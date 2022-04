Me animo a publicar la versión en castellano de este análisis (disponible en gallego en el número de abril en la revista Tempos Novos) sobre la Galicia gobernada por Alberto Núñez Feijóo en su última etapa (2015-2020), ante la perplejidad que me provoca su vitola de eficiente gestor y el páramo de sus críticos.

Me centro en las cuestiones económicas y sociales en las que el balance es desolador. Sobre como se pueden cosechar hegemonías políticas absolutas con esta semilla tienen no poco que aclarar no pocos medios de comunicación y su engrase por la Xunta de Feijóo.

No entiendo de mayorías electorales, pero tengo dudas de que si esto se decidiera por méritos de gestión, el presidente Feijoo tenga mucho capital a su favor. Veamos

Doy título a esta versión trasladando la ficción de “Alicia en el país de las maravillas” a la fantasía de “G(alicia) en el país de Feijóo”.

El presidente Feijóo presentó a principios de este mes de marzo el nuevo Plan Estratégico de Galicia 2022-2030 al mismo tiempo que se presentaba a la presidencia de un Partido Popular que fuese capaz de recuperar Moncloa. Se supone que su gestión acreditada de la Xunta de Galicia es un activo que le permitiría replicar las mayorías electorales gallegas en toda España. No entiendo de mayorías electorales, pero tengo dudas de que si esto se decidiera por méritos de gestión, el presidente Feijoo tenga mucho capital a su favor. Veamos.

Porque antes de embarcarse en un nuevo globo de papel, inflado por consultores y amigos expertos, para 2022-2030 sería cuestión de hacer balance del Plan Estratégico anterior (2015-2020). El asunto es fácil. Solo hay que consultar el documento de seguimiento elaborado por la propia Xunta de Galicia en julio de 2021 (Informe de seguimiento 2020).

Allí se definen diez retos y catorce indicadores para dar cuenta de este seguimiento, teniendo en cuenta que “el objetivo general del Plan Estratégico de Galicia 2015-2020 es impulsar el crecimiento económico de Galicia a partir de un modelo basado en la innovación y el capital humano, que colabora para conseguir una Galicia moderna, social y territorialmente cohesionada que nos permita reducir el paro, aumentar la productividad y la renta de los gallegos colaborando para retomar la senda del crecimiento demográfico”. Impresionante.

Pues bien, los indicadores que disponen de datos para el periodo completo 2015-2020 son los que se resumen en la siguiente tabla.

De los 11 indicadores completos en sólo dos de ellos el balance es levemente positivo al estar por encima del cien por cien de la meta. Pero, a la vista está, en la gran mayoría de indicadores, no se ha logrado la meta establecida por los propios planificadores. La gestión de los retos e indicadores del Plan Estratégico para el periodo 2015-2020 debe ser calificada con un suspenso categórico.

Siendo especialmente negativa la valoración del esfuerzo innovador, de la mejora de las exportaciones, del crecimiento del PIB y del crecimiento del empleo.

Cabe señalar que, en cuanto al objetivo final general de lograr el crecimiento de la población, este informe de seguimiento hace un mutis espectacular por el foro en la sección 2.7. No hay un indicador sobre crecimiento de la población y los redactores se esconden del tema con un montón de evasivas.

Así las cosas debemos utilizar lo que nos dice el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre el particular. Si tomamos como base 100 la situación del año 2015, el conjunto de España llega al año 2020 con mayor población (102) mientras que Galicia sigue perdiendo población (99). Ni rastro de crecimiento demográfico, algo que no debiera sorprendernos a la vista del resto de indicadores de seguimiento: nueve de once negativos. En resumen: surfeando las olas de lo planificado entre 2015-2020 con gran volumen de páginas y estilo.

Para finalizar reproduzco una imagen sobre la nueva versión de este truco de las maravillas en los dos tomos presentados este mes, con los que vamos a surfear hasta el 2030. Porque la imaginación lo es todo en esta vida. Cuatrocientas imaginativas páginas sobre lo que llaman diagnóstico en el tomo I, más otras casi doscientas cincuenta páginas en el tomo II. El papel lo aguanta todo. Incluso los llamados informes de seguimiento. Y así se escribe, de éxito en éxito, “G(Alicia) en el país de Feijoo”.

Albino Prada es socio de infoLibre