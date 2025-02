A Juanito Cuenca no le daba la vida ni el móvil. La rotundidad de los titulares en el nuevo orden mundial lo cabreaba. Las actualizaciones lo cabreaban. Su IPhone lo cabreaba. Los Patriots.eu lo cabreaban. Trump y Musk lo sobrepasaban y lo ponían de mala hostia. No le daba la vida ni el móvil. Llovía sobre mojado y el IPhone decía que no. “Este tío —Trump— está dinamitando el sistema desde dentro", observó Juanito Cuenca tras merendarse el artículo que le había servido El País en papel impreso. “Otro Macallan con hielo, por favor”, solicitó al percatarse que el siguiente era sobre Abascal.

El líder de VOX, Santiago Abascal, con un outfit complicado de adjetivar —o no: macarra— hacía un llamamiento a la “reconquista” en la cumbre Patriots.eu, celebrada el sábado 8 febrero en Madrid. Abascal, flanqueado por Orbán, Salvini, Le Pen y Wilders y tras un lema ocurrente: “Hacer Europa grande otra vez”, lucía de anfitrión de la extrema derecha más granada de Europa ante 2000 asistentes al acto.

Si Europa no responde a estas corrientes totalitarias, Europa lo tiene claro

La extrema derecha europea o el eje trumpista ha dejado de basar su discurso en la radicalidad, como la salida de sus países de la UE o de la zona euro. El tiempo les enseñó que sin apoyo popular era un error su posicionamiento. Ahora erosionan la confianza de la ciudadanía en las instituciones europeas, y pinta que les está dando resultados. Si Europa no responde a estas corrientes totalitarias, Europa estará realmente jodida.

Juanito Cuenca apuró el Macallan con hielo y el cigarro en la terraza del Perdidos, atenuó el cabreo que arrastraba con el móvil y la lluvia, pero no pudo mitigar ese déjà vu inhumano que se cernía como una epidemia de las que dejan tras de sí mucho muerto. ”Tiempos oscuros para cambiar de móvil”, pensó.

_______________________

Pako Martí es socio de infoLibre.