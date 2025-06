Hay que hacerlo ahora y ya

Vivimos un momento crucial en que el PSOE debe tomar decisiones definitivas que no se pueden limitar a convocar elecciones. Eso para nada sirve, pues si se admite que podría gobernar el PP-Vox estaríamos igual o más corruptos, como se ha demostrado a lo largo de demasiados años en esta Transición incompleta. Por eso pienso que Pedro Sánchez debe dar un paso radical e invitar a la derecha más o menos radical a un cambio en la Constitución que sirva como esa Transición completa que nunca se hizo. Estoy convencido de que sus socios actuales estarían dispuestos, pero también dudo mucho que la derecha de Aznar acepte este reto. Pero es la única solución para regenerar nuestra fallida política.

Para ese cambio habría que elegir a personas de un gran nivel político, cultural y humano

Ese cambio constitucional debería ser para crear leyes durísimas contra la lacra de la corrupción con castigos ejemplares, la eliminación de los aforados –que solo amparan lo que ahora vemos–, la elección de políticos que no se limiten a aplaudir al jefe para tener un estupendo puesto de trabajo, sería elegir a personas con un CV ahora inexistente en donde se aprecie su valía personal y, sobre todo, su honradez, y muchas más tareas que harían muy largo este texto pero que muchos presumimos. Para ese cambio habría que elegir a personas de un gran nivel político, cultural y humano que sean capaces de sentarse, como en su tiempo se hizo en el 78, pero con la intención de crear algo definitivo para este país.

No soy optimista por una derecha que no querrá eliminar sus privilegios, pero por ello es cuando la figura del rey Felipe debe demostrar ser el hombre de Estado que ordene –sí, ordene– este nuevo rumbo de España. Un país que podría volver a la cabeza del mundo por muchos motivos, entre ellos su creatividad en el dominio de la tecnología que nos invade, pero que no se pone de acuerdo más que para que la corrupción sea posible. Y es lo único que no debe ser posible.

Si lo que se haga se limita a lavados de cara, para nada servirá.

________________

César Moya Villasante es socio de infoLibre.