Las máquinas de las obras para la resignificación del Valle de Cuelgamuros amanecen vandalizadas

El Gobierno comenzó este lunes a trasladar la maquinaria necesaria para comenzar con los trabajos de sondeo previos a las obras de Cuelgamuros. A lo largo de la mañana accedieron las primeras máquinas perforadoras, para iniciar diversas catas en la zona situada ante la explanada. Este martes dichas máquinas han aparecido vandalizadas, según ha informado la Secretaría de Estado de Comunicación a infoLibre.

Los trabajos forman parte de las actuaciones previstas por el Ejecutivo dentro del proyecto de transformación y resignificación del conjunto monumental, que incluye tanto la basílica como la explanada.

Los lunes, el Valle permanece cerrado al público, lo que ha reducido notablemente la presencia de visitantes y el motivo por el cual desde el ministerio de Vivienda, encargado de llevar la obra, han aprovechado para arrancar los trabajos previos.

Pese a que en redes sociales, la llegada de la maquinaria ha sido muy criticada, este tipo de trabajos prospectivos no requieren de una licencia de obras previa, aunque la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos pedirá explicaciones al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, en manos de PP y Vox.

Vandalización

Durante la noche de este martes, la maquinaria que se usará para hacer las catas de terreno y las obras, han sido vandalizados con pintadas franquistas e insultos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, además de dejarla prácticamente inoperativa para desarrollar los trabajos durante la jornada del martes.

El estudio geotécnico que se está llevando a cabo, tiene como objetivo ocho intervenciones (cuatro sondeos y cuatro penetrómetros). En el momento de la vandalización "se había hecho un sondeo y dos penetrometros", han asegurado fuentes del Gobierno a RTVE.

Fuentes de Moncloa han explicado que el material vandalizado es "una máquina de sondeos y penetrómetros (marca Caloysermao, modelo 8010 perteneciente a la empresa Geotecnia in situ Madrid)", que tras los hechos, se ha trasladado al taller a peritar para valorar el coste de los daños.

También han confirmado que "todavía" no se ha puesto la denuncia, aunque la empresa propietaria la presentará una vez que el peritaje pueda estar realizado. La Guardia Civil ha sido avisada y ha realizado una inspección ocular de la zona, donde han localizado un cuchillo "con el que parece que han cortado los cables".

El Ejecutivo aprobó en noviembre del año pasado, coincidiendo con el 50 aniversario de la muerte de Franco, el proyecto que transformará este lugar con una "gran grieta" que invitará a los visitantes "a un lugar de diálogo y pluralidad". Así lo anunció el jurado del Concurso Internacional de ideas para la resignificación del Valle de los Caídos. En este sentido, el secretario general de Agenda Urbana, Iñaqui Carnicero, explicó que la propuesta ganadora, identificada con el lema ‘La base y la cruz’, fue seleccionada por su "valentía a la hora de enfrentarse a la monumentalidad del conjunto existente".

El nuevo proyecto "propone una nueva visión de este conjunto monumental donde se definen los límites, donde se da más protagonismo a la naturaleza, hacia la arquitectura y donde se rompe la axialidad que tanto había caracterizado este monumento para producir una gran sombra, una gran grieta que facilita el encuentro, que invita al diálogo y que invita a una visión más plural, más democrática, donde se incluyan muchas perspectivas", aseguró este alto cargo.