"A mi padre lo tiraron en un pozo por ser sindicalista": memorial para las víctimas del franquismo en Canarias

Aunque no hay cifras oficiales, se estiman entre 1.500 y 3.000 las personas muertas y desaparecidas en Canarias durante la Guerra Civil y la represión franquista, siendo el método del ahogamiento forzoso uno de los más comunes aunque, por supuesto, no el único, pues también se las fusiló o se las hizo desaparecer en simas, pozos, barrancos o tubos volcánicos. Además, al menos 45 canarios fueron deportados a campos de concentración nazis.

Víctimas represaliadas pero no olvidadas, que ahora se convierten en el núcleo resplandeciente de un monumento colectivo en el Espacio Cultural El Tanque de Santa Cruz de Tenerife. Un depósito industrial de la refinería de la ciudad (la primera que se instaló en España en 1930 y que es propiedad de CEPSA), cuyo petróleo fue enviado a la península como energía para la maquinaria militar fascista, y con la complicidad entre altos funcionarios y empresarios involucrados en la conspiración del Golpe de Estado de 1936.

Con el paso de los años, este gran depósito, propiedad de CEPSA, fue rehabilitado y adaptado como espacio cultural que ahora es emblema de Santa Cruz de Tenerife por su singularidad y por acoger eventos musicales y proyectos de arte contemporáneo. En un paso más en esta reconversión, los artistas Miguel G. Morales y Eugenio Merino resignifican este espacio cultural que se convierte, del 29 de junio al 10 de septiembre, en un monumento a la memoria de las personas asesinadas o hechas desaparecer durante la represión franquista en Canarias.

El Tanque, que fuera foco de la lucha obrera y el movimiento sindical desde los años veinte, se transforma así en el único memorial en recuerdo a todas las personas asesinadas durante el Golpe de Estado y la represión en el archipiélago. "La refinería tuvo un papel activo en el Golpe de Estado, que se inició en Tenerife, y la posterior Guerra Civil. El petróleo de este tanque, y de otros similares, fue enviado a la península para abastecer la maquinaria militar fascista contra el gobierno republicano legítimo. La refinería quedará desmantelada pronto y toda esta memoria desaparecerá, salvo este Tanque recuperado por la ciudadanía", explican a infoLibre ambos artistas.

Así las cosas, el monumento colectivo que han proyectado es una forma de "resignificar el pasado de estas instalaciones, como origen mismo del golpe de Estado, y transformarlo en un contramonumento que cuestione la historia de los vencedores". "En una ciudad como Santa Cruz de Tenerife, que tiene la mayor concentración de monumentos fascistas desde el punto de vista de la extensión física del territorio, es esencial que desde la cultura se combata toda esta propaganda que se está protegiendo desde la política", añaden.

La obra se activará con la participación de los familiares de las víctimas y se completará con la videoinstalación Monumento a la Oscuridad. La ciudadanía puede participar en la construcción de este monumento colectivo enviando las fotografías y los nombres de las personas represaliadas al correo electrónico monumentoalaoscuridad@gmail.com. Los artistas se encargarán de imprimirlas y pegarlas posteriormente en el muro.

El 29 de junio, día de la inauguración, como si de la primera piedra de un monumento se tratara, la presidenta de la Asociación por la Memoria Histórica de Arucas, Pino Sosa, pegará el cartel con la fotografía de su padre, José Sosa Deniz. Pino ha dedicado toda su vida a buscar los restos de su padre y a la lucha por la reparación y la justicia democrática. Ella, a diferencia de otros familiares desaparecidos en Canarias, pudo descubrir en 2018 los restos mortales de su progenitor en el pozo de Tenoya, junto a los de otras catorce personas. A Pino Sosa se unirán otros familiares procedentes de La Palma, La Gomera, Gran Canaria o Tenerife.

"Desde los dos añitos empecé a preguntar quién es y dónde está mi padre. Me preguntaba 'por qué yo no tengo padre como todos los niños' y cuando fui creciendo la respuesta era 'se lo llevaron los hombres'. Iba por la calle y decían '¿de quién es esa niña?' De José, el que tiraron al pozo. Yo no lo comprendía. Cuando me decían 'esa niña es hija de un rojo' tampoco lo comprendía. Empecé a tomar conciencia, ya sabía que a mi padre lo habían tirado en un pozo porque era sindicalista, así que comencé a recopilar todo porque tenía que buscar a mi padre, que no fue un criminal, sino una buena persona, un demócrata", relata Pino Sosa en un vídeo al que ha tenido acceso infoLibre y que formará parte de la instalación.

Al llegar, el espectador se encontrará un espacio con un muro vacío en uno de sus lados y con una video proyección en la otra, a la espera de que la acción comience. Es, en palabras de Miguel G. Morales y Eugenio Merino, una "formalización minimalista que pondrá todo el peso y todo el significado en la presencia y la acción de los familiares de las víctimas". En ese sentido será, por tanto, un "monumento vivo" que es el Tanque mismo: "En su interior sólo hemos proyectado la construcción de un muro negro de ocho metros de alto en el que se irán pegando fotografías de los asesinados o hechos desaparecer en Canarias durante la represión franquista".

Concretamente, la videoinstalación es el resultado de la acción que Miguel G. Morales y Eugenio Merino realizaron en la Bahía de Santa Cruz de Tenerife en 2022. Ambos crearon un "contramonumento" en el lugar donde fue asesinado en febrero de 1937 el poeta y ensayista Domingo López Torres, junto con otras doce personas. Con la ayuda de dos buzos y un cámara submarino, Francis Pérez, arrojaron una placa conmemorativa de bronce con las palabras "Monumento a la Oscuridad", en la geolocalización 28°28'11"N 16°13'32"W. "La intención era activar un significado del mar como fosa común y hacer un memorial a todas las personas hechas desaparecer en él", remarcan.

Además, se podrá acceder a todos los archivos que han servido como base para esta investigación. Por primera vez se podrá ver el manuscrito original de Lo Imprevisto, obra decisiva de Domingo López Torres escrita en la prisión de Fyffes con las ilustraciones del también represaliado Luís Ortiz Rosales. Asimismo, los artistas le han propuesto al músico José A. Fajardo la adaptación musical de algunos de estos poemas, que podrán ser escuchados en un concierto que se desarrollará en el interior del Tanque como parte del mismo memorial el próximo mes de septiembre. El acceso será público y gratuito.

Además, hay toda una investigación compuesta por documentos, archivos, testimonios orales, fotografías y objetos. "Como todo memorial o monumento abierto al público, queremos que en la entrada al espacio de reflexión, el visitante tenga toda la información del contexto histórico y político del momento, de la refinería o de cómo llegamos a la geolocalización de los asesinatos cometidos en el mar", apuntan, destacando a su vez que la caja que dio pie a todo este proyecto, con fotografías originales, documentos y el manuscrito de Lo Imprevisto, le fue entregada a Miguel G. Morales por Luchi Morin, la hija de la prometida de López Torres: "Nos parece necesario hacer accesible a nuevos públicos el poemario de Domingo y por eso le propusimos al músico canario Fajardo su reinterpretación. La idea es que su música también forme parte del monumento".

Un memorial para no olvidar un pasado del que nunca se habla lo suficiente, como defiende Pino Sosa, quien recuerda que cuando empezó a luchar por la memoria de sus padres y el resto de represaliados canarios la tenían por "loca" y muchos ni sabían ni creían que todo eso hubiera pasado. "Tuve muchas discusiones con políticos. Me decían que no revolviera, pero yo no cesaba, quería buscar a mi padre y a todos los demócratas que habían tirado en pozos y simas. Se juntaron más familiares y seguimos adelante. Que no se olviden estos sucesos porque lo que se olvida se puede volver a repetir, y no me gustaría que a ningún niño le faltara mi padre como me faltó a mí. Que no se olvide esto que ocurrió en toda España y más en Canarias, donde no hubo guerra, sino una represión brutal de la que no se podía hablar", plantea.

Coinciden con ella los dos artistas, quienes subrayan que El Tanque tiene una historia relevante en el golpe de Estado y la posterior Guerra Civil, por lo que es "importante recordar que se decidió utilizar el petróleo de esta refinería para ayudar a los golpistas". "La memoria de estos demócratas asesinados vilmente debería restituirse con el honor que se les arrebató. Que el silencio sobre estas personas sea solo el del respeto y no el del olvido", reclaman, al tiempo que dan un paso más en su investigación sobre la visibilización de las personas desaparecidas en la represión, en el contexto de una ciudad como Santa Cruz que está siendo incapaz de despojarse de sus vestigios fascistas incumpliendo la ley de Memoria Histórica. No en vano, las ocho capitales canarias albergan un total de 200 monumentos franquistas en la actualidad.

Una realidad que ambos lamentan y que achacan a la falta de intención política y cívica: "Está claro que la Transición mantuvo a los herederos del franquismo, y sus símbolos, en el poder. En el caso de Santa Cruz de Tenerife se incumple con la ley de Memoria Histórica de Canarias y además el mismo ayuntamiento ha presentado recursos judiciales en contra de su retirada. Los vestigios más importantes en Canarias son lugares de humillación, como dice Clemente Bernat. Son monumentos cuya única función es enaltecer a los criminales y humillar a las víctimas. A diferencia de los lugares de memoria, estos deberían ser destruidos en un estado democrático. No se puede ni se debe soportar".

Yo vi a mi padre llorar por primera vez en 2013 con ochenta años, mientras me relataba lo que nunca antes se había atrevido a contar. Porque mi padre, con seis años vio desaparecer al suyo y nunca más le fue permitido hacer preguntas Ignasi Vidal i Canyelles — Nieto de represaliado por el franquismo

"Yo vi a mi padre llorar por primera vez en 2013 con ochenta años, mientras me relataba lo que nunca antes se había atrevido a contar. Porque mi padre, con seis años vio desaparecer al suyo y nunca más le fue permitido hacer preguntas", comparte con infoLibre Ignasi Vidal i Canyelles, nieto de Emili Vidal i Arabi, uno de los represaliados en Canarias, en su caso arrojado al mar, que vuelven de alguna manera a la vida a través de esta iniciativa en la que participar, según sus palabras, es también un "homenaje a todas esas personas que no se han rendido y que están ayudando a poner luz sobre tanta oscuridad, a sacar a la luz toda esta vileza".

"Todos los desaparecidos y asesinados tienen derecho a la restitución y la reparación, y todos los que tuvieron sentencias deben ser absueltos. A los desaparecidos hay que encontrarles. Los que fueron a parar al mar ya sabemos que eso no podrá ser, pero hay que buscar en todos los rincones para hallar listas negras, apuntes de los asesinos si es que existen, y poder decirles los familiares de esas personas que la memoria de sus seres queridos está limpia", subraya, aún añadiendo Vida i Canyelles: "Es evidente que a todas esas personas que desaparecieron los asesinaron verdugos, pero los que daban las órdenes y sus herederos, que se aprovecharon de toda esa barbarie, siguen siendo los que ponen todas las trabas administrativas en forma de leyes o de decretos. O dicen que lo mejor es olvidar, claro, para que nadie les pregunte el origen de sus bienes y propiedades. También a los familiares de los asesinos y verdugos se les tendría que decir de dónde procede su fortuna. Hasta que no quede un foso por abrir, un pozo por inspeccionar, una cuneta por destapar".

Seguiré luchando hasta sacar de los pozos, las simas y las cunetas a todos esos demócratas que faltan. Que las familias sigan luchando, que tengan fe, que se conseguirá y hay buenas personas también en el mundo que nos ayudan Pino Sosa — Presidenta de la Asociación por la Memoria Histórica de Arucas

Pino Sosa recuerda, asimismo, la "inmensa alegría" que sintió cuando le comunicaron al fin que habían encontrado los restos de su padre. "Fue un descanso, sentí que me arropaban y que no estaba loca", confiesa, subrayando que todos los esfuerzos valen la pena: "Seguiré luchando hasta sacar de los pozos, las simas y las cunetas a todos esos demócratas que faltan. Que las familias sigan luchando, que tengan fe, que se conseguirá y hay buenas personas también en el mundo que nos ayudan. Entonces no teníamos una sociedad como la que tentemos y no quisiera que volviera todo aquello que pasamos nosotros. A la juventud le pido que busquen, investiguen y sepan la verdad. El que busca encuentra. Y los muertos tienen que estar en los cementerios, no en las simas, los pozos y los fondos de los barrancos".

Este proyecto ha contado con la inestimable ayuda de investigadores e historiadores de Canarias y colectivos como la ARMH Asociación para la recuperación de la Memoria Histórica, Asociación por la Memoria Histórica de Arucas y la Asociación de Memoria Histórica de La Palma. Además, han colaborado los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote y del Ayuntamiento de Tías. El proyecto está comisariado por Adonay Bermúdez y se podrá visitar desde el 29 de junio hasta el 10 de septiembre en el Espacio Cultural El Tanque (c/ Adán Martín Menis s/n en Santa Cruz de Tenerife, espacio adscrito al Gobierno de Canarias). "La intención es poner en evidencia cómo ha pervivido la memoria de los vencedores frente a la de los vencidos, la de los fascistas frente a la de los republicanos. Es una forma de reparar y hacer justicia, aunque sea simbólica", terminan Miguel G. Morales y Eugenio Merino.