"El 83% ve preciso eliminar la homosexualidad": cómo han visto los medios al colectivo LGTBI desde 1975

Si naciste en 1978, la LGTBIQfobia estuvo presente en múltiples formas durante tu adolescencia en los años noventa. Puede que vieras a un grupo de madres en el programa televisivo Hablemos de sexo admitiendo que si tuvieran un hijo homosexual probablemente lo pondrían "en tratamiento médico". "Es una desgracia que Dios nos manda y nos tenemos que conformar", declaraba otra mujer, mientras una tercera aseguraba que "lo comprendería pero no lo admitiría".

Es un ejemplo, como también lo era Jesús Gil, por aquel entonces presidente del Atlético de Madrid, lanzando casi diariamente comentarios del tipo "iba a fichar a un jugador importante y me he enterado de que es maricón". "A ese no le meto yo en el vestuario. Me he quedado helado. Solo faltaba que dijeran 'ese tiene a uno de esos ahí'", añadió allá por 1994 cuando era tristemente normal presumir de homofobia y no de orgullo.

Dos casos concretos a los que puede sumarse la controvertida irrupción televisiva de La Veneno en 1996, o el cierre en 1995 del famoso Cine Carretas de Madrid frecuentado, según la prensa de la época, por un "público marginal con un importante porcentaje de homosexuales". Comentarios y actitudes que en su momento pasaban por normales a pesar de contener altísimos grados de desprecio y violencia hacia un colectivo LGTBIQ+ y que, aún atenuándose con los años, no han terminado en absoluto de desaparecer hasta nuestro días.

Y ese es precisamente el objetivo último Fuera de escena, un proyecto web que se propone retratar el rechazo en los medios de comunicación hacia el colectivo homosexual durante décadas, mostrando diferentes referencias en función del año de nacimiento de cada cual. Porque hemos escogido 1978, pero la horquilla va desde los de 1959, que fueron adolescentes aún con el dictador Franco vivo y cuando el 83% de la población consideraba necesario hacer desaparecer la homosexualidad, hasta los de 2009, que han vivido bien jóvenes el asesinato en 2021 en A Coruña de Samuel Luiz al grito de '¡maricón de mierda!'

Así las cosas, Fuera de escena, inspirado por el proyecto de El Lab de RTVE 8M, el machismo en tu adolescencia, recupera referentes que nos permiten entender de dónde venimos y por qué muchas cosas son como son ahora. Para ello, muestra situaciones (diferente según el año de nacimiento introducido) desde 1975 porque ese fue el año de la muerte de Franco. Hasta entonces, los miembros del colectivo LGTBIQ+ no tenían apenas representación en los medios en España y, en la poca que tenían, eran presentados como delincuentes y miembros marginales de la sociedad. Además, en la mayoría de casos, solo se hablaba de hombres homosexuales sin mencionar otras realidades. Es por ello que a partir de 1975, cuando comienza la democracia, empieza con ella la posibilidad del cambio.

"Hemos avanzado mucho, algo que se ve en la primera referencia que tenemos de 1975, cuando el 83% de la población decía que los homosexuales no tenían que estar integrados en la sociedad. Veníamos del franquismo y luego la gente fue muy despacio aceptando hasta el momento actual", plantea a infoLibre el responsable del diseño y la documentación, Ignacio Incera, quien, en cualquier caso, remarca que la última entrada del proyecto es de 2023 y está protagonizada por la periodista Paloma Cervilla diciendo en televisión lo siguiente: "La familia es padre, madre e hijos. Y lo digo sin complejos y ningún miedo a que me digan nada, lo tengo clarísimo. Y que un niño tenga dos padres me parece hacerle un daño tremendo. Estoy absolutamente en contra de eso".

Un epílogo que hace pensar en el largo camino recorrido y en las dificultades para seguir avanzando en lo que falta por recorrer. "Obviamente, estamos mucho mejor, no puedo ni imaginar lo mal que lo han tenido que pasar algunas personas hace años, pero es que aún hoy hay algunos casos que te hacen exclamar '¡pero cómo es posible!'", apunta a su vez también a infoLibre Mario Montes, en su caso encargado del desarrollo web del proyecto, quien además concede que de los setenta se puede decir eso de que "era otra época", al tiempo que lamenta casos como la emisión en 2019 en el programa de televisión Todo es mentira de una entrevista en la que la franquista Pilar Gutiérrez atacó duramente a los lobbies homosexuales.

Ambos coinciden al señalar, asimismo, que al colectivo le han perjudicado históricamente tanto los referentes negativos como la poca representación en los medios que lleva directamente a la exclusión. "Ahora tenemos unas facilidades que no siempre hemos tenido y la gente no solo no lo debe olvidar, sino que debe conocerlo. Conocer la historia es muy importante", defiende Incera, quien por ello afirma que sigue haciendo mucha falta celebrar el Orgullo porque "hay gente que se acomoda en el 'vale, ya no nos pegan por la calle y está todo bien', cuando realmente va mucho más allá".

Y aún continúa, alertando del auge de la ultraderecha y su entrada en las instituciones: "Es verdad que llega en un momento de retroceso, pero no solamente en España, porque ya empezó antes en Europa y se da en otros países supuestamente ultracívicos. Pero las agresiones están aumentando y estos partidos al final triunfan porque alguien los vota, de manera que en el pueblo sigue estando esa falta de avance. Culturalmente, es muy importante tener todas esas referencias que ayuden a concienciar. También está el problema de la gente que no quiere verlo aunque tenga la referencia delante".

Por eso, espera Incera que Fuera de escena haga "pensar a gente de todas las edades", pues hay casos que les han sorprendido incluso a ellos mismos mientras hacían la labor de investigación y documentación. "El objetivo es que te sorprenda aquello de lo que no te diste en cuenta en tu adolescencia y conocer otras décadas. Saber cómo estábamos, cómo estamos y lo que nos falta. Nosotros vivimos algunas cosas en su momento y tampoco nos dimos cuenta de la homofobia implícita", reconoce antes de que Montes tercie para comentar que desde que pusieron en marcha la web hace una semana han recibido mensajes "súper bonitos" de gente que les dice que "vivió esos momentos pero no se dio cuenta de que contenían esos mensajes de odio homófobos".

Concienciar, en definitiva, haciendo un "recorrido por la adolescencia" de cada cual, que siempre es "algo que te hace recordar y te pone nostálgico", pero en este caso con una "visión un poco más crítica y con los ojos abiertos para darte cuenta de cosas que igual habías normalizado aunque no eran tan normales", argumenta Montes, agregando: "Así podemos ver cómo hemos ido evolucionando hasta el presente. Además, es divertido porque puedes poner tu año y compartirlo. Nuestro deseo es que llegue a la mayor cantidad de gente posible porque es educativo e interesante. Queremos que la gente lo vea y lo difunda".

Para terminar, como una única voz, ambos sostienen que con esta web luchan por una "visibilidad positiva y consciente" tras tantas décadas de referencias "negativas o ausentes". No creen, por tanto, tener poder para frenar de alguna manera y en parte el ascenso de la ultraderecha, principalmente porque los partidos políticos tratan muchos temas y el tema social LGTBIQ+ es "solo uno de los puntos de muchos otros dentro de sus programas". "Ahora somos mucho más conscientes de la homofobia, el racismo o los micromachismos en muchos comentarios y discursos en los que a lo mejor antes no se nos hacía tan evidente. Aunque vayamos para atrás, parte de la sociedad sería consciente del retroceso. Los que hoy son conscientes y sensibles a otras realidades van a darse cuenta hoy y mañana. Los que no quieren verlo, no lo van a ver aunque tengan pruebas delante", rematan.