Otra vez Mañueco y el 'mañuquerismo'

Hace apenas una semana, el juzgado de Instrucción número 2 de Salamanca citaba a declarar como investigados al presidente del PP de Salamanca, Javier Iglesias, a la gerente, Isabel Sánchez y considera que el propio PP provincial es también investigado por el caso de la presunta financiación ilegal del partido en las primarias que coronaron a Mañueco como candidato a presidir el PP autonómico.

Este auto judicial imputa –de momento no hay condena– a dirigentes peperos arropados por Mañueco. Y es curioso que la resolución del juez se conoció el mismo día que anunció Mañueco su intención de volver a presidir el partido en Castilla y León.

"Los recibís del dinero se destruyeron”, testificaron algunos militantes descontentos. Varios cargos públicos aportaron dinero en sobres y sin resguardo para asegurar la victoria en las primarias en 2017 de Mañueco sobre Silván. Los empleados admiten que destruyeron los recibís y que fraccionaron los ingresos.

"Una maquinaria ingente" para hacer ganar a Mañueco. Así lo afirmó J. Iglesias en su declaración como testigo el pasado mes de mayo. Se había puesto en marcha "una maquinaria ingente" para que votase el máximo número de afiliados, porque entendieron que habría "una explosión de apoyo de los salmantinos del PP a Alfonso Fernández Mañueco". Eso sí, poniendo los altos cargos el dinero por delante, ya que la deuda de cuotas impagadas superaba los 60.000 euros.

Según las pesquisas del fiscal y del juzgado, el PP charro se dedicó a hacer chapuzas de pagos incontrolados no contables. Mañueco ganó las primarias del 2017 con trampas, y seguramente –o presuntamente– con su consentimiento y orden de hacer esa operación rescate de afiliados morosos que no abonaban las cuotas.

En 2019, una denuncia anónima (lógicamente por gente de los populares) presentada antes de que Mañueco tomara posesión como presidente de Castilla y León, señalaba que él exigió una contribución económica en dinero negro a concejales, diputados provinciales y cargos de confianza para poder pagar las cuotas de afiliados que llevaban años sin contribuir económicamente, y muchos sin relación ya con el PP. De esa manera, se garantizaba el apoyo en las Primarias contra el otro candidato, el entonces alcalde de León, Antonio Silván.

Foro de Izquierdas-Los Verdes, agrupación hoy dentro de Podemos, recurrió el archivo que fue revocado y en el que se especificaba que Mañueco financió ilegalmente al partido para conseguir el respaldo suficiente en las Primarias que le permitiera presidir el PP de Castilla y León y así ser el candidato a la Presidencia de la comunidad.

Ahora, casi tres años después y tras muchas peripecias, el juez instructor del caso “hace suya la petición del fiscal, que sospecha de las cantidades supuestamente donadas y de los recibos aportados para justificarlas”.

Lo tiene muy crudo Mañueco porque le persigue “su historia judicial”. Vuelven las alarmantes sospechas de una financiación ilegal. Varias veces el juzgado de instrucción número 2 de Salamanca ha decidido abrir y luego cerrar diligencias previas en el caso de las primarias del PP en las que Mañueco fue elegido presidente regional y candidato a la Junta de Castilla y León. Pero ahora el tema es muy serio y va palante en el Juzgado y en la Fiscalía. A las anteriores diligencias se suma una anterior: la denuncia admitida de que en 2017 Mañueco y Maíllo permitieron la falsificación de 5.000 firmas de afiliados del PP e ingresos en B por 500.000 euros.

La imputación actual, asombrosamente no preocupa demasiado en la Junta de Castilla y León ni a Mañueco. Creen que se acabará archivando. Pero, además de la versión jurídica está la política, que sí preocupa y recela a los populares. La aparición de este caso amplía las posibilidades de que un procurador de Ciudadanos se desligue de su grupo y se adhiera a una nueva moción de censura contra Mañueco en marzo. Sólo con que uno más lo hiciera, el socialista Luis Tudanca podría ser presidente autonómico.

La imputación del PP de Salamanca favorece una fuga de C's que decante la mayoría del parlamento castellanoleonés hacia el PSOE. Con un solo voto más de la bancada de Cs podría articularse ya otra moción de censura contra Mañueco.

Por eso, nos alucina el actual presidente de la Junta, presentándose a la prensa para declarar que exhibe proyecto y apoyos para otra etapa al frente del partido. “Nuestro compromiso con el mundo rural y con las personas que viven en el territorio es indiscutible y lo vamos a defender en todos los ámbitos”, insistió. Y luego se engalló en demasía añadiendo que estaba dispuesto, con gran dosis de cinismo político, a “colaborar con la Justicia”. Pero, hombre Alfonso, que has tenido mucho tiempo de hacerlo (casi tres años), desde que saltó este presunto escándalo, “de colaborar con los tribunales, de ordenar luz y taquígrafos al PP salmantino sobre las triquiñuelas financieras para favorecer su candidatura, de abrir expedientes y de destituir (si hubo irregularidad) a los presuntos tramposos”. Pero no has hecho nada, aparte de obstaculizar y enredar a la Justicia.

Fernández Mañueco –que se cree el adalid (!) de la ética de los populares– es acusado de amañar e incurrir en una posible financiación ilegal del partido en Castilla y León.

Además, el silencio de Mañueco ante escándalos propios o cercanos (La Junta tendrá que abonar más de 24 millones de euros de fianza por los sobrecostes en el edificio Perla Negra, en la contratación irregular del gerente Viñarás, caso Gürtel, Kitchen...), “se está convirtiendo en un rasgo identitario de su personalidad política”.

Pero está claro que Mañueco lleva grabado el ADN de las sedes provinciales del PP: la del nepotismo para conceder contratos con dinero público a sus familiares y empresarios amiguetes. El parentesco entre cargos políticos y personal municipal ha sido constante y descarado bajo su mandato. Y luego así, pedirles favores –dopaje pecuniario– para las campañas electorales y primarias, como precisamente ha sido denunciado en varias ocasiones.

Y ahora se encuentra Mañueco sin mayoría parlamentaria, ni sumando con sus socios C's, con la sombra de otra moción de censura, con la pesada y amarga carga de haber fracasado en las anteriores elecciones autonómicas, por debajo del PSOE, y con la vieja mochila, a tope de las indagaciones, imputaciones y posibles responsabilidades penales por el proceso de las primarias de 2019.

¿Aguantará Mañueco hasta febrero sin convocar elecciones? ¿Será imputado?

Por Castilla y León, los medios de comunicación dicen que Mañueco lo aguanta todo, mientras otros compañeros van cayendo a su lado por su abandono o por salvarle el pellejo varias veces ya.

Ángel Lozano Heras es socio de infoLibre