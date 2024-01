Sensaciones, percepciones y agradecimiento

Aunque ya han transcurrido unos días desde que dejamos atrás 2023, y, después, de que ya los ecos de la Navidad y el fin de año han pasado, fechas en las que mirar atrás y ver qué ha sucedido a nuestro alrededor y proyectar al futuro nuestros deseos e ilusiones, quisiera aprovechar estas líneas para agradecer a quienes están a mi alrededor su comprensión, cariño, compañía y ayuda; sin ellos y ellas nunca hubiese conseguido llegar adonde estoy en este momento y mi vida, posiblemente, sería muy diferente.

Creo siempre importante agradecer, más si cabe en los momentos en que las cosas no salen como esperamos, en los que la vida nos lleva por caminos que no siempre comprendemos. Ser conscientes de lo privilegiados que somos en nuestro mundo occidental quizá nos ayude a relativizar nuestros problemas de 'primer mundo'.

2024 es un año cargado de acontecimientos relevantes y en el que, esperemos que así sea, se puedan alcanzar acuerdos entre diferentes, en el que se respete la convivencia y la voluntad de personas y colectivos

2023 ha sido para mí un año de cambios profundos, en los que en muchos momentos me he sentido en el punto más alto de una montaña rusa y he vivido el vértigo del instante en que empiezas a bajar y no tienes el más mínimo control de lo que pasa, solo puedes esperar y confiar en que quienes tienen capacidad de tomar decisiones tengan la claridad mental suficiente para tomar aquellas más adecuadas para la mayoría y apoyarte en tus compañeras y compañeros, quieres hacer lo correcto, quieres que los proyectos salgan adelante, buscas diferentes maneras y revisas una y mil veces los proyectos, informes, memorias y hojas de cálculo, y, sin embargo, finalmente nada de lo que tú has previsto (aunque solamente sea en tu cabeza) sale como habías planeado. En ese momento la sensación es de absoluta inseguridad, en ocasiones de fracaso y de preguntarte "por qué me habrán elegido a mí para esto". Es en ese momento cuando más necesitas a los compañeros y compañeras. Gracias por ser y estar y por vuestra sonrisa, animosa siempre.

En lo personal, también 2023 ha sido un año de vaivenes, feliz y maravilloso, sumergido, como casi todos, en el "Shambala" de la vida, ha habido momentos geniales,emocionantes, divertidos y felices, junto con otros complicados en los que sientes la impotencia de no poder ayudar a quien está a tu lado, pero, en conjunto, una vez más, solo puedo agradecer a la vida haberme puesto en el camino de personas maravillosas, bondadosas e inteligentes que se desviven para hacer mi vida más fácil; me gustaría poder corresponder y siento que no siempre lo consigo.

No sé qué nos deparará este año que está empezando, intuyo que las guerras, la crispación, las noticias abrumadoras en los medios de comunicación seguirán presentes; imagino que seguiré sintiendo la incomprensión que siento por lo que sucede a mi alrededor, tanto en lo lejano como en lo más cercano, casi nada de ello puedo controlar o hacer algo para cambiarlo o mitigarlo. La mayor parte de nosotros no podemos hacerlo, tenemos una foto general, lo que creíamos saber quizá nunca lo supimos, los cambios se suceden a mayor velocidad de la que algunos podemos asumir; sin embargo, no soy fatalista, no creo que todo esté escrito, creo que toda persona tiene algo valioso que aportar, creo en las personas, creo que entre todos y con apoyo y ayuda podemos seguir creciendo y ayudando en la medida de nuestras capacidades, habilidades y saberes a que a nuestro alrededor mejore la vida de las personas que tenemos cerca. Quizá solo sea necesario contar con gente a nuestro alrededor dispuesta y disponible y no ver a quien tenemos al lado como alguien de quien tener que preocuparte, sino como alguien con quien complementar nuestra visión para la mejora de las condiciones de la mayoría.

2024 es un año cargado de acontecimientos relevantes y en el que, esperemos que así sea, se puedan alcanzar acuerdos entre diferentes, en el que se respete la convivencia y la voluntad de personas y colectivos, que se tomen decisiones pensando en las consecuencias finales de las mismas, en el que, cada vez menos, se señale al diferente por desconocimiento y temor, que sigan existiendo oportunidades para todos, también para quienes más difícil lo tienen.

Por mi parte seguiré creyendo en las personas (a mí siempre me ha ayudado), seguiré buscando maneras de mejorar, de progresar, de crecer, trataré de aprender de mis errores, y, si puedo, aportar algo para que quienes se relacionen conmigo, al menos se marchen con una sonrisa.

Gracias a todos

_________________

Francisco Goya es socio de infoLibre.