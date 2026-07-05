El pucherazo del PP

Pucherazo. Sí, el que los peperos venían ejerciendo principalmente en Galicia, y otros lugares (¡hasta en Extremadura!). Allí los gallegos lo llaman “carretaxe” (o acarreo de votos). Y en época de Feijóo (y antes también) lo hicieron a mansalva, y hay cientos de datos sobre ello en las hemerotecas.

“Poner en duda el sistema electoral (como lo hace míster Frijolito) es poner en duda la democracia española". Y, encima, después de tantos años durante los que el PP ha aceptado esas normas, porque eran justas y legales o les venían bien. Y lo más gracioso (o estrambótico) es que PP y Vox callaron en las Cortes durante los 15 meses de tramitación de la ley de nietos sin cuestionar las nacionalizaciones. El PP (y Vox) están copiando el manual de Trump en EEUU y de Bolsonaro en Brasil para ensuciar las urnas.

Están desesperados, sobre todo Frijolito. O sea, ni moción de censura, ni de confianza, ni pacto con ultraderechistas ni con el independentismo catalán de derechas, ni nada.

Y si sale mal la cosa (la de pactar con Vox y Junts), pues la otra ocurrencia, de que le den cuatro o cinco diputados (como un plus) al grupo que gane las elecciones.

¡Qué mal lo ve Frijolito para desear eso! Y para más inri, el asnarismo le susurró severamente que con independentistas nanay de la China: solo pacto nacional. La FAES y “Asnal” han atado de manos y de pies a Feijóo.

Partidos como el BNG o el PSOE han denunciado frecuentemente al PP gallego por el uso sistemático del voto por correo de personas mayores para inclinar los resultados en el entorno rural. A nivel de elecciones municipales y autonómicas, existen precedentes donde Juntas Electorales han expedientado a agrupaciones locales del PP, como ocurrió en Amoeiro (Ourense), por presuntas irregularidades en la gestión de estos votos.

Y con toda la cara lo gritan, aunque no lo cumplieron ni en Castilla y León con un Mañueco derrotado por Luis Tudanca, PSOE, ni en más autonomías.

Hace dos legislaturas (en las elecciones de mayo de 2019), el PSOE fue el claro ganador de los comicios en Castilla y León, pero el Partido Popular logró gobernar gracias a un pacto con Ciudadanos. En Andalucía en el año 2018, y también de forma simultánea en la Comunidad de Madrid y la Región de Murcia en 2019, etc.

El PSOE ganó en diez autonomías, pero los pactos de derecha impidieron que gobernara en todas. El triunfo infructuoso en Madrid tapó las victorias en Castilla y León, La Rioja o Murcia.

Pero en el PP no aguantan una hemeroteca. En recientes declaraciones, Frijolito ha acusado al Gobierno de Pésanchez de intentar adulterar el censo electoral con fines partidistas. Sin embargo, el rechazo del Gobierno es contundente, quien defiende que el proceso de nacionalización y voto de la diáspora es estrictamente legal.

“…Ya es hora de que recuperen lo que nunca debieron haber perdido, la nacionalidad española", dijo en el Senado en 2023, Ester Muñoz, respecto a la ley de nietos. Y Óscar Puente responde a la bocazas vocera del PP: “¿Nos explicas, tú, esto que es del BOE, por qué Feijóo y tú defendíais una “ley de nietos” en 2022, la llevaba en el programa del PP de 2023, y ahora, desesperado, en 2026 la llama 'ingeniería electoral´, acusando a Pedro Sánchez de fraude electoral?”.

Feijóo acusó miserablemente a Sánchez de hacer "ingeniería electoral" porque "fabricaba" votantes con la nacionalización de millones de personas de cara a los próximos comicios. ¿Y qué hacían él mismo, y sus anteriores del PP (o AP), en Galicia? Su cinismo sobre este asunto es legendario. Desde el tongo en el voto por correo (criticando a los carteros) hasta el control de organismos como el CIS para interferir en los resultados. El PP lleva años, muchos años, sacando el fantasma del pucherazo electoral. Pero ni aumenta el censo en 2,5 millones de votantes ni todos apoyarán al PSOE.

Con tal de gobernar hará lo que sea, pero este 'Frijolito' “veleta” se llevará un buen chasco al ritmo que le marcan “Asnal” y Vox

La etapa de los peperos Aznar y m. rajoy “fue la más corrupta de la democracia española”. Y ya lo remató míster “Asnal” diciendo e insistiendo: “El que pueda hacer, que haga”. En esta arenga “asnariana”, el juez Peinado se ha llevado la medalla de oro por excelente cumplimiento. Este "hacer" apunta a los movimientos judiciales que Peinado ha realizado para impulsar la difícil imputación de B. Gómez.

El caso es que Peinado se va a ir de rositas a su jubilación, y antes va a enfilar a B. Gómez a un juicio con jurado popular para escarnio de ella, de Pésanchez y del PSOE.

¡Y tan tranquilos en el CGPJ y en la Justicia! Sí, algo harán, pero no le tocarán. De todas maneras, Peinado se jubila este septiembre, en apenas dos meses. El CGPJ no le va a “crucificar”. El expediente que le hagan quedará en nada y no afectará al caso. ¿Qué esperábamos?

Los recursos contra el juez Peinado por sus polémicas decisiones sobre B. Gómez serán resueltos el 13 de julio. La Audiencia Provincial de Madrid deberá decidir sobre la apertura de juicio y la elección de jurado popular. Ya veremos.

Y es que ¡“manda güevos!, que decía el pepero F. Trillo. La misión imposible de sancionar al juez Peinado tras dos años y medio de excéntrica instrucción contra Begoña Gómez. Y eso que han sido decisiones judiciales polémicas, desproporcionadas y poco convencionales.

¿La hemos “cogido” con el juez Peinado? No. Pero el hecho de que tenga una hija como concejala del PP por más de 77.000 eurazos, que la mujer trabaje para el PP madrileño por más de 50.000 eurillos y que el expediente de su chalet de 2.800 m2 con piscina (declarada como "almacén") haya estado paralizado en el ayuntamiento de La Adrada, del PP, por pura casualidad hasta que ha prescrito... insistimos, que confluya todo ello no significa nada, o mucho. Claro, amén de las varias excentricidades, abusos y despropósitos en la instrucción contra Begoña Gómez y cía.

“Estos torpes del PP ya no pueden controlar a los reptiles que liberaron. Están abocados a convertir su “quien pueda hacer que haga”, en un “quien pueda votar que vote”. Y lo mismo tenemos de nuevo una sorpresa, que ya pasó en 1993, en 2004 y en 2023. Sigamos. (Luis Arroyo en InfoLibre, “En el nido de las serpientes”).

Así que Frijolito, ya “acojonado”, vislumbra una posible derrota electoral. ¿Tanto miedo tiene? Por eso borra las líneas rojas con las que llegó a Génova para tratar de sobrevivir. Los ataques personales, la puerta abierta a gobernar con Abascal y el acercamiento a Junts evidencian hasta qué punto ha roto sus compromisos y el miedo que tiene al voto progresista. Con ese miedo a no ganar, Feijóo mete a la extrema derecha en su Gobierno y acata la “prioridad nacional”, entre otras concesiones.

Con tal de gobernar hará lo que sea, pero este Frijolito “veleta” se llevará un buen chasco al ritmo que le marcan “Asnal” y Vox. Y a lo mejor le pasa como a su anterior, Pablo Casado, que fracasó como becario y no llegó a titular.

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Ángel Lozano Heras es socio de infoLibre