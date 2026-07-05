La ocupación del espacio público: el negocio gana a la cultura

Ocurre en la ciudad de Salamanca, en el verano de 2026. No es el tiempo de Lazarillo de Tormes, ni del Licenciado Vidriera, ni siquiera de la censura en la oscura y larga etapa de la dictadura franquista. Ocurre hoy, en 2026, insisto.

En el espacio público por excelencia de la ciudad, en la bellísima Plaza Mayor de Salamanca, se ha venido celebrando anualmente un evento cultural importante: la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión.

Este año, el gobierno del Ayuntamiento de Salamanca ha comunicado al colectivo de los libreros de segunda mano y anticuarios de la ciudad y provincia que ha decidido reducir los dieciséis días de duración de otros años a sólo nueve, y modificar las fechas habituales. Si no aceptan esta imposición, les ofrecen seguir con los dieciséis días, pero fuera de la Plaza Mayor.

La Plaza Mayor es el espacio público más codiciado por el negocio privado de la hostelería

Nuestra querida Plaza Mayor es un emblema del Patrimonio Artístico y Cultural común y público. Es también, sin duda alguna, el lugar de encuentro social por excelencia de toda la ciudad. Al mismo tiempo, es el espacio público más codiciado por el negocio privado de la hostelería; las terrazas que cada vez se van extendiendo más y ocupan mayor espacio de la Plaza que, no hay que olvidar, nos pertenece a todos.

Al gobierno municipal, al parecer, le estorba la celebración de esta Feria del Libro, le molesta la cultura y le preocupa mucho más el negocio privado que tiene lugar en ese espacio común y público, que es de todos.

Lo más razonable es hacer compatibles ambas cuestiones, como ha venido ocurriendo estos años. Que la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión ocupe la parte central de ese espacio público durante los dieciséis días que a los libreros les permiten mantener económicamente la Feria y al mismo tiempo pueden seguir funcionado las terrazas hosteleras, como en años anteriores.

Sin embargo, ahora parece que el rendimiento económico, el negocio de la hostelería ha vencido y el gobierno municipal del PP defiende solo y exclusivamente los intereses de ese gremio, dándoles el privilegio de ocupar en exclusiva todo este espacio público, mientras expulsa un evento cultural del encantador y precioso marco y espacio de todos que es la Plaza Mayor de Salamanca.

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Gabriel Risco Ávila es socio de infoLibre