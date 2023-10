Irresponsabilidad política con el fin de estrangular la democracia

Desde el minuto uno del resultado de las anteriores elecciones la derecha no aceptó los resultados y comenzó una campaña de irresponsabilidad que ha ido aumentando incluso en la nuevas elecciones con sus argumentaciones falaces y espectáculos circenses que cada uno de sus dirigentes han realizado durante la campaña y, después de ganar pero en realidad perder las elecciones, pues no han sabido ni ganar ni perder, en resumen no han respetado, como hicieron durante toda la legislatura, la democracia.

Pero si eso fuera poco, su irresponsabilidad ha llegado a términos tan kafkianos que su preferencia de unirse a la parte más radical de su partido y por tanto ser un aliado importante de Vox, partido que por sus hechos y argumentaciones, la mejor respuesta ante ellos sería el cordón sanitario, les ha dejado solos y sin argumentos para poder gobernar. Y su irresponsabilidad ha continuado con la aceptación de ser candidato a una investidura que sabía que iba a ser fallida, y que se lo tomaron como una burla a la ciudadanía, pues la convirtieron en una moción de censura que también perdieron.

Durante el debate vimos una derecha mentirosa, generadora de odios y crispación, fascista y dispuesta a recortar derechos, e incluso vimos al candidato siendo una marioneta de la derecha más retrógrada y rencorosa. Comenzó la investidura como un circo, con una “manifestación” llegando todos a la sede parlamentaria juntos, y acabó haciéndose una foto, la foto de la derrota, del cinismo y de la hipocresía. Y es más, el candidato y sus más fieles ayudantes, para justificar su soledad, su derrota , sostienen que no han querido gobernar, por el bien de España. Total, un cinismo kafkiano, una hipocresía total, pues sí quieren gobernar y lo quieren hacer por un fin: estrangular la democracia, pues saben que con ella no llegarán nunca al poder, por mucho que gobiernen en ayuntamientos y autonomías gracias al fascismo.

Aunque, eso sí, para ellos su España en blanco y negro es mejor que la España del progreso e igualdad que se está intentando, pese a ellos, conseguir. Y lo peor de su irresponsabilidad es que con la falaz argumentación de la amnistía y del referéndum, de la posibilidad irreal, porque así es, digan lo que digan, de que se va a romper el Estado, vuelven a mentir, vuelven a su soberbia, a su cinismo, para utilizar aquellas instituciones que tienen poder gracias al apoyo fascista, para estrangular la democracia y dividir a la ciudadanía.

Y lo peor no es que mientan y van a seguir mintiendo durante estos días de una posible segunda investidura, esta vez a cargo del PSOE, sino que su ídolo de barro y sus seguidores mediáticos conservadores van a continuar usando el cinismo, la soberbia, la falta de verdad, utilizando argumentos que no tienen nada de realidad y que lo van a transformar con el único fin de engañar y dividir y provocar odio y crispación. Puesto que la anmistía, el referéndum, no son el verdadero problema, el problema para la derecha de la España negra es que la ciudadanía madure más y exija mas derechos y libertades y ponga soluciones para acabar con sus privilegios: poder prevaricar y utilizar la corrupción como medio político para su enriquecimiento propio y de sus amigos provocando más desigualdad y también así poder manejar a una ciudadanía que ya está harta de su cinismo, soberbia e hipocresía.

De eso tienen miedo y por eso quieren provocar una repetición electoral para, así, con sus turbios mensajes falaces, conseguir esa mayoría que la ciudadanía no quiere darles y más cuando están viendo que en aquellos lugares donde ya gobiernan, los recortes, la censura y con ello la falta de libertad ya son hechos reales, y ven cómo para esta derecha ultraconservadora y nacionalcatólica solo gobierna para los suyos y sus intereses y no para todos. Además, aquellos que no pensamos como ellos somos censurados, humillados o tratados como ignorantes, cuando nuestra realidad es que no queremos ni vamos a ser marionetas del neoliberalismo y fascismo que nos quieren imponer.

Esta es la irresponsabilidad de esta derecha que no ha comprendido que estamos en el siglo XXI y que no queremos retroceder, aunque ellos con sus falacias y sus actuaciones circenses pretendan estrangular las instituciones y la democracia para conseguir con ello sus propósitos, más cercanos al medioevo que al progresismo del siglo XXI. De ahí que esta derecha no haya ganado la investidura, no porque no ha querido, sino porque nadie la quiere como gobierno. Está sola y más cuando su único “amigo” es el fascismo, el retroceso democrático.

Ximo Estal es socio de infoLibre.