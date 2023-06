Angustiados miles de adolescentes ante el examen reválida de la EVAU, léase Selectividad, para validar su pase a la formación universitaria, así como para que no pierdan la costumbre para someterse por enésima vez a un examen más. Exacerbados los nervios, jugándose lo que hayan de jugarse a una carta, los muchachos del hoy y del mañana, decididos, elegidos, para proseguir sus estudios universitarios, habrán de intentar superar la dificultad señalada.

Dándose por hecho que uno de los obstáculos más escabrosos, cuando no abstractos, en todo caso mal enseñado sin responsables a la vista, que sobrecoge a los examinandos es el tema relativo a ser capaces de superar la sintaxis.

Hace un tiempo decía un especialista en Lengua que, después de todo, también se puede vivir sin dominar la sintaxis

"Desde luego no sabía gramática ni le importaba la disciplina. No había estudiado los sistemas que cualquier bachiller tiene que estudiar ahora para encuadrar sus conocimientos o si los había estudiado no los recordaba. El aspecto formal de la cultura no le interesaba nada. Pero cuando llegaba la ocasión se veía que de una cosa concreta sabía mucho más de lo que pudieran imaginarse".

Hace un tiempo decía un especialista en Lengua que, después de todo, también se puede vivir sin dominar la sintaxis.

Sin otra doblez que la que invite a relativizar el dogmatismo de tanto educador, o así, logrando crear una atmósfera repelente hacia el propio aprendizaje, hacia el mal entendimiento asegurado, al menos en el terreno de la sintaxis y sus intríngulis, a menudo fomentados por profesores "muy pagados" de sus propias carencias.

______________

Antonio García Gómez es socio de infoLibre.