Muere Donald Sutherland, actor de 'Novecento' o 'Los juegos del hambre', a los 88 años

El actor canadiense Donald Sutherland ha fallecido este jueves a los 88 años tras una larga trayectoria en cine y televisión, donde ha participado en filmes tan populares como Desmadre a la americana o la saga de Los juegos del hambre, según ha informado Europa Press.

Kiefer Sutherland, uno de los hijos del intérprete, ha sido el que ha comunicado el fallecimiento de su padre. "Personalmente me parece uno de los actores más importantes de la historia del cine. Nunca se amedrentó ante un papel, bueno, malo o feo. Amaba lo que hacía e hizo lo que amaba, y nunca se puede pedir más que eso. Una vida bien vivida", ha expresado en la red social X.

Donald McNichol Sutherland nació en 1935 en Saint John, New Brunswick (Canadá) y, aunque iba para ingeniero, finalmente se decantó por la interpretación e inició su carrera en numerosas series de televisión, entre las que destacan El santo y Los Vengadores.

Tras debutar en la gran pantalla con Il castello dei morti vivi (El castillo de los muertos y los vivos, Warren Kiefer, 1964), una producción italiana de terror con Christopher Lee, consiguió su primer éxito con The Dirty Dozen (Doce del patíbulo, 1967), el clásico bélico de Robert Aldrich en el que compartió actuación con Lee Marvin, Charles Bronson y Telly Savalas.

Sin cambiar de género, después protagonizó M.A.S.H. (Robert Altman, 1970), Kelly's Heroes (Los violentos de Kelly, Brian G. Hutton, 1970) y Johnny Got His Gun (Johnny cogió su fusil, Dalton Trumbo, 1971).

Además, fue detective privado en Klute (Alan J. Pakula, 1971), que dio el Oscar a Jane Fonda; se transformó en libertino seductor en Il Casanova di Federico Fellini' (El Casanova de Federico Fellini, 1976), puso rostro al perverso fascista Attila Mellanchini en el inmortal fresco histórico Novecento (Bernardo Bertolucci, 1976), e interpretó el papel principal de la inquietante Invasion of the Body Snatchers (La invasión de los ultracuerpos, Philip Kaufman, 1978).

Durante la década de los 80 destacan largometrajes como el oscarizado Ordinary People (Gente corriente, Robert Redford, 1980), en el que dio vida a un cabeza de una familia golpeada por la muerte de uno de sus miembros, o Eye of the Needle (El ojo de la aguja, 1981), en el que fue espía nazi. En sus posteriores trabajos, actuó junto a estrellas como Al Pacino (Revolution, Revolución, Hugh Hudson, 1985), Sylvester Stallone (Lock Up, Encerrado, John Flynn, 1989) o Marlon Brando y Susan Sarandon (A Dry White Season, Una árida estación blanca, Euzhan Palcy, 1989).

Sutherland también formó parte del elenco de JFK (Oliver Stone, 1991), en la que interpretó a Míster X, el misterioso personaje que ofreció información confidencial al fiscal Garrison (Kevin Costner) sobre el asesinato del presidente Kennedy.

Además, fue expirómano en Backdraft (Llamaradas, Ron Howard, 1991), mentor de Kristy Swanson en Buffy the Vampire Slayer (Buffy, la cazavampiros, Fran Rubel Kuzui, 1992) y protector de Demi Moore en Disclosure (Acoso, Barry Levinson, 1994). En esa época, también trabajó a las órdenes de cineastas como Wolfgang Petersen (Outbreak, Estallido, 1995), Joel Schumacher (A Time to Kill, Tiempo de matar, 1996) o John Turteltaub (Instinct, Instinto, 1999).

En Space Cowboys (2000) se introdujo en el traje espacial para protagonizar una historia de veteranos astronautas junto a Tommy Lee Jones, James Garner y el director del filme, Clint Eastwood.

En la misma década, participó en el remake de The Italian Job (F. Gary Gray, Velódromo, 2003); en el drama Cold Mountain (Anthony Minghella, 2003), que brindó el Oscar a Renée Zellweger; y en la nueva adaptación de Pride & Prejudice (Orgullo y Prejuicio, Joe Wright, 2005).

Uno de los papeles más célebres de Donald Sutherland en los últimos tiempos es el de Presidente Snow, principal villano de Los juegos del hambre, la saga encabezada por la actriz Jennifer Lawrence que ha conocido cuatro entregas. En La migliore offerta (La mejor oferta, Giuseppe Tornatore, 2013) tuvo como compañero a Geoffrey Rush y en el western Forsaken (Jon Cassar, 2015) hizo de padre de Kiefer Sutherland, su hijo también en la vida real.

En televisión, Sutherland rodó junto a Nicole Kidman The Undoing, miniserie de seis episodios escrita por David E. Kelley y dirigida por Susanne Bier.

También encarnó a J. Paul Getty en Trust (Confianza, 2018), serie del director Danny Boyle. Ganó el Emmy y el Globo de Oro como mejor actor de reparto por su actuación en el filme de HBO Citizen X(Ciudadano X, 1995) y el Globo de Oro por su retrato de Clark Clifford, asesor del presidente Lyndon B. Johnson en el drama histórico Path to War(Camino a la guerra, 2002), dirigido por John Frankenheimer.

Otros trabajos realizados para la pequeña pantalla son la serie de acción Crossing Lines (Cruzando Fronteras, 2013-2015) y la adaptación del best-seller de Ken Follett The Pillars of the Earth (Los pilares de la tierra, 2010).