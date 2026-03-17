Momentos oscuros para la humanidad. Nacionalistas embarrados en su eternidad religiosa llevan a una guerra tras otra. Integrismo evangelista rogando por Trump en una reunión más de aquelarre que religiosa, ¿el resto de los cristianos no les llama al orden del evangelio? El mundo iraní encerrado y gobernado por el clericalismo musulmán de los ayatolás; los integristas nacionalistas judíos esperando la llegada del mesías, pero solo es para ellos; ¿vendrá cuando hayan limpiado su entorno de infieles, tras la ocupación, expansión y asesinato? ¿Le gustaría ese panorama?

Tras el paréntesis de la lluvia de elecciones autonómicas, con líderes sosos y aburridos, el mundo sigue no igual, sino peor. Recuperamos a los líderes sanguinarios del egoísmo nacionalista y religioso. Podrían encajar como individuos de la peor ralea en la “Historia universal de la infamia” borgiana, pero sería un crimen de lesa humanidad contra la literatura considerar a Trump, Netanyahu, Jamenei, Putin y sus prebostes religiosos incluidos, dignos de figurar en la obra. No darían la talla para figurar al lado de las mujeres piratas que describe Borges o Billy the Kid (Billy el Niño). Aquellos hechos eran pequeñas miserias con escasa muerte, si es que fueran verídicos en su integridad.

La UE no es una miniatura histórica, es una gran obra, pero parece que a eso quieren reducirla los tecnoplutócratas que nos rodean

Trump, voluble y caprichoso, la mentira y la vileza son su libro de cabecera, de donde extrae la infamia como forma de proceder. Su vida mediocre es dolorosa para todo el planeta… Y sus acompañantes enfangados en la misma línea. Nuestros sátrapas, reales todos, tienen las manos manchadas de sangre. Sus maldades son al por mayor, y todas sus hazañas, su terrorismo, sus invasiones del vecino son un camino jalonado de siniestros, de asesinatos y muerte. Dudo que alguno tuviera cabida en el relato de Borges. Trump, Netanyahu, Putin, Jamenei… Ya han entrado en la perennidad de la infamia, ¿y sus calladas naciones?

Todos estos, aparte de sus pretensiones, tienen un fin común: cargarse a la Unión Europea. Leyendo a Borges, rememoré a Stefan Zweig y sus Momentos estelares de la humanidad, Catorce miniaturas históricas (1927) y, ¿no es la creación de la organización europea (1950) uno de esos momentos estelares? Las desgracias sufridas por nuestro continente iluminaron a hombres capaces de construir un lugar donde vivir acorde a los derechos humanos y a los valores de nuestros ancestros. La infamia se combate con democracia, ahí está Europa.

La UE no es una miniatura histórica, es una gran obra, pero parece que a eso quieren reducirla los tecnoplutócratas que nos rodean y sus mantenidos, políticos de medio pelo. Con su relato e infamia ensucian los valores que nos sustentan; nuestro relato es moralmente cierto. Atentan contra nuestra sociedad de bienestar y, si lo consiguieran, la democracia habrá muerto.

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Mariano de la Puente Mayenco es socio de infoLibre.