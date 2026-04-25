José Antonio Martín Pallín: "El tesorero de un partido no puede hacer por su cuenta lo que hizo Bárcenas"

José Antonio Martín Pallín (A Coruña, 1936) se acerca a los noventa años con una lucidez y una energía asombrosas. El magistrado emérito del Tribunal Supremo, que también fuera fiscal, no solo sigue la actualidad política y especialmente la judicial. Se implica directamente en muchas causas que le parecen justas y no pierde ocasión de utilizar los altavoces mediáticos a su disposición para denunciar maniobras torticeras en los procesos más relevantes y poner luz ante diligencias poco claras o tendenciosas.

Repaso a la instrucción del juez Peinado

“La instrucción del juez Peinado es un cúmulo de irregularidades procesales; habría que remontarse, como él dice, a Fernando VII para encontrarlas. Desde que la ley procesal 1882 está en vigor, nadie ha visto una instrucción con semejantes desatinos, porque ya no sabe uno como calificarlos. Primero admite los recortes de periódicos. No tenían ningún otro contenido. En segundo lugar, era evidente que para adjudicar la cátedra y otras cuarenta que había en la Complutense, hay un reglamento y que el reglamento se cumplió estrictamente. La cátedra se otorga en 2020 y sólo a partir de 2024, cuando el PP ve frustradas sus aspiraciones a la presidencia, se dice que es tráfico de influencias. Si es tráfico de influencias tendrá que decirnos en qué consistió; ser coherente, y procesar y acusar al rector por prevaricación. Pero afortunadamente no lo ha hecho porque no tiene ni pies ni cabeza. Y, como ya he dicho, la cátedra funcionó durante cuatro años correctamente. A partir de ahí, ya se podría hacer casi casi un libro con todos los disparates que [Peinado] ha dicho y que ha hecho”.

“Numeritos” del juez en Moncloa

“Pondría un poco el foco de atención en la insólita entrada en la sede del Poder Ejecutivo, caprichosamente, montando un numerito para preguntarle al presidente del Gobierno si Begoña Gómez era su esposa. Esto en otras épocas hubiera merecido un expediente y quizá algo más grave. Pero como no pasó nada, pues cogió vicio y volvió a repetir el número estrambótico con Félix Bolaños. Fue cuando pidió la famosa tarima que tardaron dos horas en hacer y que es una malversación de caudales públicos, según su teoría, no la mía, porque utilizó para ello a unos trabajadores públicos. Soy conocedor de que, a muchos jueces, incluso de derechas, les pareció estrambótico".

El lucro invisible de Begoña Gómez

“Siguió avanzando con un software [creado dentro de esa cátedra] en cuyo desarrollo es evidente que se cumplieron todas las normas; y ahora, en la última resolución, antes de soltarlo al jurado, dice que lo valoren en 300.000 euros. ¿Y de dónde se ha sacado usted esa cifra? No hay ni una sola prueba ni una sola pericia. Después hace algo que es arbitrario y digno de una sanción muy grave. La Fundación La Caixa y Reale eran los principales financiadores de estas cátedras –como de las 40 restantes y otras cientos iguales de todas las universidades de España–, junto con Telefónica, Google... Y dice Peinado, sin ninguna prueba y con desparpajo, que [los fondos aportados] se ingresaron en las cuentas particulares de Begoña. Eso es de una falsedad y de una gravedad que es una prevaricación. Vamos, una decisión arbitraria del libro. Pero sabe que le apoya toda la derecha y que tiene bula. Y así podríamos seguir".

El supuesto intrusismo

“Lo del intrusismo... menos mal que alguien, porque él no tiene conocimientos, le dijo: “Pero hombre, ¿cómo se mezcla el intrusismo con las funciones de la cátedra?". Si eran funciones, no puede ser intrusismo. Lo ha quitado en el último momento. Y la malversación consiste en que la asistente, como han tenido todos los presidentes y sus esposas, la ayudaba en una tarea tan digna y encomiable como la enseñanza. Con esa interpretación tan estricta, lo dicho, la tarima también fue malversación. En fin, un cúmulo de disparates. Confío en que todavía quedan trámites. El magistrado juez que se haga cargo para celebrar el juicio tiene herramientas para poder archivar la causa y no convocar a los jurados. Ya veremos cómo evoluciona el asunto. Y, por último, todo lo que he dicho lo hubiera dicho sin quitar una coma si el presidente hubiera sido del PP y la esposa, por ejemplo, Ana Botella o cualquier otra”.

Espectáculo en el juicio de las mascarillas

“El caso de las mascarillas es hasta ahora muy curioso. Ni entro ni salgo. No sé si efectivamente ha habido o no ha habido enriquecimiento con las mascarillas. Pero lo que está pasando en el juicio es insólito porque nadie pregunta por las mascarillas. Uno pregunta si la tal Jessica se dedicaba a la prostitución, otro que si una enchufada iba o no iba a la oficina. Otro le contesta que iba a por libros de trenes. Un auténtico disparate que está consintiendo el Tribunal Supremo de forma paciente para alargar, alargar, alargar, dar carnaza a los medios de comunicación de la derecha y no entrar en el fondo. Cualquier presidente en mi época o yo mismo diría: “Mire usted, aquí lo que vamos a entrar es en dónde se compraron las mascarillas, a qué precio y con qué dinero se quedaron”. Esa es la esencia del juicio de las mascarillas. Lo que hayan hecho la mujer de Koldo, las novias de Ábalos o las enchufadas, es absolutamente impertinente, según decimos en el argot procesal”.

Procesos eternos, procesos exprés

“Llama la atención esta especie de confluencia astral del caso de las mascarillas, cuya tramitación ha debido de llevar un año o dos años, con el de la Kitchen, que ha llevado trece años. Y con esa demora insólita del caso hidrocarburos, que es de una entidad millonaria. A ese señor llamado Aldama, ¿por qué se le puso en libertad? ¿Qué ha aportado si no ha sido ruido, mentiras e imputaciones sin ninguna prueba? Lo de las bolsas de dinero es casi de Gila; una señora que se ha bajado un taxi: “Buenas. ¿Es el PSOE?”. “Sí”. “Vengo a traer una bolsa”. Hombre, por Dios, que esas cosas no se hacen así. Yo he tenido casos de entrega de sacos de dinero por actividades económicas y mordidas, y siempre son en los aparcamientos y el PSOE tiene un aparcamiento. No se tiene en pie, pero de momento está siendo utilizado también como alimento para la confrontación política y está saliendo constantemente, por ejemplo, en las sesiones de control al Gobierno”.

Inadmisión de las conversaciones de Cospedal y Villarejo

“Es muy llamativo porque el hecho de la doble contabilidad es algo obvio. Ya se vio en el anterior juicio de la Gürtel, en el que el juez Hurtado, que llevó a juicio al fiscal general, dijo que no había participación a título lucrativo del PP. Por no dispersarnos demasiado, la conversación entre María Dolores de Cospedal y el comisario Villarejo es lo suficientemente relevante para que cualquier alumno de una facultad de Derecho, de la escuela judicial o de la judicatura llegue a la conclusión irrefutable de que ella estaba ella –y por supuesto, Mariano Rajoy– con la idea de ver si conseguían, como destruyeron a martillazos los discos duros, destruir esa contabilidad manual que ha aparecido en todos los medios con el famoso M. Rajoy”.

Comisiones adulteradas del Senado

“La utilización del Senado me parece que es una falta de respeto institucional a la democracia. Tienes mayoría absoluta y ahí puedes actuar dentro de lo que es la competencia constitucional y reglamentaria del Senado, que está ya diseñada. Pero están utilizando el Senado como una especie de cortijo propio. Y cuando fallan los intentos de llevar por la vía penal o procesal algún asunto, abren una comisión de investigación en la que, por supuesto, también se cogen fragmentos de las declaraciones y se utilizan como munición política. Pero el Senado no está para eso y cualquier demócrata ya no digo del PP, sino cualquier demócrata, no puede utilizar una institución tan importante del legislativo como es el Senado para fines partidistas, espurios y propios”.

La regularización de migrantes

“La regularización de migrantes es algo en lo que no sé cómo el PP –lo de Vox es ya un caso patológico– se ha alineado con eso. Yo en estos momentos acabo de aterrizar en Barajas y he utilizado unos servicios. Tres o cuatro empleados eran extranjeros. Uno de ellos, además marroquí. Cualquiera que tenga dos dedos de frente y sentido común apoya permitir las regularizaciones de estas personas. Pero ahora han rizado el rizo en Extremadura, donde han firmado un pacto en el que se establece la prioridad nacional para la enseñanza y la sanidad. Esto es un hecho gravísimo. Primero, porque vulnera la Constitución y el principio de no discriminación. Segundo, porque es un delito que está en el Código Penal, en el artículo 511, para ser más claros. Y tercero, porque demuestra que las mentes que lo han hecho deberían pasar por un psiquiatra. ¿Qué hacen con sus vecinos portugueses que están continuamente entrando y saliendo desde Badajoz y por toda la frontera? Si viene y alguno tiene alguna dolencia, según el texto, al no ser españoles no podrían atenderlos. Con lo cual nos pueden multar e incluso amenazar, como amenazaron a Hungría y a Polonia por otras razones, con expulsarnos de la Unión Europea. Los que han firmado eso era para quitarles hasta el carné de conducir. Es una burrada en todos los sentidos”.

Relaciones entre Ejecutivo y judicatura

“En nuestro país todavía no se ha asimilado la teoría de la división de poderes del famoso Montesquieu. Efectivamente, hay que ser muy cuidadoso en las críticas, pero claro, en todas direcciones, no solamente de los jueces al Gobierno, sino también del Gobierno a determinados jueces. Por ejemplo, la jueza de la dana está siendo atacada por políticos pertenecientes al Partido Popular. Le han escatimado los materiales que dependen de la Generalitat de Valencia e incluso creo que hay alguna querella por ahí contra ella y denuncias en el Consejo del Poder Judicial. Esto es intolerable”.

La causa contra las residencias madrileñas en pandemia

“Todo el mundo sabe que se rechazaron cientos de querellas. Yo siempre opiné, y aprovecho para decirlo ahora, que jurídicamente era muy difícil establecer una relación de causalidad con la decisión de los cuatro Protocolos de la Vergüenza; con un añadido, que es que se prohibía derivar a las personas mayores a hospitales cuando todo el mundo sabe, y lo dice la Comunidad, que los que derivaron a hospitales se salvaron el 67%, con lo cual hubiera bajado mucho la cifra de muertos. Eso jurídicamente era complicado, pero ahora se está investigando por el artículo 511, que es por discriminación, y los cuatro protocolos y la decisión de no derivar a los que no tenían seguro privado es un monumento a la discriminación. Es un delito, para mí, como la copa un pino. Lo están llevando tres o cuatro juzgados. Lo lógico es que todo eso se concentre en un juzgado y parece que ya por fin un juzgado ha planteado la cuestión”.

Reducción de personal a la jueza de la dana

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“No es normal. Es algo sesgado y con unas connotaciones de arbitrariedad graves. No solamente se le ha despojado de funcionarios. Cualquiera que tenga un mínimo de racionalidad, por muy politizado que esté, sabe que es un caso complejo y que es un juzgado de pueblo, en expresión tradicional, y necesita medios materiales, refuerzos y apoyo. Pues han hecho todo lo contrario. Me parece que se ha corregido y que el Consejo también ha intervenido, pero indudablemente la idea era simplemente para dilatar todo lo que fuese necesario el procedimiento, porque claro, con escasa dotación de medios materiales y medios técnicos, la investigación tiene que ir necesariamente lenta”.

Cómo llega Zapatero a mediador en Venezuela

“En el caso de Zapatero, curiosamente, yo he intervenido directamente en que fuese mediador en Venezuela. Lo explico rápidamente. Yo soy miembro de la Comisión Internacional de Juristas de Ginebra. El presidente de la Comisión era un constitucionalista que estuvo en la Corte Interamericana, fue el mediador en El Salvador, un hombre de prestigio, incluso dentro de la oposición, y con un cierto respeto por parte del chavismo. Tuvieron la idea, con el acuerdo de los dos, de que hubiese un mediador que fuese un expresidente español, y como yo era el comisionado español, me encargaron que contactase primero con Felipe González. Hablé con él, estuvimos charlando mucho tiempo. Felipe me dijo que se lo había pensado y que no. El siguiente que quedaba era Zapatero, que entonces estaba en el Consejo de Estado, y fui a hablar con él; tuvimos la conversación y aceptó. A partir de ahí empiezan sus tareas de mediador en Venezuela. Me consta, me lo dijo Pedro [Nikken] –que era el venezolano al que acabo de mencionar, presidente de la Comisión de Ginebra–, que estaban muy satisfechos. Eso, como es lógico, ha desencadenado que tenga relaciones con Venezuela. Yo lo que puedo decir y he dicho es que Zapatero fue a Venezuela a petición de ambas partes, por sugerencia del presidente de la Comisión Internacional de Juristas de Ginebra y por intermediación mía, que establecía el contacto. Los juicios paralelos en un mundo tan mediático son difíciles de evitar. Pero aquí se puede decir lo que se quiera, que todo es impune, sobre todo cuando el hecho delictivo se le imputa a una persona de izquierdas o simplemente demócrata”.

La financiación ilegal del PP y su cobertura

“Lo que se está juzgando es la financiación ilegal del Partido Popular, porque llegó un momento en que cobrando mordidas se sentía mexicano. La cantidad de dinero que entraba en el Partido Popular era tan ingente que desbordaba los límites de la ley de financiación de partidos políticos. Entonces se hizo algo elemental, que es hacer una contabilidad paralela. También la hacen muchas sociedades para evadir impuestos, pero al espiar les pillaron los famosos papeles de la contabilidad extracontable, como dice Bárcenas. Y claro, eso un tesorero no lo puede hacer por su cuenta. Consta que de ahí las cantidades ingresadas son muy importantes, entre ellos 17 millones de euros para reformar la sede de Génova. Por cierto, cuando llegó Casado dijo que como estaba manchada quería cambiarla. No lo dejaron. La consecuencia lógica y racional es que nada de eso se puede hacer sin la autorización del presidente y del secretario general del partido, en este caso del PP, pero también de cualquier otro. Estas decisiones son de la cúpula y tienen que salir del presidente o del secretario o secretaria general”.