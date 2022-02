La falsa iglesia católica

La aptitud de la iglesia católica española está demostrando, con todos mis respetos a sus creyentes y seguidores, una aptitud grotesca, generadora de crispaciones y, lo peor, falsa en sus argumentaciones e hipócrita en sus actuaciones. El mensaje que predica y sus actuaciones reales de hoy y anteriores están muy lejos de lo que en realidad desearían, incluso los que más creen en ella.

Observar a una iglesia católica como, sin ningún miramiento, inmatricula más de 100.000 bienes inmuebles “ilegalmente”desde 1946 y de ellos más de 35.000 desde 1978 y que reconoce implícitamente que 1000 si que no son suyos, pero aún así los ha inmatriculado, es de una grosería y soberbia del que piensa que ellos son Dios y pueden hacer lo que les viene en gana. Ese es su falso discurso. El ver cómo esa iglesia católica no pide perdón, no condena o condena con los labios cerrados y se pone de espaldas a los cientos de abusos a menores que algunos de sus prelados han cometido e incluso justifican que solo ellos en sus tribunales eclesiásticos pueden impartir la justicia y cuando lo hacen el castigo es mandar al abusador culpable a otra población, donde puede cometer el mismo delito, creyendo que ellos son dioses y únicos impartidores de la justicia. Una justicia como se ve que protege a sus intereses y a sus culpables y menosprecia y humilla a las victimas.

Y hablando de víctimas, una iglesia católica que participó, de manera muy activa, como se ha demostrado en muchos escritos y actas de juicios sumarísimos, en el genocidio de la dictadura franquista e incluso durante la dictadura ensalzo a genocidas y los paseo bajo palio por los pueblos y ciudades españolas. Que todavía mantiene, en algunas de sus iglesias y no quiere quitar, la simbología del yugo y las flechas y considera como mártires a los muertos de uno de los bandos, menospreciando y humillando a los del otro bando que, muchos de ellos, están aún en cunetas y fosas y fueron fusilados en las tapias de sus cementerios, que ellos regían e incluso, como he podido escuchar en algún relato oral de aquellos “asesinatos”, tras la finalización de la Guerra Civil, producida por el golpe de estado que la propia Iglesia Católica apoyó, fueron rematados con el tiro de gracia, por el propio prelado o sacerdote de esa Iglesia y ante esto, hoy en pleno siglo XXI, no pida ni perdón y como el PP y Vox, pretenda reescribir la historia y lo peor reírse de las víctimas, es obsceno y demuestra la falsa iglesia católica de España que hacen ver muchos de sus representantes más importantes y la unión que siempre tienen y han tenido con los poderosos, humillando así a sus propios creyentes.

Pero si eso fuera poco, una parte de la falsa iglesia católica española permitió, participó en el robo de bebes de personas humildes, con engaños y falacias e incluso con amenazas para dárselos a familias pudientes afines a su ideología, y cuando los hechos han demostrado la participación de esas personas pertenecientes a esa Iglesia Católica, sus dirigentes no solo no han pedido perdón, sino que lo han justificado e incluso lo han tapado o han escondido los expedientes.

Una iglesia católica que actúa más con unos principios del medioevo en lo que respecta a los derechos de la mujer, a los derechos de las personas LGTB, de la eutanasia etc que en postulados del siglo XXI

Pero está claro que lo importante para esa falsa Iglesia Católica, lo importante es enriquecerse a costa de quien cree en ellos y los utiliza, puesto que predica que hay que cuidar a los niños y se enriquece con los centros concertados educativos. Hay que cuidar a los ancianos y se enriquece con los centros geriátricos que dirige. Hay que ayudar al enfermo y se enriquece con los centros sanitarios que administra y que falsea el no pagar ni IBI ni otros impuestos. Y con las ganancias, aquello que no puede inmatricular, lo compran para especular y hacer otros negocios. Un ejemplo claro de la falsa iglesia católica española que predica una cosa y actúa de otra manera, sobre todo en la ayuda a los demás. Una iglesia católica que actúa más con unos principios del medioevo en lo que respecta a los derechos de la mujer, a los derechos de las personas LGTB, de la eutanasia etc que en postulados del siglo XXI.

En resumen una iglesia católica que da la espalda al siglo XXI, a su propio líder espiritual en la tierra: el Papa, y sobre todo a aquella ciudadanía que siente a su Dios y cree en él y que ve como su Iglesia es falsa , hipócrita y lo peor alejada de sus principios espirituales. Por eso, cada vez somos más los que creemos que los sentimientos religiosos deben estar en los domicilios y en el interior de las personas y que lo que debe hacer la Iglesia católica española es pedir perdón, y volver a lo que sus “escrituras y evangelios” dicen y que ellos predican, pero no hacen. Todo ello con el respeto de aquellos/as que si lo hacen y respetan y son cristianos , católicos , y rechazan, como yo aquí, esta falsa Iglesia .

Ximo Estal es socio de infoLibre