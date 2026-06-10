Informe sobre Pedro: todo en orden

La visita del Papa León XIV ha sido un reseteo político y un punto clarificador de dónde estamos en la historia de nuestro país y hacia dónde nos dirigimos. Lo contaba esta semana The Washington Post a cuenta de la primera vez que un papa habla en la Corte de los Leones. He aquí un punto de inflexión histórico, una ruptura definitiva en el tiempo, entre el país nacional-católico que fuimos y la España transversal, plural y periférica que somos.

Prevost es un aliado de la democracia liberal que afirma ante diputados y senadores el enorme legado institucional que nuestra historia política y jurídica ha entregado al proceso civilizatorio occidental: la Escuela de Salamanca, Francisco de Vitoria, el derecho de gentes. Prevost no ha venido a exigir sino a reconocer. La nueva diplomacia española del ministro Albares ha cerrado ese círculo que comenzó hace cuatro siglos con la defensa del derecho internacional, las reglas del mundo y la dignidad humana. Todo en orden.

El “martillo despertador”

Conviene destacar dos momentos previos al discurso de León XIV que confirman el punto en el que nos encontramos. El primero tuvo lugar la semana pasada en la Fundación Pablo VI, donde Carme Artigas, Antonio Garamendi, Luís Argüello y Unai Sordo mantuvieron un coloquio sobre la IA y verificamos que la izquierda tiene un líder que trasciende al sindicalismo y puede guiar su rumbo: la Vía Unai. El otro momento fueron en realidad dos, en el Cercle d'Economia, en Barcelona, donde comprobamos que Feijóo no quiere ser derecha plural y Sánchez se presentó como Pedro, abrazado a unos presupuestos sociales, la amnistía total y la plurinacionalidad.

Hay mil maneras de decir "Feijóo no nos vale". Josep Oliu, el presidente del Sabadell, lo ha dicho: "Vale, eres un martillo despertador. ¿Y ahora qué vas a hacer?". Sin moción de censura, después qué. A la burguesía catalana ya sólo le basta con esperar a que venga otra mejor y continúe Sánchez, con todo el mundo amnistiado, cada uno en su casa y dios en la de todos. Mientras tanto, el último informe de Goldman Sachs asegura que en España se está creando empleo de calidad, la productividad mejora y la economía presenta ciertos factores que la dotan de una sorprendente resistencia estructural. O sea, todo en orden.

De los 13 puntos de Negrín a los 3 puntos de Pedro

La libertad de un político se mide por su capacidad de moldear el tiempo político. Ni los autos, ni las sentencias ni el asedio judicial anticiparán unos comicios. Habrá elecciones el 18 de julio de 2027. Lo decimos como una provocación, porque con esa fecha se cierra un círculo narrativo que conecta con nuestro pasado más atávico, porque dota de sentido a esta historia trágica, siniestra y, a la vez, esperanzadora de los pueblos de España, porque golpea el corazón de los votantes, y también porque sí, desde la lógica de quien tiene el poder para convocar elecciones cuando le dé la gana. Como ha defendido Pedro, se cumplirá la legislatura. O sea, todo en orden.

El objetivo de Aznar no es otro que llevar a Sánchez a la cárcel. El que pueda hacer, que haga.

La presentación de presupuestos anunciada por Sánchez en el Cercle d'Economia toma el testigo de los 13 puntos de Negrín, el programa político propuesto por el presidente del Gobierno de la Segunda República el 30 de abril de 1938. Su objetivo principal era lograr un acuerdo de paz y consolidar los cimientos de la España de posguerra. Aquel programa reconocía, entre otros aspectos, una amnistía total, la salida de las tropas extranjeras, una defensa férrea de los derechos de los trabajadores, el fomento de la paz y el derecho internacional. Su centralismo dividió a vascos y catalanes, que lo rechazaron. Franco ni se inmutó. Casi 80 años después, Sánchez ofrece unos presupuestos sociales y plurinacionales firmados por Arcadi España que serán un programa de fin de legislatura a los que ni PNV ni Junts podrán decir que no, y lo hace cuando Aznar convoca a sus votantes a unas elecciones constituyentes que serán el día del juicio final, el Armagedón (recuerden, el 18 de julio de 2027). Desde el sábado sabemos que el presidente del Gobierno está otro nivel: es un político libre. Un hombre libre puede ir al Primavera Sound y un hombre encadenado no puede dejar de ir a misa. Esa es la diferencia. O sea, todo en orden.

Isabel Díaz “Meloni”

Muchas cosas sucedieron la semana pasada desde el Madrid D.F. Entre ellas, la visita del lunes de Isabel Diaz Ayuso al Vaticano y también al condotiero Urbano Cairo, director de Il Corriere de la Sera, propiedad del mismo grupo al que pertenece Unidad Editorial, o sea, Manso. El condotiero ungió a la futura candidata del PP con una entrevista en la que celebraba su destino como presidenta de la España unitaria. La moción de censura, hemos dicho aquí, no ha sido otra cosa que un caballo de Troya a las puertas de Génova 13. Bastaba con mencionarla para que la yegua ya hubiera cruzado las murallas del PP. En sus tripas se ha alimentado la salida acelerada de Feijóo, que sufre los pullazos del tercio de varas. Lo que no pudimos imaginar hace una semana, en cambio, fue la sanción de Ayuso como líder del PP desde Roma y no desde Faes o desde El Mundo. En Italia se decide quién manda en la derecha española y, como a Aznar, como a la mayoría de los barones del PP y como también a la mayoría del empresariado catalán, el “martillo despertador” no les vale. Feijóo está políticamente muerto. Que venga la otra, pues, a la que ya comparan en Roma con Giorgia Meloni. O sea, todo en orden.

Imputar a Pedro

Conviene a los que así lo pretenden que espabilen porque en breve el presidente del Gobierno volverá a mudar de piel. Es imprescindible si quiere volver a gobernar, de modo que es muy probable que haya otra remodelación de Gobierno y se presente ante el Comité Federal del 27 de junio como un nuevo dirigente de la izquierda. Ya lo indicamos durante los cinco días de abril: el objetivo de Aznar no es otro que llevar a Sánchez a la cárcel. El que pueda hacer, que haga. Y llegados a este punto, conviene dejar claro este asunto entre los plurinacionales, congregados ante el pontífice este lunes: el teniente coronel Balas puede entrar en las oficinas de la Dirección General de la Guardia Civil pero no puede llegar al Congreso de los Diputados. Que tomen nota: o se está con Balas o se está con el BOE. Y una comentario final: la imputación de Pedro movilizará el voto de un millón de indecisos en el día del juicio final. No puede dimitir, no debe y tampoco lo hará. O sea, todo en orden.