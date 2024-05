El 'procés' ha pasado a mejor vida

Para el PP y Vox resulta que ahora el PSC va a hacer president a Puigdemont y que Illa es el nuevo dirigente del procés. Alucinante si no fuera demencial y una imbecilidad más de una derecha desnortada: Feijóo no deja ni que su delfín Fernández, que es quien conoce el percal, reconozca la evidencia obligándole a desdecirse diez minutos después de haberla reconocido.

Para el viejo zorro Tardá (ERC) el procés ha mutado, es decir, que se encuentra en una especie de hibernación... ¡vayusté a saber el delirio!

Y el ínclito Puigdemont —fiel a su estilo— lo único que quiere es seguir contribuyendo a la confusión escénica: ¿en qué cabeza cabe que el PSC se abstenga para hacerlo a él —el culpable de todo el desaguisado— de nuevo president? Todo con tal de no reconocer que su procés de cinco segundos nació ya abortado, ¡qué personaje de farsa! ¿Para cuándo Boadella? ¿No te inspira el Puchi?

Hasta ahora el más honesto, Aragonès, ha asumido su derrota y ha dimitido de todo, ¡merece un entusiasta aplauso por lo inédito! Ahora sólo falta que Junqueras también se ponga de perfil, lo que resulta difícil teniendo en cuenta lo pronunciado de su silueta. Sí, porque Rufián es un buen pero simpático hooligan...

¿Y tras esos hechos incuestionables aún hay quien se atreve a negar la evidencia? ¿No demuestran esos negacionistas estar sumidos hasta el cuello en el pozo de su mismo fango, presos del guión de su mismo bulo?

La política de Pedro Sánchez ha triunfado sin paliativos, ¿por qué no reconocerlo? ¿Por qué fastidia tanto darle la razón? Todos —hasta los que lo detestan— hemos salido y saldrán ganando

Cataluña inicia una nueva etapa.

Derecha y ultraderecha van con el paso cambiado, aún siguen con el manual previo a las elecciones. Sus argumentos están desactivados pero aventuro que el PP en cuanto pueda se aprovechará de este triunfo (y de la ley de amnistía), porque una vez vigente pactará con Junts como antaño porque los empresarios catalanes en torno a Foment ya están preparando el camino (por de pronto ya están trabajando para que el PP entre en la mesa del Parlament).

Y es que Cataluña no puede vivir sin España y al contrario; es una relación amor-odio tan apasionada y tan apasionante como la que pueden tener los mejores amantes.

¡Qué cosas veredes, amigo Sancho!

¿Quién decía que la política y que la democracia españolas eran aburridas? Si esto no es política y plena democracia que venga dios y lo vea. Por eso no se me ocurre otro sistema mejor para convivir: eso sí, partiendo de la asunción del error e intentar cada vez equivocarse menos; esa filosofía es la que nos permite saber ganar tanto como saber perder, pues todo es finito y todo sube y baja, vive y muere, y a veces, como en este caso, la mejor manera de morir es pasar a mejor vida, es decir, ser recuerdo y pasado, por lo tanto, historia.

Javier Herrera es socio de infoLibre.