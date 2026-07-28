Junqueras: el que concreta gana

Didáctica de la concreción. No es sólo un deseo sino una necesidad que tendrá que ser expresada por los partidos a lo largo de los próximos meses. El que concreta gana. Lo hemos dicho para unas elecciones locales y también para unas generales; lo afirmamos tanto para los partidos del bloque plurinacional como para aquellos que integran los partidos del bloque autoritario. Frente a la corrosión que provoca el algoritmo judicial, concreción programática en los plurinacionales de la izquierda y de la derecha ante un electorado que demuestra mantener una gran estabilidad, ya sea en Catalunya o en el resto de España. Efectivamente, la prioridad nacional toma la dimensión política que sólo se decide en el Madrid D.F. cuando la verdadera prioridad, en estos momentos, es la vivienda y el calentamiento global. Quizá la fortaleza de Aliança Catalana puede ser sólo otro espejismo que tenga el mismo origen y que se puede desmantelar únicamente desde una didáctica de la concreción.

El camino es la concreción. El que concreta gana. Concretar es también rectificar: Junts votó en contra del consorcio de inversiones hace unas semanas, una herramienta que permitirá que Catalunya participe en la elaboración de los estudios previos, la redacción de los proyectos y la ejecución de las obras del Estado. Junqueras se lo dijo a Gabriel Rufián y al resto de diputados de ERC en el Ritz: “La esperanza puede ser abstracta, etérea o simpática, pero necesita ser concreta”. Ahora le pide a Junts que rectifique y sea un partido útil, apoyando iniciativas como la del consorcio de inversiones o el nuevo modelo de financiación. O sea, todos dentro.

Quedan doce meses para la batalla municipal, primera vuelta (volumen II) del armagedón que enfrentará al Consorcio PP-Vox y al Frente democrático y plurinacional en 2027. Tiene razón el exjesuita en su homilía. Lo recordamos otra vez. Cuando los gobiernos no resuelven el cambio climático, cuando no son capaces de dar respuesta a la crisis energética, a los flujos migratorios, a los incendios de sexta generación, al problema estructural de la vivienda, se genera una frustración en buena parte de la sociedad. En esta batalla entre el miedo y la esperanza, la esperanza, que puede ser abstracta, etérea o simpática, necesita una didáctica de la concreción.

La esperanza puede ser abstracta, etérea o simpática, pero necesita ser concreta

Didáctica de la concreción es también poner en práctica la sentencia del Tribunal de Luxemburgo que falló la semana pasada a favor de la ley de amnistía. Un 62,6% de los catalanes está a favor de que la ley se aplique a todas las causas judiciales pendientes relacionadas con el procés, según indica Encuesta Política de Catalunya del Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) para El Periódico, que fue realizada tras conocerse el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). España, país de países, no volverá a otro procés como el de 2017, expresión de una herida política profunda y severa cuando no se reconoce la plurinacionalidad. Ahora se hace necesario que el algoritmo judicial no opere en contra del TJUE y respete el ordenamiento comunitario o, al menos, que lo haga en la misma medida que el Parlamento español lo ha respetado. Se hace necesario que Carles Puigdemont aterrice cuanto antes en Catalunya y se materialice el Estado de derecho.

Didáctica de la concreción es actuar desde la plurinacionalidad, basamento social sobre el que se construye nuestra democracia, desactivando leyes que incluyan como eje de acción de cualquier gobierno autonómico la "prioridad nacional". En ese sentido, el Gobierno de la Comunitat Valenciana, periferia muda, incorporó el pasado miércoles el significante vacío en su último presupuesto aprobado con el apoyo de Vox. Hay que dejarlo claro: en su modalidad más moderada, el arraigo, la prioridad entra en serio conflicto con el artículo 14 de la Constitución Española, que consagra el principio de igualdad. En su vertiente más agresiva y explícita, la "prioridad nacional" es sólo el éxtasis político del supremacismo.

Es la demoscopia quien guía la didáctica de la concreción y adquiere su plenitud en el municipalismo. El acceso a la vivienda es el problema más grave en Barcelona para el 31% de los encuestados en el último barómetro publicado por la Oficina Municipal de Datos de su Ayuntamiento, seguido de la inseguridad, con un 26,3%. En tercer lugar aparecen los problemas asociados a la inmigración, citados por un 7,5%; por delante del turismo (6,9%), la limpieza (3,7%), las obras (2,6%). También aparecen la masificación y el modelo de ciudad, ambos con un 2,2%, y la falta de civismo o de educación, con un 2,1%. La agenda local de los Ayuntamientos está clara.

Catalunya tiene un votante muy estable. España se disciplina y progresa desde la plurinacionalidad, a través de presupuestos sociales, y desde la consagración de la UE, cumpliendo con su ordenamiento y sus sentencias. Juntas son dos motores que conforman y definen la materia social de la que se compone nuestro país. Si Junts concreta y demuestra que es útil para Catalunya, una parte de sus votantes seguirán votando a los de Puigdemont. En cambio, si opta por no tomar nunca ninguna decisión útil para Catalunya, una parte de sus votantes acabará buscando alternativa en Aliança Catalana. Dicho de forma más clara: cada vez que Junts vota en contra del Gobierno y de sus socios, el partido de Orriols crece exponencialmente en los municipios de Catalunya, principalmente porque los de Nogueras se sitúan fuera de los márgenes del sistema España absorbidos por un nuevo marco político definido por la prioridad nacional.

A pesar de ello, volvamos a la clave municipal: ¿significa eso que los de Orriols reemplazarán a Junts en la mayoría de municipios catalanes en las próximas locales? Pues no. Aliança es sólo una respuesta a la inmigración y sólo a la inmigración. De los 900 ayuntamientos de Catalunya, el partido independentista tiene serios problemas de organización y persuasión para conseguir cabezas de cartel en más de la mitad, o sea, en aquellos territorios con menos de 5.000 habitantes. Si en enero no logra asentar candidaturas fiables en esos municipios, Aliança puede situarse en el horizonte de sucesos que destruyó a Ciudadanos. Dicho de otra manera, el hundimiento acelerado de Junts puede obedecer a una burbuja mediática que emana, como tantas otras veces, exclusivamente desde el Madrid D.F. Atentos.