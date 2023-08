De saber sumar se trata ahora

Al parecer, la coalición de gobierno progresista ha salvado los muebles. Ahora se trata de procurar que bajo esta canícula no se nos chamusquen hasta las pestañas y podamos ampliar la mirada con los resultados de las últimas elecciones del 23J del 2023.

Como dimes y diretes saltan por todas las cabezas y por todas las esquinas, estamos rodeados de pareceres y hasta de saberes que nos inquietan, porque los bulos, además del insoportable calor, siguen sin dejarnos dormir tranquilos.

A todas luces, se veía venir que los mimos de algunos medios de comunicación, tan críticos y tan enfadados con algunos y algunas que estaban trabajando por el bien de todos y todas y, sobre todo, de los más desasistidos de la vida tan democrática producirían algunos atenuantes que favorecerían en mayor instancia al grueso del gobierno y de pasada a allegados y allegadas que eran de “más confianza” para el desarrollo y modernidad de esta España tan democrática.

“Pongamos que hablamos de Madrid”, donde el censo de votantes ha sido prácticamente el mismo tanto para las últimas elecciones Autonómicas como para las recientes Generales

Si en su momento hemos perfilado algunas consideraciones sobre lo que considerábamos “sumar”, ahora estamos asistidos, y no solamente por las sorpresas, sino por los hechos sorprendentes de los resultados, que nos echan en cara que no hemos sido capaces de hacer bien las cosas de los asuntos públicos, incluidas las campañas electorales y sus condicionantes. Siempre habrá dificultades, pero habrá que saber sumar ahora y que nada desdiga de nuestra inteligencia y práctica democrática.

Con los resultados del 28M en las manos, que han contado con la colaboración ultraderechista de no querer dar puntada sin hilo y de no perder bocado tras un hambre de demasiados años de tolerante y tolerada democracia, se nos ha concedido por las urnas lo mínimo que se le puede dar a un gobierno de coalición por su denodado esfuerzo, a pesar de dificultades que, como nunca, se han presentado.

Pues bien, para concretar, nos basta con considerar un solo ejemplo, en que hemos podido ver claro unos números que informan, en este caso, más que las letras, las palabras y los cantos que a duras penas se han levantado para poder respirar un poco de aire democrático menos enrarecido.

“Pongamos que hablamos de Madrid”, donde el censo de votantes ha sido prácticamente el mismo tanto para las últimas elecciones autonómicas como para las recientes generales.

No tenemos en cuenta la suerte que ha acompañado a otras candidaturas, pues solo hablamos de saber sumar ahora, que es lo que nos ocupa y, en cierto sentido, además nos preocupa.

Así, en las autonómicas, Más Madrid obtuvo el respaldo de 615.171 votos, con un logro de 27 escaños, igualito que el PSOE. Podemos obtuvo 158.831 votos, pero sin escaños, porque solo llegó al 4,73%. Ahora bien, en las generales, Sumar, con Más País y Podemos y un buen acompañamiento de partidos políticos, ha obtenido solo 550.389 votos.

Ahora nos podemos poner a considerar los resultados de Más Madrid y sumarle los de Podemos en la Comunidad de Madrid y llegamos a la suma de 773.002 votos, el 28M. Si a esta cantidad le restamos los 550.389 votos obtenidos por la Coalición Sumar en las generales, podemos ver claro que se han perdido 222.613 votos, y eso que podemos considerar que Sumar ha aglutinado a Más País, Podemos con IU y muchísimos más, como para poder haber pasado con éxito por el Arco del Triunfo. Parece que no ha funcionado bien SUMAR, quizás por los vetos.

Podemos seguir considerando que la abstención sigue siendo alta y que estamos, quizás, lejos del fervor del febrero del 36, pero podemos pensar también que hay que aclarar todo lo que se hace y no dejar que los medios nos abrumen al personal con medias verdades y hasta con mentiras enteras.

Al día de hoy, nada se habla del porcentaje de jueces y juezas que no han concedido rebajas de penas ni excarcelaciones a los condenados por violaciones y otras lindezas humanoides, como podemos saber de pasada que han sido más del 60%, con la misma ley, tan denostada. Podemos pensar que la Justicia algunas veces se pone a trabajar sin haber desayunado, como si estuviera obligada a ir marchando, igual que nosotros el día de nuestra Primera Comunión y subsiguientes, aunque cada vez fueran menos. Podemos ver así que no podemos seguir sumando errores.

Podemos pensar que “la Paz”, Irene, vetada, puede volver a ser Ministra, como apuntábamos al hablar de in pectore, aunque no sea diputada, por ver si podemos llegar a saber sumar, porque lo mismo no se pierden tantas simpatías, como al parecer nos ha pasado. Podemos pensar que todos tenemos ocurrencias y que podemos hacerlas confluentes. Podemos pensar que es labor compartida.

_______________________________________

Jose Maria Barrionuevo Gil es socio de infoLibre