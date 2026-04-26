No confundamos al fascismo

Si algo tengo claro en esta vida es lo que significa fascismo porque he vivido en mis carnes, muy cercanas, a Falange y a ETA en otro tiempo. Y ambas ideologías están claras y no son nada comparables con una derecha o izquierda.

El fascismo no es una ideología, es un modo de querer gobernar por aquellos para los que todo es ultra, definición que los aísla a un término que es la exageración del odio, palabra que encierra la auténtica verdad de su pensamiento. Sienten odio a todo lo que se mueve, en muchos casos se unen a un catolicismo mal entendido porque así creen blanquear su odio. Y ese odio se refleja en la homo o xenofobia porque su pensamiento está lleno de fobias hacia todo el que piensa distinto a ellos, con el solo objetivo de querer vivir en un mundo aislado uniforme en ideas repartiéndose los beneficios económicos que, al final, es como todos, su único deseo. Abascal lo muestra cada día.

El 90% de la gente que vota al PP está feliz con Vox, por el problema de un franquismo atado y bien atado usando la patria como su único objetivo

Pero no digamos que son de ultraderecha porque ETA sentía lo mismo y se consideraban de izquierdas. Con la única salvedad que estos fueron derrotados y hoy muchos han reconocido su error. Los franquistas no lo hicieron ni lo harán jamás. Pero yo distingo muy bien qué es la derecha y no estoy en contra de ellos, porque tienen un pensamiento conservador y con una economía capitalista con el solo error de no poner puertas a los extremismos que llevan a un desastre económico mundial. Y una vez desaparecido el comunismo estalinista es el único modelo económico de ese capitalismo y no podemos estar contra ello. Pero esto en España no existe, porque el 90% de la gente que vota al PP está feliz con Vox, por el problema de un franquismo atado y bien atado usando la patria como su único objetivo, palabra mágica que enreda a muchos jóvenes ignorantes.

Porque patriota es todo aquel que hace crecer la nación donde trabaja, exclusivamente, pero con honradez. Y eso aísla las fobias.

Por ello yo mismo podría llegar a votar a la derecha en Francia o en Alemania, donde Merkel lo tuvo muy claro. Siendo de derechas puso veto a todo lo que oliera a fascismo, al que conocieron bien; en España eso no es posible y he perdido la esperanza de que algún día ocurra porque tienen comprados a demasiados medios de comunicación y a jueces que todos conocemos capaces de hacer hasta el ridículo y hacer perder la credibilidad a la verdadera Justicia, con mayúsculas... Porque, aludiendo a la actualidad, la señora Ayuso pone pegas a los acuerdos en Extremadura, no es porque ella no esté de acuerdo en esa xenofobia, sino porque puede perder algunos votos, su único objetivo en la vida.

_______________

César Moya es socio de infoLibre.