Ruben Östlund logra su segunda Palma de Oro con 'Triangle of Sadness', una sátira sobre los ricos

La cinta Triangle of Sadness, dirigida por el sueco Ruben Östlund, ha sido galardonada este sábado con la Palma de Oro de la 75 edición del Festival de Cannes, según recoge Europa Press. Östlund ha recibido en la ceremonia de clausura del certamen su segunda Palma de Oro, pues ya ganó en 2017 el premio con la película The Square.

The Triangle of Sadness es una sátira sobre los ricos. Según explicó esta misma semana Alberto Mira en sus crónicas para infoLibre desde Cannes, "el problema de satirizar a los ricos es que puede resulta reconfortante verlos ridiculizados en la pantalla, pero cuando la película acaba ellos siguen teniendo el dinero y el poder. La película empieza presentando a dos modelos (Harris Dickinson y Charlbi Dean) invitados a un crucero de lujo lleno de caricaturas de millonarios: el oligarca ruso, el fabricante de armas, la señora esnob obsesionada con que laven las inexistentes velas del barco".

Asimismo, también sostuvo que "si la sátira no es del todo efectiva (aunque no seré yo quien critique una escena en la que la granada que el empresario ha vendido a unos piratas le explota en la cara) la verdad es que la película funciona por sus excesos cómicos, en especial una larga conversación entre el capitán marxista del barco (interpretado por Woody Harrelson) y el oligarca ruso que cree en Ronald Reagan y por unos bandazos en la narrativa tan absurdos como sorprendentes".

Asimismo, Stars at noon, de la francesa Claire Danis, y Close, del belga Lukas Dhont, se han hecho con el Gran Premio del Jurado exaequo.

Según Mira sobre Stars at noon, "era de esperar que Claire Denis diera una impronta muy personal al thriller político basado en una novela de Denis Johnson que presenta a una periodista y un empresario en la Nicaragua de los años ochenta. Y le da una impronta personal, pero no basta para hacer la película sobresaliente. La película funciona sobre todo evocando un lugar y una situación: es rica en detalles, sentimos la humedad, el peso de los silencios, el desmoronamiento de las estructuras y la putrefacción del sistema. Pero el thriller necesita algo más que atmósfera, y el modo en el que se organizan las motivaciones y se traza la tela de araña que atrapa a los protagonistas no es lo suficientemente claro como para mantener la atención. Margaret Qualley interpreta a la periodista con gracejo, y Joe Alwyn es el hombre de empresa que por razones que no quedan claras se convierte en persona non grata. Entre ambos no hay mucha química, lo cual importaría menos si no fuera porque las escenas de sexo ocupan un lugar tan importante en la narración".

Con respecto a Close, Mira apuntó en su última crónica desde Cannes que entraba en las quinielas de favoritas, eso sí, "si el jurado prefería opciones blandas como Close (Lukas Dhont) o la poesía animal de Eo (Jerzy Skolimowsky)". "Creo que no están los tiempos para opciones blandas", apuntó el enviado especial de infoLibre en el festival de cine.

Zar Amir Ebrahimi y Song Kang-ho, ganan el premio por sus interpretaciones

El galardón a Mejor Director ha recaído en el surcoreano Park Chan-wook por su cinta Decision to leave, mientras el galardón a Mejor Guión ha sido para el sueco de origen egipcio Tarik Saleh por Boy from heaven.

Asimismo, la iraní Zar Amir Ebrahimi ha logrado el premio a Mejor actriz por la cinta Holy Spider y el surcoreano Song Kang-ho -protagonista de Parásitos-, ha sido reconocido como Mejor Actor por su interpretación en Broker.

La películas Le otto montagne, dirigida por los belgas Charlotte Vandermeersch y Felix Van Groeningen, y Eo, del polaco Jerzy Skolimowski, se han llevado exaequo el Premio del Jurado.

Por otro lado, los hermanos Jean-Pierre y Luc Dardenne han recibido por Tori and Lokita el premio especial por el 75 aniversario del certamen, en el que ganaron en anteriores ediciones la Palma de Oro por L'enfant (2005) y Rosetta (1999).

Además, la Palma de Oro al Mejor Cortometraje ha sido para la cineasta china Jianying Chen por The water murmurs y la Cámara de Oro para Riley Keough y Gina Gammell por su ópera prima War Pony.