Gallardo, tras quedar visto para sentencia el juicio a David Sánchez: "Nos han ganado el juicio socialmente"

El juicio por la contratación a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la Diputación de Badajoz ha quedado este martes visto para sentencia tras concluir la lectura de los informes definitivos de las defensas que piden de forma unánime la absolución para los once acusados.

En el derecho a la última palabra, que David Sánchez ha declinado ejercerla, el expresidente de la Diputación pacense Miguel Ángel Gallardo ha afirmado que "la única culpabilidad" de los once acusados es "no tener las mismas ideas (políticas) que las acusaciones populares", entre las que figuran las del PP, Vox y HazteOir.

La Fiscalía pide la absolución para David Sánchez y los otros diez acusados Ver más

A juicio de Gallardo, para quien se piden hasta seis años de prisión por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias, las acusaciones populares no tenían interés en lo que pasaba en el plenario, pues solo han buscado "el juicio mediático paralelo".

"Han ganado el juicio socialmente", ha agregado.

En ampliación