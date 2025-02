Hay mucho imbécil suelto

Europa necesita un líder, y no es Macron. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha convocado a los gobernantes de los principales países europeos, entre ellos Pedro Sánchez, a una reunión de urgencia que celebrada en París. El motivo de la reunión, ver cómo la juegan ante la imbecilidad de Donald Trump de marginar a Europa en la negociación con Rusia sobre la paz en Ucrania. Y, como no podía ser de otro modo, quedo a la espera de las conclusiones, dado que es lunes por la tarde y los gobernantes, mandatarios o dignatarios europeos aún no dieron por terminada la reunión, y no puedo o no debo inventar la estrategia articulada a la que supongo llegarán caída la noche. Acompañado de un Macallan con hielo y un cigarrillo –esto último no es más que el habitual postureo– espero.

Brujuleando entre titulares a la par que espero –tampoco sé muy bien “el qué”–, el portavoz de Partido Popular y “gentleman”, Borja Semper, afirmaba la preocupación de su partido por los posicionamientos de Pedro Sánchez en la reunión en París, y largaba por esa boquita de piñón: “España es una fuente de desconfianza en política exterior desgraciadamente gracias a Pedro Sánchez”. Literal. Le remito al titular, por favor.

A ver si lo escribo bien antes de las decisiones parisinas: el único interés de los EEUU en la guerra de Ucrania es puramente comercial

A ver si lo escribo bien antes de las decisiones parisinas: el único interés de los EEUU en la guerra de Ucrania es puramente comercial, business. Y a los hechos me remito tras la reunión el 12 de febrero en Kiev que mantuvo el secretario de Estado americano Scott Bessent con el presidente ucranio Volodimir Zelenski. La propuesta en forma de borrador que le presentó a Zelenski fue clarita y sin ambages: la explotación para beneficio de los EEUU de minerales críticos para la industria tecnológica por valor de 477.200 millones de euros, y de este modo me devuelves los miles de millones de dólares que el pueblo norteamericano ha invertido en esta guerra –añadió Mike Waltz, negociador de Trump para Oriente Medio y Rusia–.

Esto es lo que hay. Nada nuevo. Nada humanitario. Imbéciles a los que la vida de la ciudadanía les importa una mierda. Veremos qué hace Europa.

________________

Pako Martí es socio de infoLibre.