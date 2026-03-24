El fanatismo religioso del s.XV llega hasta hoy representado por la derecha

Ante el escándalo montado por la derechona de este país ante el tímido reconocimiento privado del Rey de los abusos en el “descubrimiento de América”, tenemos que decir:

1º.- Cristobal Colón no descubrió el continente americano. Simplemente quiso descubrir una ruta hacia Oriente por el Océano Atlántico, y se encontró con una civilización distinta y más sana que la nuestra que ya estaba allí mucho tiempo antes: la civilización Inca. Un pueblo sin los prejuicios religiosos y de todo tipo que existían en España. Esto no impide que, después, entre ambos pueblos y civilizaciones se pudieran entablar relaciones; pero la realidad fue la que fue. A este respecto no hay más que leer a Bartolomé de las Casas.

2º.- En una carta dirigida por el entonces presidente de México, López Obrador, al rey de España, éste no sólo filtró la misiva, sino que ni siquiera tuvo la gentileza diplomática de contestarla, como hizo el papa Francisco, que pidió disculpas por los abusos y “crímenes” cometidos durante el mal llamado Descubrimiento. Es por eso que no fue invitado Felipe VI a la toma de posesión de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y aunque el rey no ha pedido perdón, la presidenta –en un gesto de gallardía– ha restablecido las relaciones diplomáticas con España, invitando al rey a un partido del Mundial de fútbol próximo.

3º.- Resaltar la miopía y la ignorancia de la “derechona patria” que, independientemente de lo que se piense al respecto, no está capacitada para regir los destinos de España.

4º.- No es de extrañar que la derecha española defienda el día de la Hispanidad –día ‘de la Raza’ en el franquismo–, como reminiscencia del colonialismo imperialista. La derecha española es negacionista. No es extraño, pues, que niegue la autonomía de otras culturas lo mismo que niega, por ejemplo, el cambio climático. Sería muy interesante –si es que lo conoce– que leyera al estructuralista Levi Strauss y la tesis de su libro El pensamiento salvaje.

Y dicho muy sintéticamente lo que quería, aquí lo dejo...

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Manuel Vega Marín es socio de infoLibre.