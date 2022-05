Rompiendo el tabú de la menstruación: "Las mujeres tenemos un súper poder"

¿Por qué continúa siendo un tabú la menstruación? ¿Por qué continúa siendo, a menudo, motivo de burlas y chistes? ¡Y de silencio y de secretismo! A partir de su experiencia personal con su propia hija, estas preguntas llevaron a Toti Baches (Lleida, 1972) a ponerse manos a la obra con Red cunt, una película documental y de animación que busca respuestas a semejantes cuestiones.

"Intentamos entablar nuevos diálogos entre generaciones, entre mujeres, entre hombres y mujeres. Intercambiar informaciones es el primer paso para romper el tabú", explica a infoLibre la cineasta, que tuvo la idea cuando la pediatra de su hija le aconsejó que llevara compresas y tampones escondidos en la mochila del colegio ante la posible inminencia de su primera regla.

Este consejo hizo que se diera cuenta de que la menstruación "sigue siendo tabú". "Cuando les viene la regla por primera vez sería bonito que, si quisieran, las chicas pudieran llegar al colegio y decir eh, ya la tengo, mira qué bien. Pero no, es todo tan vergonzoso que hay que esconderlo", plantea, lamentando a su vez que aún hoy siga sin hablarse con "normalidad" de algo tan cotidiano. "Hay muchas situaciones en las que se nota que es un tabú, como cuando escondemos las compresas", apostilla.

Y prosigue: "Estos serían detalles que no importarían, pero cuando por ejemplo la endometriosis tarda ocho años en diagnosticarse ya hay una desigualdad muy fuerte. Para acabar con estas desigualdades tenemos que hablar, porque además nos venden la regla como algo asqueroso, engorroso, pesado, que la tienes cuarenta años... y es verdad que es un palo, hay que reconocerlo, pero hay muchas cosas positivas de la regla que no se ven por ninguna parte. Como que es una muestra de buena salud. O que es la condición primordial para engendrar bebés de manera natural. En definitiva, la menstruación es un súper poder, pero de eso no se habla. Es la única sangre relacionada con la vida y con la muerte y las mujeres tenemos que concienciarnos del súper poder que tenemos".

Además de recoger el testimonio de activistas, ginecólogas, artistas o feministas, Red cunt usa la animación para hablar de la regla y visibilizarla. Se buscan así las respuestas a los interrogantes primigenios, profundizando a lo largo del metraje con la ayuda de Mensi, un ser de sangre que cuando entra en la vida de Isabel como su menstruación personal e intransferible se da cuenta que no es bienvenida. Por nadie. Toda su formación había girado en torno al hecho de aprender a acompañar a una mujer, mes tras mes, un par de días hasta que llegara la Sra. Menopausia. Desconcertada, Mensi, "una figura muy reivindicativa", se propone enterarse de por qué en el mundo de Isabel los seres de sangre menstruales como ella son ignoradas y rechazadas.

"Las animaciones son la parte más didáctica de la película, más orientada quizás a personas más jóvenes, porque puedes enfocar muchos temas de una manera muy distinta. Crear a Mensi me ayudó muchísimo a ver nuestra realidad desde una cierta distancia", señala Toti Bache, quien aclara que no estamos ante una película educativa para niñas: "En principio pensé en chicas jóvenes, quería que ellas se reconciliaran con su regla mucho antes de lo que me reconcilié yo con la mía. Cuando escribía la peli pensaba en estas chicas, pero entonces me di cuenta de que había que meter a los hermanos, a los padres, a las madres, a los tíos, a los abuelos. Para que entre todos haya un diálogo. Así que es una película para toda la familia".

Red cunt, que cuenta con la participación de actrices y actores catalanes como Clara Moraleda e Ian Bermúdez, se rodó en Hamburgo, Kiel, Berlín y Barcelona, y nos presenta situaciones machistas ancladas en nuestra sociedad, como ese hombre que opina que las mujeres no pueden ocupar puestos de responsabilidad en las empresas porque la regla les hace inestables al provocarles cambios de humor. Y nos habla también acerca del lenguaje por la publicidad y la industria de la higiene femenina.

"La publicidad te vende que le regla es sucia, que tú no estás bien y que si usas esos productos vas a estar bien y súper en forma", lamenta la directora, quien denuncia a su vez que esta es una "manera muy neoliberal de tratar los cuerpos", pues no tienen "nada en cuenta" la circularidad de los ciclos de las mujeres. "Y luego el descaro de poner la sangre de color azul, que es increíble", agrega.

Ante todo esto, aboga por la reconciliación de cada mujer con su propia regla. En la película hay una canción dedicada a la regla, algo en absoluto habitual, pero que sirve precisamente para eso. Además, hay otros muchos proyectos, como "mujeres que riegan las plantas con su regla o hacen arte, pinturas". "Algo que ha contribuido mucho a la reconciliación es la copa menstrual", asegura, para luego argumentar: "Cuando te sacas un tampón usado es bastante asqueroso pero, en cambio, la copa menstrual es una copita donde está tu líquido. Y ahí ya automáticamente la menstruación sube a otra categoría, te anima más a hacerle un homenaje. Hay un cambio".

La fecha de estreno del film no ha sido escogida al azar: el 28 de mayo es el Día Internacional de la Higiene Menstrual. El documental, coproducido y distribuido por Toned Media, ha recibido la calificación de 'para mayores de 7 años, y especialmente recomendado para la infancia'. Coincidiendo con el estreno de esta cinta, se han organizado una serie de proyecciones especiales con debate, además de actividades con centros educativos.

No es de extrañar, por tanto, que con esta acogida la cineasta asegure sentirse "muy contenta y satisfecha" ante la reacción que está recibiendo. "Mucha gente me dice que la película tiene que llegar a los centros educativos. Yo no era consciente de esto hasta que me lo dijeron después de su estreno en noviembre en Alemania", destaca con un orgullo indisimulable.

El estreno llega, por cierto, al hilo de la actualidad y el debate legislativo en torno a la incapacidad temporal específicamente pensada para reglas dolorosas que introduce la reforma de la ley del aborto y que será asumida por la Seguridad Social desde el primer día. "Ya era hora, es todo un hito", afirma al respecto, si bien puntualiza que esta norma le parece "muy bien" siempre y cuando se considere como un "primer paso y no una victoria final, pues eso sería un error".

Y es que, según remarca, "la regla no duele", por lo que "si te duele es que hay algún problema y el médico o la médica te lo tiene que solucionar". Por ello, todavía continúa: "Cuando cambiemos el sistema sanitario y la educación menstrual, esta ley será obsoleta y no la necesitaremos porque no habrá tanto dolor menstrual. Cuando la endometriosis se diagnostique mucho antes y no se tarde ocho años como ocurre ahora. Cuando cambien estas cosas esta ley ya no la necesitaremos".

Para terminar, asegura Baches que no pretende "romantizar" la menstruación e insisto en que "de verdad es un palo", pero tampoco es "todo solo negativo". "Es muy triste tener la regla, lo pasas mal, tienes miedo a manchar, a veces tienes dolores y encima tienes que llevarlo en secreto", lamenta, para en última instancia poner en valor que ya hay cambios en las mujeres más jóvenes y, por ejemplo su hija, "lleva el tema mucho más abiertamente".

La película ha salido adelante por el personalísimo empeño personal de la directora, "sin presupuesto", pagada con unos créditos que ella misma tuvo que pedir, y ahora llega a los cines gracias a la distribuidora Toned Media, "la única que se ha atrevido a apostar por ella". A pesar de las dificultades, y espoleada por la buena respuesta del público, trabaja ya en los siguientes capítulos de una trilogía que, después de la menstruación, incluirá también films sobre masturbación y menopausia. "Las tres emes tabuizadas", remata.