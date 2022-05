Sorteamos entradas dobles para ver 'Los que hablan' en Teatro del Barrio

Invitamos a las socias y los socios de infoLibre a participar en el sorteo de entradas dobles para ver la obra Los que hablan el próximo 1 de junio en Madrid. Para participar, envía un e-mail a socios@infolibre.es con el asunto Sorteo Los que hablan. La fecha tope para participar es el 31 de mayo. Los pases son a las 19.30 horas en el Teatro del Barrio, en la calle Zurita, 20, 28012, Madrid.

Malena Alterio y Luis Bermejo se reúnen de nuevo en el Teatro del Barrio, los miércoles de junio a las 19.30 horas y coincidiendo en cartel con Castroponce. No es la novedad lo que ansía este espectáculo, sino devolvernos la elementalidad, congregar a los espectadores en un gran e íntimo No sé. He aquí su apuesta artística: su ética. No podemos vanagloriarnos de que lo que se necesita hoy día es hacer menos si lo hacemos a través de una historia y un discurso, que no deja de añadir, de ser la forma victoriosa de nuestro tiempo. Se trata de un espectáculo de verdadera renuncia al drama. Se trata de comprender realmente lo que el silencio es.

