No hay tregua alguna. Todos moriremos en Kiev, este invierno o la próxima primavera. Con el titular y la intro el resto no es más o no será más que letras, caracteres o gilipolleces. Dicho lo cual: al tajo.

Enmanuel Macron, el prenda, que no sabe cómo llamar la atención internacional, soltaba hace un par de días a la UE el siguiente titular: “Se terminó la abundancia” ¿Qué abundancia, pedazo cretino? En la que vives tú, ¿no? ¿Se le puede llamar cretino al presidente de la República Francesa? Sí. Otra cosa es que te lo publiquen. Lo que no sabe el prenda es que, según un estudio del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, Europa se rompe. Este era el titular que esgrimía un refutado medio de comunicación internacional. A trocitos, aunque no lo parezca.

No hay tregua alguna. Zelenski sabe que el mercado de la geopolítica es muy inestable y que fluctúa según la oferta y la demanda de la industria armamentística. O lo que viene siendo lo mismo, en el momento que les salga de las narices te van a dar la espalda, Zelenski. El prenda de Macron lo sabe, el genocida de Putin también, y espera agazapado para que todos muramos en Kiev.

Cuando los conflictos bélicos expanden sus tentáculos más te vale rezar tres Padre Nuestro y dos Ave María. No tienen piedad alguna. Las muertes de civiles, las hambrunas por la falta de materias primas, la pobreza energética por el corte en el suministro de gas o electricidad, la hiperinflación derivada en un alto porcentaje por el conflicto, la dificultad para comprar alimentos básicos, todo se la suda. No hay tregua alguna. No la quieren, no les interesa.

Todos moriremos en Kiev. Probablemente este invierno, a más tardar la próxima primavera. Lo saben los prendas que manejan los tristes hilos de guerra. Lo sabe hasta el gato del vecino que me observa asintiendo.

Pintan bastos. Es lo que hay y acontece.

De Purísima y oro.

Pako Martí es socio de Infolibre.