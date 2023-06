Angela Bassett y Mel Brooks recibirán el Oscar de Honor de la Academia de Hollywood

La actriz y productora Angela Bassett, el director, guionista y actor Mel Brooks y la montadora Carol Littleton han sido galardonados con los Premios Honoríficos de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood. Además, la Junta de Gobernadores concedió el Premio Humanitario Jean Hersholt a Michelle Satter, del Instituto Sundance. Las cuatro estatuillas conocidas como los Oscar honoríficos se entregarán en la 14.ª edición de los Premios de los Gobernadores de la Academia, que tendrá lugar el sábado 18 de noviembre de 2023 en el Fairmont Century Plaza de Los Ángeles, informa Europa Press.

"La Junta de Gobernadores de la Academia está encantada de honrar a cuatro pioneros que han transformado la industria cinematográfica e inspirado a generaciones de cineastas y aficionados al cine", dijo la presidenta de la Academia, Janet Yang en un comunicado recogido por CulturaOcio.com que destaca que con estos premios la institución honra "los logros de toda una vida, contribuciones excepcionales al estado de las artes y las ciencias cinematográficas o un destacado servicio a la Academia".

"A lo largo de sus décadas de carrera, Angela Bassett ha seguido ofreciendo interpretaciones trascendentales que establecen nuevos estándares en la actuación", señala Yang en el comunicado que destaca que la carrera de Bassett la ha consagrado como una de las actrices más valoradas de su generación que ha estado nominada a los Oscar en dos ocasiones.

La primera candidatura le llegó como mejor actriz protagonista por su interpretación de Tina Turner en Tina (What's Love Got to Do with It) el biopic sobre la recientemente fallecida artista que se estrenó en 1993. Y la segunda llegó este mismo año por su papel de la Reina Ramonda en Black Panther: Wakanda Forever, papel por el que optó al Oscar a la mejor actriz de reparto.

Entre sus créditos cinematográficos destacan títulos como Los chicos del barrio, Malcolm X, Esperando un respiro, Passion fish (Peces de pasión), Días extraños, Mission: Imposible - Fallout o Vengadores: Endgame. Sus créditos televisivos incluyen The Jacksons: Un sueño americano, La historia de Rosa Parks o American Horror Story.

En cuanto a Mel Brooks, la Academia lo define como un artista que "ilumina nuestros corazones con su humor y cuyo legado ha tenido un impacto duradero en todas las facetas del entretenimiento". El director, productor, guionista y actor comenzó su carrera escribiendo escenas cómicas para los programas de televisión de Sid Caesar y fue co-creador de la mítica serie de televisión Superagente 86.

En 1967 escribió y dirigió su primera película, la legendaria Los productores, que le valió un Oscar al guión original y que más tarde adaptó a un exitoso musical de Broadway. Entre sus películas figuran Sillas de montar calientes, El jovencito Frankenstein, Las locas, locas aventuras de Robin Hood, El misterio de las 12 sillas, La loca historia de las galaxias, Drácula, un muerto muy contento y feliz o Qué asco de vida.

"La carrera de Carol Littleton en el montaje de películas sirve de modelo para los que vienen detrás", destaca la presidenta de la Academia en referencia a la editora cuya trayectoria abarca casi cinco décadas y que en 1982 fue nominada al Oscar al mejor montaje por su trabajo en E.T. El Extraterrestre.

Fuego en el cuerpo, Reencuentro, El mensajero del miedo o En un lugar del corazón son otros de los títulos destacados en la trayectoria de Littleton que ha sido directora de la Sección de Editores Cinematográficos de la Academia, presidenta y vicepresidenta del Gremio de Editores Cinematográficos y miembro de la Junta Directiva de American Cinema Editors.

Michelle Satter, a la que la Ademia define como "pilar de la comunidad del cine independiente" ha desempeñado "un papel vital en la carrera de innumerables cineastas de todo el mundo". La ganadora del premio que reconoce la labor humanitaria en el ámbito de las artes cinematográficas es la directora senior fundadora de los Programas para Artistas del Instituto Sundance, centrados en el impacto cultural del apoyo a los narradores independientes.

En sus más de 40 años en esta función en la organización sin ánimo de lucro, ha descubierto y fomentado las carreras de cientos de cineastas notables y galardonados, muchos de ellos procedentes de comunidades infrarrepresentadas. Satter también ha dirigido las iniciativas internacionales del Instituto Sundance en Asia, Europa, India, América Latina y Oriente Medio. Además, Fundó y supervisa la visión y el contenido de Sundance Collab, una comunidad digital global de narración y plataforma de aprendizaje.