Mentiras y mentiras

Observar cómo los dirigentes del PP y Vox intentan, una y otra vez, con sus mentiras llevarnos lo que vulgarmente se dice “al huerto”, que no es otro que gobernar y hacernos retroceder años y años de los logros conseguidos en nuestra democracia, es humillante e hipócrita y, lo peor, es tratarnos como ciudadanos tontos. Cierto es que detrás de ellos tienen una gran cantidad de votos y ciudadanos que les apoyan y les han dado su confianza, pero también es cierto que no son más, que no pueden formar gobierno y no pueden engañarnos y con mentiras decirnos que no van a gobernar juntos, cuando se ve que cuando los números les dan se juntan, como se ha visto en comunidades como La Rioja, Aragón, Murcia, Extremadura, y lo peor es que para contentar a sus socios ultras lo primero que hacen es recortar y quitar libertades, censurar y censurar, es decir volver a épocas pasadas y dictatoriales, donde solo priman sus pensamientos retrógrados y carentes de libertad y falta de democracia.

Mienten, descaradamente, cuando hablan de constitucionalismo, cuando no creen en ella ni la cumplen. El PP felicita a Vox y denomina a este partido como constitucionalista y democrático. ¿Alguien se cree eso? Por favor, señores dirigentes del PP y Vox, ¿qué pretenden?, ¿reírse de la ciudadanía? Dejen de mentir. Se les ha visto el plumero. ¿Si han sido capaces de censurar, de recortar, de humillar, de comprar voluntades, solo por gobernar, qué más nos van a hacer? No pueden ni deben gobernar, porque en ningún momento han sido transparentes, democráticos y lo único que saben generar es odio, crispación y solo ustedes, PP y Vox, han sido y son los generadores de las “dos Españas”. Porque, señores dirigentes del PP, no es constitucional un partido como Vox, que no cree en las autonomías y en la diversidad nacional. ¿Por qué defienden la Constitución aquellos dirigentes de su partido y los de Vox cuando derogan leyes constitucionales aprobadas y rebajan impuestos solo con el fin de mentir y llegar a tener un poder que las urnas no le han dado?

Estamos viendo que por gobernar hacen que el fascismo coja puestos de responsabilidad y puedan ejercer la censura, aumentar el odio y la crispación

Dejen de mentir. Ni ustedes ni sus amigos de Vox son constitucionales con argumentos patrioteros y por mucho que se enarbolan y se pongan pulseras de España, y más cuando se observa que cuando tocan poder sacan lo peor de sus odios y rencores y penalizan y censuran a toda la ciudadanía que no piensan como ustedes. Dejen de mentir y digan la verdad, y si esa verdad , en unas elecciones, es respaldada, la tendremos que aceptar y, a diferencia de ustedes, no les consideraremos gobierno ilegal. Pero , quieran o no quieran, en estos momentos no tienen a nadie, salvo a aquella ciudadanía a la que han "engañado” y han generado en ella el odio, sacando temas como el de ETA y el separatismo, cuando ustedes, señores del PP, han pactado con ETA, han acercado presos en los momentos más altos de asesinatos de esa banda terrorista, han indultado a separatistas y han votado con ellos y han aceptado los votos del “separatismo catalán”. Dejen ya de ser hipócritas y mentirosos y de tratarnos como idiotas. Sean transparentes y no se escondan.

Estamos viendo que por gobernar hacen que el fascismo coja puestos de responsabilidad y puedan ejercer la censura, aumentar el odio y la crispación. La mentira no puede nunca estar en democracia, y lo saben, pero a ustedes eso les importa un bledo, pues para ustedes la ciudadanía solo les interesa cuando hay elecciones y con sus mentiras consiguen sus votos. Espero que no haya nuevas elecciones y que vuelvan ustedes a ser oposición, pues se lo merecen, pues, por desgracia, estamos viendo que allí donde están gobernando junto a Vox e incluso con su “no” apoyo, sus medidas son de recortes, censura y aumento de odio y crispación, aumento de exclusiones y ayudas y mejoras a los intereses de los que más tienen. Es decir, para ustedes la mentira es su eslogan y, lo peor, vuelven a poner en lugares importantes a aquellos que fueron e incluso algunos todavía están imputados por temas de corrupción. En una democracia real la mentira no puede existir, por eso ustedes no pueden gobernar.

______________________

Ximo Estal es socio de infoLibre.