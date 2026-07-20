Vox elige como senador a Álvaro Zancajo, investigado por su doble cargo en el partido y Canal Sur

Vox ha propuesto como senador autonómico por Andalucía a Álvaro Zancajo, actual coordinador nacional de Comunicación del partido y miembro del Consejo de Administración de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), pese a que la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción investiga una posible incompatibilidad entre ambos cargos.

La investigación se abrió después de que Antifraude admitiera a trámite una denuncia de Adelante Andalucía, que acusa al periodista de trabajar para el partido de Santiago Abascal mientras percibe alrededor de 60.000 euros anuales por su puesto en el órgano de administración de la radiotelevisión pública andaluza. El cargo en la RTVA exige una dedicación “absoluta y exclusiva”, según la denuncia.

Zancajo ha declarado en el documento con el que Vox ha formalizado su candidatura que cumple los requisitos exigidos y que “no se encuentra incurso en ninguna causa de incompatibilidad”. La apertura de la investigación no implica una condena, pero mantiene abierta la controversia sobre la compatibilidad de sus funciones dentro del partido con su pertenencia al Consejo de Administración de Canal Sur.

Vox contará con dos representantes en el Senado gracias al acuerdo de Gobierno alcanzado con el PP en Andalucía. Los resultados electorales otorgaban cinco senadores autonómicos a los populares, pero estos han cedido uno a la formación de extrema derecha. Además de Zancajo, será designada María Auxiliadora Pastor, directora de la Oficina Municipal de Atención a la Maternidad del Ayuntamiento de Sevilla.

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Por parte del PP, los representantes serán el secretario general del grupo popular en el Senado, Javier Arenas; los exdiputados andaluces Francisco Javier Oblaré y Virginia Pérez; y el hasta ahora presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre. Arenas repetirá como senador autonómico, mientras que Oblaré, Pérez y Aguirre se estrenarán en la Cámara Alta.

La marcha de Aguirre de la Presidencia del Parlamento forma parte también de los cambios derivados del pacto entre PP y Vox. Su cargo recaerá en la actual vicepresidenta primera, Ana Mestre, mientras que Vox pasará a ocupar una Vicepresidencia de la Cámara, que asumirá Beatriz Sánchez.

Los nuevos senadores serán designados formalmente el próximo jueves 23 de julio durante una sesión plenaria del Parlamento andaluz. En ese mismo pleno está prevista la comparecencia del vicepresidente primero de la Junta y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, para informar sobre el incendio de Los Gallardos, en Almería, que dejó trece muertos y arrasó unas 7.000 hectáreas.