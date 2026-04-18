Jesús Cintora: “Hasta los que están criminalizando la regularización de migrantes saben bien que se necesita”

Jesús Cintora (Ágreda, 1977) dirige y presenta en Televisión Española el programa Malas lenguas, que salta de La2 a La1 a lo largo de su emisión. El espacio va a celebrar su año de buenas audiencias con una nueva edición los sábados a las diez de la noche en La2 a partir del próximo día 25. “A pesar de que hemos tenido amenazas de todo tipo para que el programa no se siga haciendo”, desvela el periodista. Cintora reivindica su forma de transmitir la actualidad sin rehuir las polémicas: “Yo creo que es bueno incomodar, ser atrevido a la hora de analizar lo que pasa, no casarse con nadie”. El director define el objetivo del espacio: “La voluntad fundamental de Malas lenguas es desmontar bulos y hacer algo fresco, atrevido y comprometido con lo que ocurre”.

Instrucción del juez Peinado

“Se puede opinar de la justicia, por mucho que algunos dicen que no. Poco menos que si [los jueces] fueran santones de los que no se pudiera hablar, analizar lo que ocurre. En el caso de la figura de Begoña Gómez, se ha puesto más el acento en que sea esposa del presidente, y es donde está lo fundamental de lo que ocurre. Yo a estas alturas de la vida no me creo –en algunos casos, no digo en todos– que haya una parte de la judicatura que actúe con absoluta pulcritud. Cuando estamos viendo que, por ejemplo, en el caso de la Kitchen, con todo lo que hemos podido oír sobre Cospedal y a Cospedal, incluso hablando con Villarejo, de destruir pruebas, de parar ‘libretitas’ y demás, ni siquiera está entre los acusados. O no está Rajoy. Y no es la primera vez que ocurre. La justicia me parece un pilar fundamental en democracia. Hay gente que en la judicatura hace un excelente trabajo, pero todos no son perfectos, igual que todos los periodistas no lo son y que hay trabajos, como el de Peinado, que a mí, cuando menos, me parecen muy controvertidos”.

Regularización de inmigrantes

“Si me preguntas por la regularización de inmigrantes, yo te puedo hablar perfectamente desde alguien que viene de un pueblo de Soria, de poco más de 3.000 habitantes, que sabe la importancia que tienen los migrantes para que haya localidades que directamente no queden despobladas, como está ocurriendo en alguna de mi provincia. Son fundamentales para mantener los colegios y las calles con vida y ya no digo nada para que haya trabajos en el campo, en la ganadería. Desde la perspectiva de lo que ocurre en el país, cualquiera, hasta los que están criminalizando la regularización, ya sea PP, Vox, Vox o PP, saben perfectamente que se necesita regularizar a migrantes porque hay gente que está aquí trabajando y que lo razonable es estar legales. ¿Por qué tenerlos en la ilegalidad? A mi modo de ver, incomoda; se está intentando hacer un discurso político de sacar rédito del hecho de que sean distintos. Y hay quien está intentando sembrar cizaña sobre estas personas que, ojo, no estamos hablando más que de seres humanos que están aquí, que están trabajando, que llevan tiempo desempeñando una labor y que son criticados por algunos políticos que, precisamente, lo que menos hacen es trabajar; lo que hacen es sembrar cizaña”.

La ultraderecha y la inmigración

“La regularización va en la línea de lo que ya hemos visto en otros episodios de la historia de España, intentar normalizar algo que está aquí. Vox está dedicando un altísimo porcentaje de lo que dicen a los migrantes, pero además con una carga llena de bulos y además con una intención de señalarlos como culpables de una serie de problemáticas y de engañar a la ciudadanía. Abascal ha llegado a culpar del problema de la vivienda a los migrantes cuando estamos viendo que es uno de los grandes asuntos de desigualdad. Hay gente que acumula dinero y lo invierte en vivienda, o grandes fondos especulando. O decir que los problemas de la sanidad son por los migrantes, cuando vemos que éstos están trabajando, cotizando y sosteniéndola en buena medida. ¿No será acaso que hay un negocio también con que haya sectores que se privaticen dentro de la sanidad? ¿No será que tiene más que ver con que han entrado actores privados a los que les interesa una sanidad pública más débil? ¿No será acaso que habrá que invertir más en algunas comunidades autónomas y no culpabilizar a los migrantes? Han acabado siendo objeto de pim, pam, pum. ¿Por qué? Porque algunos políticos, en vez de señalar más a los de arriba, a los grandes poderosos, ven mucho más fácil señalar a los de abajo, que son los migrantes, que son los más pobres. Es cobardía, es hipocresía y es una enorme irresponsabilidad política”.

Pacto PP-Vox en Extremadura

“Acabamos de ver pactos entre PP y Vox como el de Extremadura. No seré yo quien criminalice el hecho de que, en una democracia, en un sistema parlamentario, se unan los votos. Me interesan fundamentalmente las políticas. Si se opta por políticas que recortan en trabajo, en contra del cambio climático, si se criminaliza a las mujeres planteando normas que dicen que la violencia de género no existe... Hemos llegado a ver la paradoja de que en el Partido Popular se decía que la política que querían de respetar a las mujeres era la que marcaba Vox, cuando Vox es un partido que ha dicho que la violencia de género no existe o que criminaliza conquistas como el aborto. Estamos viendo también el planteamiento que tienen con el colectivo LGTBI, pero no de ahora. Donde llegan eliminan políticas por el medio ambiente, normas que se hacen por la memoria en un país que todavía tiene a muertos en las cunetas y que todavía tiene que soportar que haya gente que relativice lo que fue la dictadura franquista. Las políticas de la extrema derecha, cuyo máximo exponente, a mi modo de ver, es Trump, acompañado de Netanyahu, nos llevan a un deterioro de la convivencia y del bienestar, pero no solo de España, sino del mundo”.

A la izquierda del PSOE

“A la izquierda del PSOE hay movimiento. Debe haberlo, porque el hecho de concurrir a elecciones con varias siglas fragmenta voto. En Andalucía había gente mayor que no sabía ya ni cuál era la papeleta que tenían que coger. Paradojas que han ocurrido y que no debieran ocurrir. Si hay programas políticos que según ellos no son tan distintos, debieran tener la capacidad de ponerse de acuerdo y plantear candidaturas que no hagan perder fuerza en los votos. Que no se pierda por el camino la energía que pueda haber de gente deseosa de votar fórmulas a la izquierda del PSOE. Debieran tener la capacidad de poner por encima las políticas y no tanto los intereses particulares. Veremos lo que ocurre”.

La guerra de Irán

“Lo que estamos viendo con la guerra de Irán me parece que es una de las mayores atrocidades que hemos visto en los últimos tiempos. Y además es un espejo en el que se han retratado unos cuantos. Donald Trump pudo ser votado buscando una especie de fórmula rupturista, en contra de un sistema anquilosado, ahora esos votantes se han dado cuenta de que es un tipo que practica políticas racistas y que practica políticas en contra de la humanidad. Que decide ataques contra el derecho internacional, que ampara a los que matan, que se regodea además con las matanzas, que hace bromas [sobre ellas]. Al mismo tiempo, Netanyahu llevó a cabo el genocidio en Gaza. No ha terminado la matanza contra los palestinos todavía y estamos viendo cómo la emprende en el Líbano, la emprende en Irán. Es un tipo enormemente peligroso e inhumano. Y luego en España, la forma en la que el Partido Popular y Vox han afrontado la guerra, viendo la reacción del Papa –que no creo que sea sospechoso de ser un comunista– les deja en evidencia, porque ¿qué necesidad había de salir desde el minuto uno de forma ambigua a apoyar a Estados Unidos con eso de las democracias liberales, que hay que apoyar y los aliados y todo esto? Y luego además intentar arreglarlo soltando bulos del tipo de que el gobierno español está con los ayatolás y apoya a los ayatolás cuando se ha dicho de forma reiterada que ni el régimen de los ayatolás, ni tampoco atacar de forma unilateral vulnerando el derecho internacional”.

Estar del lado de Netanyahu

“Apoyar a Netanyahu en el tiempo que estamos es apoyar lo peor de la política internacional. Alguien que sin escrúpulos emprende un genocidio contra los palestinos. Es alguien con serias causas de corrupción, que se pasa por el arco del triunfo el derecho internacional. Y representa también a un lobby muy importante en el mundo. Algunos que se llenan la boca de ser muy patriotas luego han metido el rabo entre las piernas cuando se trataba de condenar lo que había hecho Israel y su ejército, el ejército de Netanyahu, contra un soldado español. Aquellos que se han achantado y no han condenado a un genocida como tal, han quedado plasmados en cierta forma como cómplices de un genocida”.

Las contradicciones morales y religiosas de la derecha

“Imagínate la contradicción para una persona que dice ser muy de derechas, que tiene unas creencias religiosas firmes, ahora mismo en España, que se encuentra el mandamiento de 'No matarás'. Pero al mismo tiempo estoy apoyando a Netanyahu, a Donald Trump, que han emprendido una matanza. Al mismo tiempo estás viendo que el Papa critica a Donald Trump. Al mismo tiempo, aquí en España, PP y Vox no están condenando a Donald Trump. O al mismo tiempo dices, oye, me están diciendo los partidos a los que voto que las regularizaciones de migrantes mal, que nos llevan a oleadas de delincuencia, muerte y que tienen la culpa también del problema de la vivienda y de la sanidad. Pero al mismo tiempo, la Iglesia Católica me está diciendo amarás al prójimo como a ti mismo. Y esas personas son seres humanos y la Iglesia está diciendo pues las regularizaciones deben hacerse. Hasta la patronal lo está diciendo. Si están trabajando, mejor que lo hagan con papeles. ¿Qué ocurre? Probablemente hay que llevarle la contraria a este gobierno socialcomunista, hay que decir pues que no a la regularización de migrantes. Hay que decir que ir en contra de Donald Trump es una traición. ¿Entonces, en qué quedamos? Esto además no se arregla con tres padrenuestros y dos avemarías. Creo que es mucho más sencillo, que a veces intentan enredar a la ciudadanía y meter cizaña para intentar sacar cuatro votos”.

Perfil internacional del presidente Sánchez

“Sánchez ha encontrado en la política internacional un balón de oxígeno en un momento muy delicado para él, un momento de corrupción, como el caso de Ábalos. De forma muy hábil, pero muy firme con el sentido común, se inicia la guerra por parte de Estados Unidos e Israel y desde el minuto uno dice no. Sin apoyar al régimen de los ayatolás afirma estar por el derecho internacional. Parece tan sencillo, pero cuando sabes el poder que tiene Estados Unidos, cuando Estados Unidos te está diciendo –Donald Trump, que es un desvergonzado– que te puede mover las bases, que te puede romper relaciones comerciales, hay que tener una audacia para mantener esa posición. Se ha visto acompañado de la torpeza de Feijóo. De Abascal uno ya puede esperar que va a decir lo que diga Donald Trump, pero Feijóo… posicionarse de la forma que se ha posicionado... Claro, tiene una cierta lógica. Si ves el poder que tiene José María Aznar en el Partido Popular, que es un Aznar que dice que Israel tiene que “terminar el trabajo” contra los palestinos. No habla de trabajo, cuando se habla del exterminio. Es un José María Aznar que ha sido lacayo de Estados Unidos desde los tiempos en los que se inventaron que había armas de destrucción masiva para la guerra de Irak. Se ha visto arrastrado por una política que marca gente como Aznar y también por el importante lobby que representan los intereses de Netanyahu e Israel”.

¿Trump a la baja?

“Se puede analizar si la guerra de Irak es el Vietnam de Donald Trump. Alguien que tenía esa vitola de machito norteamericano de America First y demás, se ha ido diluyendo como un azucarillo. Se las prometía muy rápidas y felices. Pero hemos ido viendo cómo el final de la guerra se le complicaba y se le ha puesto en contra hasta sectores de la derecha más recalcitrante en Estados Unidos. Por no decir posiciones como el Papa. Por no decir que esperaba apoyos que luego no ha encontrado en aliados como la Italia de Meloni, de la extrema derecha. Lo que él esperaba de Reino Unido nunca llegó. Al final, prácticamente los que han sido, yo creo, más leales a Donald Trump, han sido las derechas en España. Habrá otras que también, pero viendo la posición del Papa, viendo la posición de Meloni y la posición en Reino Unido, la posición de Alemania ha ido quedando como Cagancho en Almagro, cuando presumía de ser el gran emperador. En China los mandatarios de puertas adentro deben estar disfrutando. Prudencia, Trump lo va a intentar vender como un éxito”.

Importancia de un periodismo de calidad

“El periodismo es más necesario que nunca. Hay mucha información, pero también mucha gente desinformada. Se publica mucho contenido, fíjate que no lo llamo información, lo llamo contenido. Dentro de ese contenido hay muchos bulos. Esparcir la mentira se ha convertido en una posición estratégica, tanto económica como políticamente. Vas poquito a poco teniendo a la gente manipulada, creyéndose que la violencia de género no existe, que es lo mismo el machismo que el feminismo, que no existe el cambio climático, que Franco fue un adorable abuelito que pescaba salmones y que hacía que la gente tuviera trabajo, prosperidad y no había censura, fusilamientos, exilios. Es lo que está ocurriendo en algunos sectores –y no menores– de la población. Cada vez es más necesaria una labor periodística de desmontar bulos, de contar lo que ocurre. Puede y debe haber líneas editoriales diferentes. Desde un punto de vista progresista, conservador, cristiano, ateo, liberal, comunista, etcétera. Pero hay una base que es la verdad. Así lo concibo yo. Y estoy en una etapa profesional o laboral diferente, me ha tocado estar en el ostracismo unos cuantos años. Sé que soy visto por determinados sectores como alguien incómodo. Conforme he ido avanzando en la vida y en el trabajo me he ido dando cuenta de que el periodismo es más necesario que nunca. Y las nuevas generaciones de periodistas van a tener la enorme responsabilidad de mantenerlo en pie frente a oleadas de gente que esparce bulos y que confunde al personal”.