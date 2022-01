Me flipa la gestualidad y el olor que desprende. El miedo huele a rancio, a campo de batalla y tropas destacadas en la frontera. Huele a guerra, a peligrosamente dark.

Se publicaba hace pocos días en un potente medio digital, una fotografía que hablaba y olía a miedo. Reflejaba la instantánea el ofrecimiento de mano tendida, por parte del secretario de Estado de EE UU, Antony Blinken, al ministro de Exteriores ruso, Sergëi Lavrov, que le ofrecía en primera instancia su codo y que rectificó a posteriori. Ambos, obviamente iban a picha sacada. Pura testosterona.

La geopolítica huele a letrina.

Europa huele a John Gray: “Matar o morir por ideas sin sentido es como muchos seres humanos han dotado de sentido a sus vidas”. Hay que joderse. Tras una pandemia, una puta guerra en ciernes que huele rancia, a miedo, frontera y muerte. Matar o morir por ideas con o sin sentido es la mayor estupidez con la que se puede encontrar uno. Vivimos en un mundo donde impera el populismo. Los razonamientos no valen una mierda, y así nos va.

Bal d`Afrique. No sé dónde ni cómo lo vi, pero me llamó la atención el nombre del perfume. Estaba agotado. En la web las editoras de belleza recomendaban: un limpiador en espuma, un espray para piernas cansadas y un viaje por Marruecos. No pude evitar una leve sonrisa.

Habrá que ver las intenciones bélicas de Vladimir Putin. No soy de especular con ellas, pero poco bueno se puede esperar de un tipo ex agente del KGB que lleva 20 años en el poder. Pintan y huele a bastos. No creo que sea un órdago. La historia bélica es muy tozuda y desafortunadamente estamos en las peores manos. La Bal d`Afrique o pelota africana está en campo de la OTAN.

Pako Martí es socio de infoLibre