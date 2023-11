No quieren la convivencia, quieren el poder

El golpe contra el Estado Democrático de Derecho lo están dando EL PP/VOX, al NO aceptar el NO es NO, de las españolas y españoles el pasado 23 de julio, desde las urnas. Y quienes desde posiciones reaccionarias como los obispos, jueces de derechas y ultras, asociaciones de derechas y ultras, la prensa de derechas y ultras, hasta las asociaciones de la Guardia Civil —que legalizó el PSOE y las derechas y ultras les dijeron NO—, animan poniendo sus trincheras al servicio de la intolerancia, el racismo y el acoso a las casas del pueblo, no lo conseguirán.

Acepten la democracia constitucional y sus reglas de la monarquía parlamentaria en España, los excesos patrióticos del PP/VOX dañan nuestra democracia y nuestra NACIÓN

El pacto de la convivencia para Cataluña y España es una buena noticia para seguir avanzando y mejorando la vida de las españolas y españoles en general. Desde todo tipo de opiniones que son respetables, aunque no se compartan por el contenido de las mismas y el odio que siembran, más el rencor que están creando. Hay una muy peligrosa, volver al 36, segunda parte, es la ignorancia pura y dura de la incultura y de una mala educación básica objetiva, sobre el sufrimiento del pueblo y las consecuencias del golpe de Estado fraguado y perpetrado por generales traidores a la II República democrática española. Murieron más de 500.000 personas, muertes evitables, de no ser por la conspiración contra la democracia republicana y levantamiento en armas de los militares y civiles antidemócratas, incluidos los jefes de la Iglesia católica, los más feroces.

Al igual que los asesinatos de inocentes personas durante la dictadura fascista española, desde el 1 de abril 1939 hasta finales de 1975. El inicio de la Transición pone fin al terrorismo franquista y tras la aprobación de la Constitución española el 28 de diciembre de 1978 y la amnistía con normas publicadas en 1976 y 1977, a quienes tenían las manos manchadas de sangre después de casi cuarenta años de terror y que jamás respondieron de sus tropelías, al menos en la historia de España debería reflejarse, por salud democrática.

Aceptar la democracia es aceptar la mayoría parlamentaria, absoluta en primera votación o simple en segunda, después de 48 horas de no haber alcanzado la absoluta, tal y como se regula en el artículo 99 de la Constitución española de 1978. Pedro Sánchez, candidato del PSOE a presidir el Gobierno progresista de España, ha obtenido la investidura por 179 votos de diputadas y diputados, de ocho partidos políticos plurales y diversos, con representación parlamentaria. Hasta 350, los restantes 171 están en manos de las derechas y ultraderecha.

Victorio Martínez Armero es socio de infoLibre.