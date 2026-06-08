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TRIBUNALES

La Fiscalía pide la absolución para David Sánchez y los otros diez acusados

  • La fiscal de este proceso, Begoña García Boró, ha elevado a definitivo este informe tras el turno de las siete acusaciones populares
David Sánchez junto a Miguel Ángel Gallardo y el resto de acusados en la Audiencia de Badajoz
David Sánchez junto a Miguel Ángel Gallardo y el resto de acusados en la Audiencia de Badajoz Ballesteros | EFE

La Fiscalía ha pedido la absolución para los once acusados en el juicio a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, al entender que, de la instrucción practicada y de las pruebas objeto del juicio, "no están acreditadas las acusaciones".

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Su petición supone una ratificación de su criterio, pues ya pidió el archivo del procedimiento y elevó su solicitud de absolución en su informe provisional ante la sala.

La fiscal de este proceso, Begoña García Boró, ha elevado a definitivo este informe tras el turno de las siete acusaciones populares, que mantienen sus peticiones de prisión para David Sánchez y el expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo por presuntos delitos de tráfico de influencias en concurrencia con la prevaricación.

Habrá ampliación.

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