La izquierda debe hacerse mayor

Todos sabemos que las próximas elecciones están dopadas por una derecha que tiene de su parte al 90% de los medios de comunicación, a la Judicatura de las empresas, por su propio interés dinerario y, sobre todo, a esa polaridad entre españolismo con banderita o españolismo en silencio y sin necesidad de símbolos, que es muy importante porque en este pais el voto nacionalista de pro y contra es básico para las próximas elecciones y Madrid tiene muchos habitantes, no lo olvidemos.

El hecho de que Feijóo gane las próximas elecciones, según encuestas, va a traer una polarización mayor de la población y una desigualdad mucho mayor puesto que el gallego ya anuncia que está en contra de cualquier avance social. Pero él sabe que eso no le resta votos mientras enarbole la banderita apoyada en sus socios declarados de Vox, que forman un partido único PPVOX, sin ser oficializada esa unión por intereses personales, únicamente. Y vamos viendo que Feijóo es otro Rajoy, o sea, un “quieto” dispuesto a soportar los avatares de Ayuso, MAR y Aznar, sin oponerse a casi nada. Creo que Rajoy incluso, tenía más personalidad aunque en su espacio de quietud total. Y no olvidemos que ellos no son partidarios de la democracia, y no solo Vox sino muchos miembros del PP que hasta hace poco actuaron con cinismo. Y en España, con el proceso catalán y la antigua ETA, se ha creado un caldo de cultivo ultranacionalista muy peligroso, incluso con apoyos exteriores. Abascal reconoció muchas veces su acercamiento a Trump. Creo que es su embajador europeo. Porque no hay que tener categoría politica para desarmar el orden creado con gente que solo vota lo que le digan algunos sin pensar en las consecuencias. Y esas son la destrucción de la democracia y la CE en su concepto. Es el peligro de una extrema derecha en aumento muy peligroso que está creciendo aquí y en Europa, pero no olvidemos que España es la única en donde en su día ganó el fascismo, que puede ser una idea alojada en muchas mentes que no lo manifiesten a las claras. Yo les conozco muy bien. Pero querer fusilar a 26 millones de españoles ha ocurrido hace poco y no es una broma de mal gusto.

Esta premonición personal que se basa solo en lo que leo por ahí y veo en la televisión me hace pensar en una España en peligro por una separación de criterios cada vez mayor y con un odio en aumento. Sobre todo, por parte del españolismo de banderita e himno. Y teniendo en cuenta que no es premonición, es un hecho real que vivimos desde el 39, unas veces algo oculto y ahora muy desarrollado. Teniendo en cuenta que leyes como las de igualdad o la de memoria son importantísimas para devolver a mucha gente cierta paz intelectual despues de tanto armario y tanta cuneta, pero que sabemos que Feijóo si no las deroga las guardará en el baúl de los recuerdos, es por lo que creo vital que la izquierda aún gobernará otros cuatro años para desarrollar algo que está siendo necesario o vital para generar algo tan necesario como el descanso intelectual de mucha gente en silencio forzado hasta hace bien poco.

Creo que medios como en el que escribo y una izquierda que debe dejarse de intereses personales deben unirse a una campaña que se debe dedicar a desmontar los bulos, las fake y muchas acciones que irán en aumento pero que es vital su desmontaje y explicación. Algo que la izquierda nunca entendió bien es el mal uso que siempre hizo de la comunicación. Y todo debe partir de una organización en donde cada uno cumpla una misión. Sánchez y Yolanda juntos podrían hacer algo útil. Separados no lo veo tan optimista porque al final la crítica interna desmonta esa unión tan necesaria. Organizaciones de izquierda y algunos medios, los pocos que quedan con algo de sentido y sin venderse, deberían ponerse a las órdenes de quien pueda liderar el proyecto, y jurándose fidelidad. La lucha es muy dura pero vital para el buen futuro de España. A no ser que el voto diga que no les importa la vida de la mitad de los españoles. Que puede ser….

César Moya Villasante es socio de Infolibre.