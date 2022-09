En España la justicia es poco justa

"Donde hay poca justicia es un peligro tener razón" (Quevedo)

Hace más de diez años, desde mi blog con frecuencia me he ocupado en señalar ese mal tan extendido y terrible que sufre España: la corrupción que intenta deslizarse por nuestros organismos e instituciones y, sobre todo, las muy diferentes e inexplicables actuaciones del sistema judicial según la persona que sea encausada. Veamos:

1.- "El flojo, el vago, el lento y el colmo".- Escrito hace casi diez años. Ver aquí.

En el que mostraba los malos ejemplos dados por cuatro jueces sin que hubiesen sido sancionados. Y esta era la conclusión:

"No dudo que hay buenos jueces que realizan con todo empeño su labor, pero los anteriores casos citados desprestigian lamentablemente a la justicia".

2.- "Casos que a pocos preocupan".- octubre 2021.Ver aquí .

En él denunciaba el caso vergonzoso de algunos jueces y fiscales que preparaban a opositores y cobraban en negro. También divulgaba la vergonzosa conducta del juez Arce, expulsado de la carrera judicial tras 9 años de dejación total en sus funciones.

3.-"En lo judicial: sombras muy negras. noviembre 2021. Ver aquí

Refiriéndome al coronel G.Santaella, colaborador a gran escala con el narcotráfico y aunque absuelto por la audiencia provincial de Granada, fue condenado años después por el T.S.

4.- "Fechas clave para tapar noticias" (marzo 2022). El caso del juez Alba, expulsado. Ver aquí.

5.- "Fechas clave para tapar noticias II" (abril 2022). Varios casos igualmente indignantes, entre ellos la posibilidad de que el emérito pise el banquillo británico.

6.- "¿Son justas estas sentencias?" (mayo 2022).Varios casos más, entre ellos el del sargento Miguel C.L. expulsado por conducir ebrio y ocasionar tres muertes. Ver aquí.

"No dudo que hay buenos jueces que realizan con todo empeño su labor, pero los anteriores casos citados desprestigian lamentablemente a la justicia"

7.- Actualidad. El juez Alba sigue sin entrar en prisión - Ya me ocupé de él (Ver num.4), pero el caso es muy escandaloso y no se acaba. En 2019 el Tribunal Superior de Justicia de Canarias lo condenó a seis años y medio de cárcel por la comisión de cinco delitos contra la magistrada Victoria Rosell, pero recurrió al Tribunal Supremo que, dos años después, ratificó la sentencia y ordenó su ingreso en prisión. Volvió a alegar que su salud no le permitía viajar en avión para ingresar en una cárcel en la península y han pasado 300 días y sigue en la calle y disfrutando en la playa teldense de Salinetas.

Según Canarias Ahora, el juez Alba, pese a estar de baja por enfermedad, en julio de 2018 hizo un vuelo de 14 horas para pasar una semana de vacaciones en las islas Maldivas. Vergüenza.

9.- CONCLUSION.- ¿Puede el pueblo español confiar en una Justicia, cuyo órgano principal CGPJ lleva casi 4 años caducado y sin cumplir lo que se establece en el art.122 de la Constitución?

_______________________________________

Alfonso Jiménez es socio de infoLibre.