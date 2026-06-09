Sumar y Unidas Podemos condenan el asesinato de tres miembros del Frente Polisario

Sumar ha condenado este lunes "el asesinato" con "técnicas que suele ejecutar Israel" del dirigente saharaui del Frente Polisario Lahbib Mohamed Abdelaziz, tras un ataque de Marruecos, y ha preguntado al Ejecutivo de Pedro Sánchez si va a condenar al gobierno marroquí con "rapidez y contundencia".

Así se han pronunciado IU y Más Madrid, miembros de la coalición, después de que el Frente Polisario anunciara la muerte el domingo en combate del dirigente saharaui Lahbib Mohamed Abdelaziz, hijo del fundador de la organización independentista y miembro del Secretariado Nacional. Las fuerzas armadas no especifican las circunstancias de las muertes ni detallan la identidad de las otras dos personas fallecidas.

"El dirigente del Frente Polisario, Mohamed Abdelaziz hijo, ha sido asesinado con drones siguiendo técnicas que suele ejecutar Israel", ha escrito en la red X el portavoz de IU en el Congreso, Enrique Santiago.

Ha opinado que Marruecos "utiliza a los genocidas del pueblo palestino para su guerra contra el movimiento de liberación saharaui".

Por su parte, la portavoz de Más Madrid en el Congreso, Tesh Sidi, ha criticado en la misma red que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, "salió corriendo a condenar los ataques, sin víctimas" del Frente Polisario en Esmara (ciudad saharaui ocupada) el pasado 9 de mayo.

"Hoy Marruecos asesina a tres dirigentes saharauis. Preguntamos a Exteriores si va a condenar a Marruecos con la misma rapidez y contundencia", ha lamentado.

Ha acompañado su publicación con el registro en el Congreso de preguntas al Gobierno, para su contestación por escrito, con las que quiere que aclare si piensa "emitir una condena pública de estos hechos en coherencia con las posiciones mantenidas con los ataques efectuados en mayo por el Frente Polisario en Esmara".

🇪🇭El pasado 9 de mayo, @MAECgob salió corriendo a condenar los ataques, sin víctimas, del @Polisario_ en Esmara (ciudad saharaui ocupada). Hoy, Marruecos asesina a tres dirigentes saharauis.



Preguntamos a Exteriores si va a condenar a Marruecos con la misma rapidez y… pic.twitter.com/U03eQpYmRz — Tesh Sidi🇪🇭 (@teshsidi) June 8, 2026

"¿Qué actuaciones tiene previsto impulsar el Gobierno para promover el respeto del derecho internacional y el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui?", añade.

Para Más Madrid, este asesinato se suma a la escalada militar que atraviesa el Sáhara Occidental desde la ruptura del alto el fuego entre Marruecos y el Frente Polisario en noviembre de 2020 que ha "producido a un deterioro progresivo de la seguridad y de bloqueo de las vías políticas para la consecución de una solución efectiva para la autodeterminación del pueblo saharaui".

Condena

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, como miembro del Gobierno ha sido la primera en condenar el ataque marroquí; la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, también se han hecho eco del asesinato.

Rego calificó el ataque contra el pueblo saharaui como "una violación del derecho internacional". "El Sáhara occidental tiene derecho a la autoderminación", aseguró a través de su perfil en la red social Bluesky.

El régimen de Marruecos acaba de asesinar brutalmente a tres dirigentes saharauis. Otro régimen que, tras Israel, se ampara en la impunidad para seguir cometiendo sus crímenes contra el pueblo saharaui. El Gobierno tiene que romper todas las relaciones con la dictadura marroquí. — Ione Belarra (@ionebelarra) June 8, 2026

Belarra, a través de su perfil en X, aseveró: "El régimen de Marruecos acaba de asesinar brutalmente a tres dirigentes saharauis. Otro régimen que, tras Israel, se ampara en la impunidad para seguir cometiendo sus crímenes contra el pueblo saharaui. El Gobierno tiene que romper todas las relaciones con la dictadura marroquí".

Maíllo, por su parte, remarcó en la misma red social que estos asesinatos suponen "una gravísima escalada de Marruecos contra el pueblo saharaui", por lo que reclamó que el Gobierno de España condene esta acción "en defensa del derecho internacional y del Sáhara Occidental a decidir su futuro".