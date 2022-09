El Festival de Sitges tendrá al protagonista de 'El juego del calamar' y premiará a Colin Arthur

El 55 Sitges Festival Internacional de Cine Fantástico, que se celebrará del 6 al 16 de octubre, contará con las visitas del protagonista de El juego del calamar, Lee Jung-Jae; el director Michel Hazanavicius; la actriz Berenice Bayo; el icónico Robert Englund y el director Nacho Vigalondo, y premiará al especialista en artes especiales Colin Arthur con su gran premio honorífico.

En rueda de prensa este miércoles, el director del festival, Ángel Sala, ha explicado que el certamen ya ha vendido hasta el momento unas 46.500 entradas, unas cifras similares a las que se produjeron en 2017 y 2018, y ha remarcado que este año se recuperará la tradicional Zombie Walk: "Vuelve la fiesta", señalando que Hazanavicius será el padrino de la caminata zombie.

Sala ha recordado que 40 años después del estreno de Conan, el bárbaro, Sitges premiará al artista de los efectos especiales Colin Arthur, que ya visitó el festival en calidad de jurado en 1993 y ha trabajado en películas como El resplandor y La historia interminable.

El premio Méliès de Oro de esta edición, que otorga la Federación Internacional de Festivales Méliès, se concederá al compositor Claudio Simonetti, músico tras algunos de los títulos más emblemáticos de Dario Argento.

Sala ha anunciado nuevas visitas al Festival de Sitges como las del oscarizado director Michel Hazanavicius y la actriz franco-argentina Bérénice Bejo para presentar el remake de One cut of the dead, y el actor Robert Englund -el icónico Freddy Krueger- con el documental Hollywood. Dreams and Nightmares: The Robert Englund Story que homenajea su carrera.

También visitarán el Festival de Sitges el actor Lee Jung-Jae, recientemente reconocido con un Emmy por su papel en El juego del calamar, para presentar su debut en la dirección, Hunt, un thriller con trasfondo político.

El director Nacho Vigalondo también acudirá al Festival como responsable de La alarma, uno de los episodios de la segunda temporada de Historias para no dormir, remake del clásico de Chicho Ibáñez Serrador.

Estas nuevas visitas se suman a las ya anunciadas de los directores Dario Argento, Edgar Wright y Quentin Dupieux, la actriz Eva Green, el realizador estadounidense Ti West y la figura de la animación Masaaki Yuasa.

De Balagueró a Guadagnino

El Festival de Sitges abrirá con la película Venus, dirigida por Jaume Balagueró y protagonizada por Ester Expósito, y concluirá con Hasta los huesos: Bones and all, de Luca Guadagnino y protagonizada por Timothée Chalament, Chloë Sevigny y Mark Rylance.

La Sección Oficial Fantástico a competición ofrecerá una selección dispar de temáticas y estilos tras el triunfo de Lamb el año pasado, y contará con títulos como Nightsiren, de Tereza Nvotová; The Knocking, de Max Seeck y Joonas Pajunen; Nos cérémonies, de Simon Rieth; Tropique, de Edouard Salier y Huesera, de Michelle Garza.

La sección a competición también tendrá Everything will be OK, de Rithy Panh; The Origin, de Andrew Cumming; Medusa Deluxe, de Thomas Hardiman; Sisu, de Jalmari Helander -que ya fue premiado en Sitges por Rare exports: un cuento gamberro de Navidad- y Emily, el debut de la actriz Frances O'Connor en la dirección sobre la vida de Emily Brönte.

El jurado de la sección oficial estará formado por el director William Lustig, la escritora Mariana Enríquez, el distribuidor Christophe Mercier, la actriz Susanne Wuest y la programadora Heidi Honeycutt.