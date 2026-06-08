La Fiscalía pide la absolución para David Sánchez y los otros diez acusados

La Fiscalía ha pedido la absolución para los once acusados en el juicio a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, al entender que, de la instrucción practicada y de las pruebas objeto del juicio, "no están acreditadas las acusaciones".

El juicio a David Sánchez llega a su recta final entre vaivenes y una petición de pena agravada Ver más

Su petición supone una ratificación de su criterio, pues ya pidió el archivo del procedimiento y elevó su solicitud de absolución en su informe provisional ante la sala.

La fiscal de este proceso, Begoña García Boró, ha elevado a definitivo este informe tras el turno de las siete acusaciones populares, que mantienen sus peticiones de prisión para David Sánchez y el expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo por presuntos delitos de tráfico de influencias en concurrencia con la prevaricación.

Habrá ampliación.