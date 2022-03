La actriz Carme Elías anuncia que padece alzhéimer: "De golpe sabes que te diriges hacia la nada"

La actriz Carme Elías ha anunciado este sábado que padece la enfermedad de alzhéimer, al recoger el Premi Especial del Brain Film Fest durante la clausura de este festival de cine sobre el cerebro en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), según informa Europa Press. Al acto han asistido el ministro de Cultura y Deportes, Miquel Iceta; el presidente del festival, Albert Solé; la directora general del CCCB, Judit Carrera; la presidenta de la Fundación Pasqual Maragall, Cristina Maragall, y su director, Arcadi Navarro; la presidenta de la Fundació Uszheimer, Neus Rodríguez; la productora y expresidenta de la Acadèmia del Cinema Català, Isona Passola; la directora Claudia Pinto, y las actrices Sílvia Marsó, Carme Sansa, Leticia Dolera y Montserrat Alcoverro, y el actor Enrique del Pozo.

Tras recoger el premio, que le ha entregado Marsó, Elías ha relatado que fue rodando cuando empezó a notar los primeros síntomas de la enfermedad, que ha tachado de innombrable, y a realizarse las primeras pruebas médicas: "De golpe todo se para y sabes que te diriges hacia la nada", ha reflexionado.

En su discurso se ha presentado como "testimonio de una enfermedad que no tiene marcha atrás, aún. Que no tiene cura paliativa, aún. Que te encierra en casa. Que no tiene esperanza de recuperación, aún. Que te roba el ser. Que significa un después desconocido en la vida de quien la sufre".

Elías (Barcelona, 1951) cuenta con una prolífica carrera en cine, televisión y teatro de más de cuatro décadas, que le ha merecido reconocimientos como el Premio Goya a Mejor Actriz Protagonista en 2009 por Camino y el Premio Gaudí d'Honor en 2021.

En el ámbito teatral ha formado parte del elenco de obras como Terra Baixa de Àngel Guimerà, La gata sobre el tejado de zinc de Tennessee Williams y La gaviota de Anton Chéjov, así como de las tragedias griegas Edipo Rey de Sófocles y Prometeo de Esquilo, entre otras.

Ha trabajado con cineastas como Pedro Almodóvar, Imanol Uribe, Pere Portabella y Jesús Garay, ha doblado a actrices de Hollywood como Demi Moore, y sus largometrajes más recientes son La distancia más larga (2013), Quién te cantará (2018) y Las consecuencias (2019). Esta película, dirigida por Claudia Pinto y premiada en el Festival de Málaga, explora a través de un retrato intimista la convivencia con el trauma, y es la encargada de clausurar el festival este sábado.

El premio honorífico es una novedad de esta edición del Brain Film Fest, para reconocer la trayectoria de una persona del mundo cultural por su influencia significativa en el imaginario colectivo y en la percepción social de las temáticas del cerebro y la pérdida de memoria.