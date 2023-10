Gaza: inventario de cosas que creo ciertas...

... teniendo en cuenta los pensamientos de mi mente manipulada por la esencial desinformación a la que estoy siendo sometido.

Desde que estaba en 6º de Bachiller (1967) la guerra árabe-israelí ha sido una constante en mi vida, hasta el punto de constituirse en machacona e irremediable música de fondo de mi cotidianeidad. La escalada actual parece mucho más grave debido al contexto de polarización internacional y a la guerra de Ucrania. Por eso necesito hacer un mínimo recuento de certezas que creo indiscutibles para situarme en medio de ese maremagnum emocional con que se nos bombardea a diario partiendo de la esencial manipulación a que están sometidas nuestras mentes y nuestros ánimos.

1. Impunidad israelí: desde 1967 jamás ha sido obligada a cumplir las normas y leyes internacionales; es más: siempre las ha incumplido cuando han ido en su contra; hace y deshace lo que le da la gana; va de matón y nadie es capaz de ponerle en su sitio; Estados Unidos siempre veta.

2. Teniendo en cuenta el prestigio y la sofisticación de los servicios secretos israelíes, causa perplejidad y extrañeza, y me resulta sospechoso, que no hubieran abortado antes los planes de Hamás; si está pasando lo que está pasando es porque Israel quiere que así sea; nos llevan al precipicio y los demás callan; ellos no tienen miedo porque el holocausto les ampara, por eso causa estupor que la extrema derecha mundial esté a su favor.

3. Ab initio (1948) y en complicidad con Occidente ha sido Israel quien ha abusado de su poder y de su fuerza contra los palestinos echándolos de sus tierras y confiscando sus propiedades, condenándolos a guetos; la legítima defensa está del lado palestino; quien tiene y debe echar el freno es Israel que si de veras es una democracia debería anular a su extrema derecha, ahora y desde hace mucho en el gobierno.

4. Especular sobre número de víctimas y autorías de atrocidades es pura propaganda tanto por un lado como por otro; es hablar por hablar para amedrentarnos y no llegar a ningún sitio: las atrocidades se saben con certeza una vez que han terminado las hostilidades y tardan años en certificarse (me subleva el que se hable de "crímenes de guerra" como si la guerra no fuera ya en sí misma un crimen...)

5. Me causa especial perplejidad el titular oficial impuesto en todas las televisiones y diarios: guerra Israel-Hamás, y me pregunto: si es así ¿por qué están matando a palestinos a diestro y siniestro en Gaza?, si es un grupo terrorista ¿por qué no se le combate con las armas antiterroristas? En España les podríamos dar lecciones a los israelitas. Que no nos confundan: eso de matar hormigas a cañonazos no me convence. Puesto que toda la casuística de la Corte Penal Internacional sobre el genocidio se cumpliendo a rajatabla, tengo la impresión de que Israel pretende simple y llanamente el exterminio de la población de Gaza para así poder certificar el exterminio de Hamás.

Javier Herrera es socio de infoLibre.