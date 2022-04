Volver a hacer política

Todos hemos asistido al fin de la política ante el poder del mercado. O del dinero, en palabra mas clara. El dinero lo puede todo y compra personas, voluntades, ilusiones, y el poder absoluto. Solo manda el dinero. Pero ahora nos movemos en un golpe muy duro porque ese mismo dinero esta buscando eliminar democracias que no le sirven para nada y que le retrasan hasta decisiones para disimular un poco el efecto político. Ellos creen que el dinero que poseen se les debe multiplicar más rápido y sin problemas de una política que saben que también manejan pero que en Europa aún hace valer un poco y sin estorbar mucho ciertos valores democráticos defendiendo mucha gente improductiva que a ellos les resta ganancia y no sirven para producir lo que ellos quieren que sean sus cuentas corrientes y las no tan corrientes.

Por eso ahora utilizan al dúo Putin/Trump para eliminar estos improductivos valiéndose de muñecos que hacen el papel del lorito que habla pero que, al fin es el que da la cara, como es el caso de Abascal en España, un embajador maravilloso, obediente y dispuesto a todo porque, además de no saber nada de política, es un renegado de ella. Y Abascal tiene detrás de él mucho dinero de esos que le apoyan, aunque no sabemos sus nombres, pero nos los figuramos. Así, desde Ucrania por el Este y España por el Oeste podemos destrozar lo poco que queda de política en Europa.

Por eso es el momento que la política recobre su oficio. Que imponga las leyes de contención de los abusos económicos, que se corrija la corrupción de todo tipo, pero para ello hay que imponerse y ahí esta el problema. Se necesitaría un líder europeo con carisma para llevarse detrás a una izquierda moderada, la extrema no sirve por estar fuera del mundo actual, para defender en algunos foros existentes un proceder a favor de hacer política de verdad. No esa que trata de no molestar al dinero y que ha fracasado totalmente. Una política que actúa como tal haciéndose un buen vivir entre los altos poderes económicos, convenciendo a estos que el porvenir no es volver a los Mussolini, Hitler o Franco, porque ahora el peligro es que Abascal, no es Franco, es lo siguiente y con el respaldo del dúo citado puede convertirse en algo mucho peor que aquellos porque además son revanchistas, no lo olvidemos. Conozco muy bien lo que piensa la derecha ultranacionalista de este país porque he trabajado con ellos muchos años y debemos de huir de su fuerza amparada en el dinero de otros a los que la política no les importa. Solo les importa su negocio, pero sin estorbos.

Ahora vemos como ante la subida de precios imparable VOX aparece como el salvador del obrero. Lo hacen siempre y atraen a muchos ilusos. Pero seguimos viendo como la política, en vez de atacar a esos grandes poderes alojados en empresas de la energía permanecen atrincherados para seguir ganando fortunas, mientras a la política solo le queda dar subvenciones, y a renglón de la derecha bajar impuestos porque si gobiernan algún día no los necesitaran porque ya están en donde mandan privatizando hasta el DNI. Ese es el problema, en resumen. Nadie, y hablo de la Europa de mercado, no solo de este país, se atreve con el dinero. Solo con el de los que pagamos religiosamente lo que nos piden.

César Moya Villasante es socio de infoLibre