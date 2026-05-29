Muerte física y muerte civil

Del "entorno" culpable a la "invisibilidad" del jefe:

1. La sustitución del atentado violento con resultado de muerte física por el atentado sibilino, pautado e incruento para causar la muerte civil del adversario. Es en lo que estamos.

2. La manifestación contra la corrupción del gobierno actual por parte de los cabecillas de la corrupción contraria es un elemento más de la ceremonia de la confusión permanentemente golpista que está llevando a cabo Feijóo con la colaboración de Vox, parte de la magistratura y de los Cuerpos de Seguridad del Estado (UCO y UDEF) aún no depurados que siguen actuando en el seno del Ministerio del Interior.

Desde el momento que un juez instruye sólo lo que la UDEF o la UCO le dictan, es que asistimos a una demostración más de incompetencia y de falta de rigor

3. La principal manifestación es camuflar como incompetencia cuando es un dolo frío con una evidente intención política. Desde el momento en que el TS (Marchena) sienta jurisprudencia culpabilizando al "entorno" del FGE, hemos de pensar que se están obedeciendo unas normas prefijadas de antemano; ahora resulta que el concepto clave es "la invisibilidad" del jefe, que se puede condenar al jefe de una trama por su condición de "invisible"...

4. Desde el momento que un juez no parte de la presunción de inocencia de un investigado, uno no ve ninguna diferencia sustancial en el fondo entre cualquier "desokupa" y cualquier pulcra y bien planchada toga.

5. Desde el momento que un juez instruye sólo lo que la UDEF o la UCO le dictan, es que asistimos a una demostración más de incompetencia y de falta de rigor por parte del primero; una investigación policial jamás puede condicionar el desarrollo de un auto de imputación. Es la misma situación que cuando un árbitro del VAR llama al árbitro principal y le llama la atención sobre algo que no ha visto y le condiciona a seguir sus directrices.

6. No entro ahora en la acumulación de casos ni en la coincidencia de que sean los martes, día de los Consejos de Ministros, los elegidos para las comparecencias de los aspirantes a muertos civiles...

7. Tampoco entro en la consideración de que las tramas mafiosas golpistas sólo pueden llevarlas a cabo quienes han sido maestros en el escalón más alto de la eficacia; léase Aznar, Rajoy y ahora Feijóo, curiosamente el único que tiene imágenes con un capo real de la mafia gallega. Y es que nada es casual en la historia política reciente: alguna vez quisiera que la derecha llegara al poder por méritos propios y no por el juego sucio de su comprobado pedigrí.

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Javier Herrera es socio de infoLibre.