Trumpismo: El rostro del fascismo 2.0

La historia no se repite, pero a menudo rima. Cada vez es más evidente la inquietante simetría entre el trumpismo y los movimientos fascistas del siglo XX. Lejos de ser un fenómeno aislado, nos encontramos ante lo que podríamos definir como un fascismo 2.0, una evolución sofisticada que se asienta sobre cuatro pilares fundamentales.

En primer lugar, esta similitud se sustenta en una retórica de victimización y nacionalismo excluyente. Al igual que el fascismo clásico, el trumpismo construye su identidad señalando a "enemigos internos" —minorías, inmigrantes o élites— que supuestamente han traicionado a la nación. Esta narrativa de "recuperar la gloria perdida" se apoya en un férreo culto a la personalidad, donde el líder se presenta como el único mesías capaz de rescatar un sistema que él mismo tacha de inservible.

En segundo lugar, ambos movimientos comparten un profundo desprecio por las instituciones democráticas. El ataque sistemático a la prensa independiente —calificada como "enemiga del pueblo"—, el cuestionamiento de la integridad judicial y la deslegitimación de los procesos electorales son tácticas diseñadas para erosionar la confianza pública. El objetivo es claro: permitir que el movimiento opere por encima de los contrapesos habituales de una democracia liberal, eliminando cualquier obstáculo a su voluntad.

La verdadera amenaza reside en que el trumpismo representa un populismo autoritario adaptado al siglo XXI

No obstante, existen matices que definen el carácter "2.0" de este fenómeno. A diferencia del fascismo histórico, el trumpismo no busca el control estatal total de la economía, sino que abraza un capitalismo de desregulación agresiva. Además, ha sustituido las estructuras paramilitares jerarquizadas, como las camisas negras, por una movilización orgánica y digital. A través de las redes sociales, el movimiento logra una capilaridad y una velocidad de contagio ideológico que los dictadores del siglo pasado ni siquiera pudieron imaginar.

En conclusión, la verdadera amenaza reside en que el trumpismo representa un populismo autoritario adaptado al siglo XXI. Al operar desde dentro de la democracia para debilitar sus pilares, el riesgo no es necesariamente un golpe de Estado militar al uso, sino una erosión gradual, pero irreversible, de las libertades civiles y la convivencia. La pregunta que queda en el aire es si nuestro "despertar" social llegará a tiempo o si, para cuando queramos reaccionar, los cimientos de la libertad habrán sido ya demolidos por dentro.

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Rafael Casado Ortiz es socio de infoLibre.