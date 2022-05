Chanel no solo tiene "loquita" a los 'daddies', también a la generación Z, a los todólogos y a tu abuela

"No hemos trabajado para callar bocas", aseguró Chanel en una rueda de prensa tras Eurovisión. Desde que fuese elegida para representar a España después de su paso por el Benidorm Fest, los mensajes de odio, las críticas y los insultos no pararon de lloverle, incluso después de hacer historia en Turín. Sin embargo, la artista no se ha dejado derribar por ello y se ha mantenido positiva, y es que así lo ha dicho ella en numerosas ocasiones: “Soy una mujer positiva y siempre veo el lado bonito de las cosas. Lo malo pasó y lo malo está detrás”.

Muchas personas han puesto en valor que no responda a los mensajes de odio, algo con lo que la doctora en Psicología infantojuvenil María Martín-Vivar está de acuerdo: “Buenos referentes que sepan gestionar la frustración, las emociones desagradables y den ejemplo de ello es lo que los menores, y no tan menores, necesitamos”.

Es que no somos conscientes de la suerte que hemos tenido con Chanel como representante. Currante como la que más y elegantísima pese a todas las críticas que ha recibido.

No ha tenido ni una sola mala palabra para nadie, al contrario. #Eurovision — Lázaro 🫧 (@Eurolazaro) 18 de mayo de 2022

Porque resulta que Chanel puede convertirse en el referente de muchos y muchas jóvenes. Todo empezó con la polémica del Benidorm Fest, cuando la artista salió elegida gracias al jurado experto en detrimento de las favoritas de la opinión pública: Tanxugueiras y Rigoberta Bandini. Muchos usuarios en Twitter corrieron a comentar el gran fallo que había sido, que España quedaría última en Eurovisión y que RTVE se arrepentiría de ello. Por todas las críticas y los mensajes que estaba recibiendo, Chanel decidió cerrar su cuenta de Twitter.

El tiempo le ha dado la razón al jurado experto y la cantante ha demostrado que era una gran elección al conseguir un histórico tercer puesto el sábado pasado en Turín. Podría haber hecho cualquier declaración en tono os lo dije, pero Chanel mantuvo la compostura. “Hemos trabajado porque somos tremendos profesionales y hemos trabajado por nosotros y por la candidatura", dijo en una rueda de prensa tras Eurovisión. La doctora María Martín-Vivar considera que la representante española puede convertirse en el próximo referente a seguir: “Los modelos siempre han existido, los líderes en la gestión emocional generan motivación y autoestima porque los valores que transmiten se afianzan”, explica sobre Chanel y su forma de afrontar las críticas. El experto en redes sociales y social media manager, Adrián Giménez, opina que "ella saltó a la fama con una crisis de reputación y, a través de sus consistencia y su cercanía con los usuarios, ha demostrado ser una influencer de verdad”.

Estas y otras declaraciones durante los pasados meses han sido aplaudidas en las redes sociales, como ha sido recientemente el caso de Cristiano Malgioglio, comentarista italiano de la RAI. Después de la actuación de la artista en Eurovisión, Malgioglio llamó a Chanel “Jennifer Lopez de saldo”. El comentarista se disculpó días después diciendo que “nunca hubo intención de ofender y que fue malinterpretado”, además de negar que estuviera animando a la audiencia a no votar a la artista española. Otros famosos puede que hubiesen contestado a esa falta de respeto, pero Chanel siguió con su actitud positiva. “A nadie le gusta que le digan algo así”, respondió la cantante en una rueda de prensa. “Es un comentario bastante desafortunado, pero obviamente valoro ponerte delante de una cámara y disculparte públicamente”. Adrián Giménez valora que la artista utilice la asertividad para enfrentarse al odio, pues puede tener un gran efecto en aquellos que la admiran. “Educa a sus seguidores en asertividad mostrándoles cómo tratar a los haters, ha aplicado la inteligencia emocional a las redes sociales”, indica.

Ojalá las niñas y niños españoles quieran ser luchadores, talentosos y educados como Chanel.



Hablar sin saber y desde el estereotipo siempre sale mal, Ángela. #Eurovision https://t.co/ZykMeXEL6e — Luis Mesa ۞ (@luismesacabello) 16 de mayo de 2022

“Tener claro que no se puede responder con odio porque estás en la mirada de muchas personas me parece muy buen modelo a seguir”, explica María Martín-Vivar sobre la actitud de Chanel. En cuanto a los haters en sí, la doctora opina que “son parte de la exposición pública. Hoy día los famosos haters exponen opiniones sin filtro".

La cantante no solo ha hecho declaraciones en cuanto a las críticas de su canción o de su actuación, sino también sobre feminismo y su situación como mujer racializada. En numerosas ocasiones ha señalado los episodios machistas o racistas que ha sufrido. “Hace unas semanas una señora me gritó ¡vete a tu país! en la cola de correos”, dijo la artista en una entrevista para El País. “El racismo siempre está presente en nuestra sociedad”, explica Tania Castro de Afroféminas. En cuanto Chanel consiguió el tercer puesto, los comentarios racistas quedaron de lado para dejar paso a las alabanzas. “Existe un racismo omnipresente que se modula según intereses. Por ejemplo, los deportistas son personas que sufren estos que sufren racismo selectivo. Tiene que ver también con el clasismo. Si la persona racializada es millonaria o tiene éxito es más soportable por esta sociedad”, indica Tania Castro.

Chanel, al igual que no ignoró los comentarios de odio, tampoco lo ha hecho con los racistas, pero siempre abordándolos de forma positiva. “Yo siento que estoy representando a la España de verdad, la que yo vivo, diversa”, dijo en El País. De la misma forma habló de su experiencia personal, y de cómo ella no ha tenido referentes físicamente iguales: “De pequeña me hubiera encantado ver a una mujer empoderada y racializada teniendo protagonismo”. Y, quizás, pueda convertirse en el modelo a seguir empoderado que necesitan algunas niñas. “Su caso es muy importante en un contexto de falta de referentes racializados. Chanel es un ejemplo de trabajo y constancia. No sólo para las chicas racializadas”, afirma Tania Castro.

Muchos también han cuestionado que sea una figura feminista debido a la letra de SloMo. "Soy mujer, soy feminista. Estoy haciendo lo que quiero en el escenario, y fuera del escenario. Soy la líder de este equipo, por lo tanto me siento totalmente libre de hacer lo que quiera en el escenario", dijo Chanel en una rueda de prensa en Turín. Pese a los muchos comentarios contra ella, decenas de personajes públicos, desde otros artistas como Beatriz Luengo o Pastora Soler, presentadores como Risto Mejide hasta incluso políticos como Ada Colau y Begoña Villacís, han salido en su defensa.

Desde que uno es pequeño hasta la edad adulta, es importante tener referentes con los que sentirse identificado. “Tener un modelo sano a seguir implica conectar con uno mismo, las propias capacidades, aprendizajes, motivaciones, emociones, pensamientos, anhelos... Implica poder "soñar" con ser como ese alguien a quien percibimos bueno, sereno, estable, exitoso, guapo y capaz. Anima, esperanza, incluso puede llegar a guiar o a empujar al verlo posible en alguien admirado. Inspira”, explica la doctora María Martín-Vivar. “Es una artista totalmente adorada, tanto por su éxito en Eurovisión como por su personalidad”, asegura Adrián Giménez.

Solo el tiempo dirá si Chanel es ese referente que puede marcar una diferencia entre los jóvenes. Por ahora, sus comentarios consiguen reacciones muy positivas en las redes, su naturalidad ante las cámaras está siendo muy apreciada y ha conseguido conquistar a gran parte de la audiencia.