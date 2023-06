Sanchismo: Leyes aprobadas por la mayoría del Parlamento

Al buscar en el diccionario de la Real Academia el término “sanchismo” me he encontrado con esta respuesta: no está en el diccionario. La entrada que se muestra a continuación podría estar relacionada, “pancismo”, cuyo significado es: Tendencia o actitud de quienes acomodan su comportamiento a lo que creen más conveniente y menos arriesgado para su provecho y tranquilidad. ¿Será eso el “feijoismo” o será un galicismo (de Galicia)? Por eso, a falta de definición es necesario preguntarse qué es el sanchismo. Por qué el presidente del Partido Popular dice que lo derogará y asegura que su “agenda legislativa” consistirá en “derogar todas aquellas leyes que están inspiradas en las minorías y que atentan contra las mayorías”. Claro, pero que fueron aprobadas por el Parlamento.

Así pues, quedará derogado el aumento del salario mínimo (volveremos a los 600 euros). Quedará derogada la reforma laboral, (volveremos a la franquista de Fátima Báñez). Quedará derogada la ley de la vivienda. Se bajarán todos los impuestos a las grandes fortunas. Desaparecerá el ingreso mínimo vital. Quedará derogada la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, el Plan Operativo para la Protección de los Derechos Humanos de Mujeres y Niñas víctimas de Trata, Explotación Sexual y en Contextos de Prostitución, la bajada del IVA del 10 al 4 % de los productos de higiene femenina, preservativos y anticonceptivos no medicinales... es decir quedarán derogadas todas las medidas en favor de la igualdad. Se acabarán los ERTES, las moratorias y cualquier tipo de protección ante nuevas pandemias o situaciones de alto riesgo para la población. Ni estados de alarma, ni dinero público para vacunas, mascarillas, ni atención sanitaria a contagiados; a cambio, barra libre para cañas (como en Madrid). Se acabarán las becas para los más necesitados, las becas serán para los ricos (como en Madrid). Se aumentarán las partidas económicas para los colegios privados y concertados (como en Madrid). Todos, todos los inmigrantes tendrán un plazo de un mes para que abandonen España, aportación de Vox (ya se las arreglará cada uno para que le limpien su casa, cuiden de los mayores… recojan las cosechas ¡Con lo barato que sale!). Las pensiones bajarán a las cuantías que estableció el PP, y de subidas conforme al IPC, nada. Como bajarán los impuestos, la sanidad y la educación no tendrán financiación pública (así que no enfermen, por su bien)… Tampoco habrá baja laboral por menstruación dolorosa, cuya ley acaba de entrar en vigor, ni “excepción ibérica” energética que ahora busca implantarse en toda la Unión Europea, nos olvidaremos de la Memoria Democrática…

El diccionario de la RAE explica que derogar es “Dejar sin efecto una norma vigente”, unas normas aprobadas por la mayoría en el Parlamento que representa a todos los españoles. ¿A quiénes perjudican esas normas?

Si los resultados de los comicios del 23J son similares a los del 28M, los elegidos de Vox no sólo aspirarán a entrar en los gobiernos autonómicos en coalición con el PP sino que su intención manifiesta es exigir al Partido Popular la presidencia de los parlamentos, como consiguieron en Castilla y León, y algunas consejerías. Es decir, todas las conquistas sociales logradas en la última legislatura —la de la pandemia del covid-19, la invasión rusa de Ucrania con la hambruna ocasionada en el mundo, la erupción de un volcán en las islas Canarias, la sequía…— serán derogadas por el Gobierno entrante y regresaremos al 2008, el de la famosa crisis de las restricciones.

Todo un panorama que ni la Inteligencia artificial parece haber imaginado. Dos alcaldes de Madrid parecen haber dado con la clave: Mientras el reelegido José Luis Martínez-Almeida —con su saludo “¿cómo están los máquinas?”— parece haber consultado con los aparatos de la IA, al “viejo profesor”, Enrique Tierno Galván, se le atribuyó falsamente aquello de que las promesas electorales se hacen para no cumplirlas. El diccionario de la RAE explica que derogar es “Dejar sin efecto una norma vigente”, unas normas aprobadas por la mayoría en el Parlamento que representa a todos los españoles. ¿A quiénes perjudican esas normas?

Nota: Con el sanchismo, el 23J alcanzamos cifras récord en empleo y el presidente de los empresarios ha pronosticado que el crecimiento de la economía española llegará, mejorando la previsión anterior de 1.3 puntos, a un 1.9 este año. La OCDE prevé un 2.1.

___________________________

Fernando Granda es periodista jubilado y socio de infoLibre.