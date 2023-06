Las tres almas de la derecha

Los dos partidos de la derecha se nutren de las tres mismas fuentes: el neoliberalismo económico —privatizaciones, desregulaciones, bajadas de impuestos, reducción del aparato del Estado, etc.—, el nacionalismo español(ista) —apropiación y abuso de los símbolos, orgullo nacional, nostalgia imperial(ista), defensa a ultranza de la unidad de España, etc.— y el conservadurismo, tanto cultural —reivindicación de las tradiciones— como fundamentalmente moral —vinculado a las prescripciones de la moral católica. Lo que las diferencia, pues, no es su fundamento ideológico, sino la radicalidad y vehemencia con que lo presentan. A fin de cuentas, VOX no es sino una escisión del PP.

Desde los años ochenta del siglo pasado —desde aquel mantra de Thatcher: There is no alternative (No hay alternativa)— las recetas del neoliberalismo se han asumido como la ortodoxia de la derecha económica mundial y están presentes en la vida cotidiana de los ciudadanos de buena parte del mundo.

Las reivindicaciones de los nacionalismos periféricos, reclamando su soberanía y, en consecuencia, su independencia del Estado central, han despertado un nacionalismo españolista que probablemente siempre ha estado ahí —en ese cántico cutre, yo soy español, español, español, por ejemplo— aunque no haya tenido la necesidad de hacerse políticamente visible. Súmense a esto la reivindicación de las tradiciones —las corridas de toros entendidas como la fiesta nacional, por ejemplo— y una buena dosis de xenofobia —y de aporofobia, como advierte Cortina—, de rechazo y miedo a la inmigración. Esta derecha nacionalista se ha encontrado, además, con reivindicaciones nacionalistas y anti inmigración similares a las propias en distintos países.

Creyentes o no, practicantes o no, lo cierto es que la moral católica está presente en el imaginario de los ciudadanos —bautizos, comuniones, funerales, entierros, bodas, celebraciones de santos, procesiones, expresiones (gracias a Dios; si Dios quiere…), por poner unos pocos ejemplos— a través de la educación en la familia y en tantos y tantos centros escolares vinculados a la Iglesia católica. Sus prescripciones sobre la vida humana, los matrimonios, lo natural y lo antinatural, —sus ideas sobre el aborto, eutanasia, homosexualidad, transexualidad, etc.— son compartidas por un buen número de ciudadanos que conforman la derecha más tradicional.

Neoliberales, nacionalistas y conservadores encuentran en los dos partidos de la derecha motivos suficientes para votarles, pese a las contradicciones e incompatibilidades que se dan entre esos tres perfiles: seguro que habrá neoliberales nada nacionalistas y nada piadosos, como habrá nacionalistas antiliberales y conservadores no xenófobos y que no acepten un nacionalismo radical.

Unos, otros y otros probablemente votan pensando en lo que coinciden y obviando lo que rechazan. Unos, otros y otros decidirán votar al PP o a VOX según la radicalidad de sus ideas económicas, nacionalistas o conservadoras. Pero ni unos, ni otros ni otros pueden prever cuál de las tres almas dominará la escena política si ganan las elecciones, ni cuánto peso tendrán las ideas más radicales.

En las democracias representativas, como la nuestra, los representantes no están para defender las ideas singulares de sus votantes, sino las propuestas de sus partidos. Por eso es imprescindible conocerlas con precisión y en detalle.

Jesús Pichel es socio de infoLibre