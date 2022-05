A mis colegas los maquis.

El identitario de la extrema derecha de este país es tan claro que no merece esfuerzo lingüístico alguno. Cuestión aparte es el argumentario, falso, soez, tabernario, chulesco y 300 sinónimos mas que son esgrimidos sin pudor alguno ante el interlocutor, o sea, oposición política, periodista o tertuliano del te de las cinco. Todo les da igual. Con el palillo entre los dientes y su sol y sombra. “Ya hemos alzado la bandera, ahora toca defenderla”. Gentuza.

No deberían olvidar estos del sol y sombra que son representantes públicos. Aunque visto y oído lo acontecido en la cámara de diputados por parte de la señora Olona, su licenciatura en Derecho la debió perder entre la Universidad de Alicante y Casa Pepe tapas variadas. Su gestualidad junto a la puesta en escena de su argumentario restan comentario alguno de dónde se encuentra y hacia adónde se dirige. Personaje que no merece predicado y del mismo corte o perfil que el figura de Juan Garcia-Gallardo, “el de en medio de los Chichos” palillo entre los dientes y escupidera a los pies. Sus mentiras y soflamas a las que obviamente no pienso dar pábulo, dibujan similar argumentario que su colega Olona. Gentuza.

El maestro Bob Pop tuiteó, a raíz de unas impresentables declaraciones del prenda García-Gallardo (que doy por hecho que sabrán colocar en su contexto), lo siguiente: “Yo no quiero que me trates como una persona normal, sino como una persona normal con discapacidad que te puede pasar por encima con una silla de ruedas eléctrica que pesa 100 kg. Tío mierda”. Gentuza.

Gentuza: grupo o tipo de gente que es considerada despreciable.

De Purísima y oro.

