La UCO sostiene que Leire Díez comenzó buscando trapos sucios de jueces y fiscales a través de Villarejo

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa al comisario jubilado José Manuel Villarejo como una de las primeras fuentes a las que acudió en busca de trapos sucios contra jueces, fiscales y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado la trama que el ex número tres del PSOE Santos Cerdán habría montado junto a Leire Díez. En un atestado fechado el 26 de mayo, que forma parte del sumario cuyo secreto se ha levantado parcialmente y al que ha accedido infoLibre, el Grupo 3 de Delincuencia Económica sostiene que "una de las primeras actuaciones" llevadas a cabo por la red fue "contactar" con el que es uno de los máximos exponentes de las llamadas cloacas del Estado, "mantener varias reuniones con él y su abogado" y ofrecer "un acuerdo" por el cual obtendría "beneficios" en las causas judiciales seguidas en su contra a cambio de "información sobre diversas personas".

El informe fue elaborado a raíz de las evidencias intervenidas durante los registros realizados en el marco de una causa que, allá por diciembre, se centraba solo en las actividades de un grupo –del que formaría parte Díez– que buscaba "orientar la resolución de diversos expedientes" de la Administración "en beneficio propio o de terceros y actuando siempre con una finalidad lucrativa". Y abrió una nueva vía de investigación, centrada en las maniobras de un grupo a las órdenes de Cerdán para "desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial u actuación policial" que pudiera afectar al PSOE o al Gobierno. Una trama que, además, se sirvió de la "propia estructura" de la formación socialista.

Los investigadores y el instructor de la causa –el magistrado Santiago Pedraz–, sitúan el origen de este grupo en abril de 2024, cuando se abrió una investigación judicial contra Begoña Gómez que derivó en la famosa Carta a la Ciudadanía del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Fue precisamente en aquellas semanas cuando la trama comenzó a acercarse al comisario jubilado. Los investigadores, de hecho, fechan la "primera" de las reuniones con Villarejo el 17 de abril. Lo hacen en base a un "conjunto de fotografías" de un documento titulado "LD-Planteamientos" localizado en un móvil intervenido a Díez y que "parece recoger una suerte de acuerdo de intercambio de información". "Las siglas LD harían referencia a Leire Díez", puntualizan los investigadores.

La primera de las páginas de aquel documento, cuyas fotografías los investigadores sospechan que fueron enviadas a la fontanera unos meses más tarde, comenzaba señalando que "el 17.4.24" se hizo "un primer planteamiento" sobre un "intercambio de datos para limpiar a fondo el estado profundo". "Se mostró interés en el archivo personal documentado con audios, notas e informes completos inéditos", continuaba. Aquel acuerdo tendría dos fases. La primera se completaría con la entrega de un "informe de inteligencia sobre PS" –siglas usadas para referirse a Sánchez– y una "descripción numérica" de la "base documental" que afectaría a "ciertos objetivos de interés" referidos en un listado previamente facilitado. Y en la segunda, la parte "aportante" iría facilitando progresivamente los "materiales" relacionados con los "objetivos" hasta que se produjera "el final" de su "situación procesal".

Los investigadores creen que esas fotografías fueron remitidas a finales de agosto, al concluir la primera fase. ¿Por qué? Porque en el conjunto de imágenes incautadas a Díez figuraba el anteriormente citado "informe de inteligencia" y la lista de "objetivos de interés", entre los que se encontraban "Jueces", "Fiscales, sobre todo [José] Grinda –de Anticorrupción–", "Policías (GC-CNI)", "Manuel Marchena (padre e hijo)" –en referencia al magistrado del Tribunal Supremo–, "BBVA (Corrochano)" o "Francisco Martínez" –en referencia al ex secretario de Estado de Seguridad–. Los investigadores consideran que la parte "aportante" sería Villarejo y que el documento "habría sido emitido por él mismo o por alguien de su entorno". En cuanto a Díez, sería "el interlocutor de la otra parte".

El informe de la UCO menciona que se han encontrado "referencias" que "aluden" a la entrega de documentación por parte del comisario jubilado. "El de la boina ha dado algunos papeles muy buenos para el jefe", le escribió el 16 de julio Díez a Juanma Serrano, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez y expresidente de Correos. Los investigadores dicen que en el momento de redactar el informe no podían concretar a quién se estaba refiriendo. Sin embargo, en una nota a pie de página dejan entrever sus sospechas: "Por el devenir de los hechos lo más habitual es que las referencias a 'jefe' fueran a Santos [Cerdán], aunque en ocasiones pudieran corresponderse con el presidente del Gobierno".

Tres reuniones y gestiones con un fiscal

La unidad de élite de la Guardia Civil también hace referencia a tres reuniones que tuvieron lugar el 30 de julio, el 9 de agosto y el 26 de agosto. "Sobre este particular, existen múltiples indicios que definen a Leire [Díez] como la interlocutora con Villarejo en estas reuniones, así como otros de los que se evidencia que lo habría hecho a instancias de Santos y habiéndose sufragado los costes logísticos de su transporte, al menos en algunos casos, por parte del PSOE", resalta. Sobre la primera, señala que se habría producido en un restaurante de Boadilla del Monte un día después de que la fontanera se reuniera con el abogado de Villarejo, Antonio José García Cabrera.

Díez no parecía cómoda con esta cita. "Que busquen a otra persona", escribía el 29 de julio a las 18.53 horas a Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). "Es, por una vez, ocuparme de mí", continuaba. "No. Ocuparte de ti es ir. Y cumplir el encargo que te han hecho. Y ocupar la posición que te han dado. A ti, no a nadie más", le contestó Guerrero. "De alguna manera, estas frases, interpretadas de forma conjunta con el resto de elementos obrantes en la causa, muestran el papel subordinado de Leire [Díaz] sobre terceros pero, al mismo tiempo, el rol prevalente que la misma ostenta", resaltan los investigadores en su informe.

Horas antes y después de aquel encuentro, Díez acudió a la sede de Ferraz, lo que evidencia, según los investigadores, la "aparente dación de cuentas efectuada" por la fontanera de sus reuniones con el comisario jubilado. "Tres horas con el de la boina", escribió, además, a Serrano tras la reunión mantenida el 30 de julio. El informe recoge otro encuentro diez días después en Madrid, ciudad a la que Díez se ve obligada a desplazarse en pleno parón veraniego –un viaje cuyo coste habría soportado también la formación socialista–. Y un tercero el 26 de agosto.

Con posterioridad a estas reuniones, los investigadores destacan que el abogado de Villarejo preguntó a Díez "cómo proceder ante ciertas cuestiones procesales que afectaban a su representado, especialmente en determinados asuntos en los que tenía participación la Fiscalía". "Traslado al fiscal por cinco días recurso de apelación prescripción delito fiscal. Ya me dices cómo proceder", escribió Cabrera a la fontanera el 2 de septiembre. El informe también recoge una conversación de 13 de noviembre en la que tras un primer mensaje de Díez, el letrado le traslada que el fiscal Anticorrupción que lleva ahora el caso contra Villarejo es César de Rivas. "Si te llaman avísame", responde la primera.

Los investigadores han localizado en el ordenador de la fontanera un documento que, por el título del mismo, sospechan que puede estar fechado el 19 de noviembre, pocos días después de aquella conversación, y en el que se relata "la situación en la que se encontrarían varios asuntos gestionados" por Díez. "Nos dijeron que el abogado se dirigiera al fiscal para quedar con él para llegar a un acuerdo. Cuando el abogado se acercó el fiscal le dijo que tenía un 'teléfono escacharrado' y que ni acuerdo ni nada. Supuestamente el fiscal iba a llamar a Villarejo y esta llamada no se ha producido", recoge el documento.

En los meses siguientes, el letrado y Díez vuelven a hablar sobre esa vía. "¿Pudiste llamar al fiscal? Porque hoy me han repetido que no has llamado", dice la segunda. "Nefasto q me vuelve a insistir en q no ha pedido q yo llame a fiscalía ni pida cita con él ni tiene nada q hablar conmigo q si quiere llamarme me llamará directamente q nadie ha hablado con él ni va a hablar" [sic], respondió Cabrera. Una semana después, Díez vuelve a la carga: "Te cuento. Te va a recibir el FGE [Fiscalía General del Estado]. Ahora te digo lo que me ha dicho".

Conversaciones con contenido "poco creíble y muy fantasioso"

En el móvil de Díez los investigadores también han hallado una captura de pantalla de un texto titulado "Acuerdo V", en lo que podría entenderse como una referencia a Villarejo. En él, se recoge una suerte de acuerdo por el cual "el cliente" aceptaría "una pena de cárcel" que no conllevaría la vuelta a prisión y una "multa económica" a cambio de una "colaboración" cuyo "pilar" sería "la entrega del material de audio, emails y documentos comprometidos". Y se citaba a "Rajoy", "Cospedal", "Grupo Planeta", "Manuel Corbí" –en lo que parece una referencia al exjefe de la UCO– o "Jorge Fernández Díaz", entre otros. No obstante, los investigadores aclaran: "Los pormenores de este archivo son desconocidos, pues se trata únicamente de una imagen sin metadatos".

Durante su declaración como testigo ante la Guardia Civil, el abogado de Villarejo reconoció haber mantenido alguna reunión con Díez, aunque dijo que el contenido de aquellas conversaciones le pareció "muy poco creíble y muy fantasioso", según consta en el acta de la comparecencia. No obstante, no reconoció los documentos mencionados anteriormente, dijo que ni asesoró ni participó en ningún acuerdo escrito o verbal entre la fontanera y el comisario jubilado y negó que él o su cliente se reunieran con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. También negó que por intermediación de Díez se reuniera con el fiscal del caso Villarejo. De hecho, confirmó que hubo un intento de acercamiento que el representante de Anticorrupción rechazó.