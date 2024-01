"No quitar el foco ni apartar la mirada": fotoperiodistas solidarios recaudan fondos contra la barbarie en Gaza

"Si eres fotoperiodista es porque crees un poco en el poder de la imagen para cambiar el mundo". Esa es la premisa, y la esencia misma, en torno a la cual se han reunido más de un centenar de fotoperiodistas españoles e internacionales en Fotos por Palestina, una iniciativa solidaria para recaudar fondos con los que ayudar a paliar la catástrofe humanitaria de Gaza. "Usamos nuestras fotos de esta manera intentando poner nuestro granito de arena", apunta a infoLibre una de las impulsoras y participantes en el proyecto, Mireia Comas, que añade: "Como personas que defendemos los derechos humanos, estamos horrorizadas con lo que está pasando en Gaza. Los fotoperiodistas somos gente muy sensibilizada en estos temas".

"Al fin y al cabo, los fotoperiodistas somos gente empática que está al día con la situación de Palestina y todos nos hemos visto en ese sentimiento de frustración de no saber qué hacer para ayudar", añade otra de las impulsoras, Maysun Abu-Khdeir Granados, quien explica a infoLibre que muchos de los participantes, aunque no todos, se dedican a cubrir conflictos internacionales. "Personalmente, yo llevo cubriendo veinte años el tema de Palestina, y otros compañeros han estado sobre el terreno allí y en otros lugares, por lo que sabemos un poco lo que está sucediendo", apostilla la fotógrafa española de padre palestino.

La iniciativa permite comprar obras originales a precio reducido y ha sido impulsada por un grupo de fotógrafas y fotoperiodistas pertenecientes a la Asociación Contamos el Mundo, que dan continuidad, a nivel nacional, a iniciativas similares llevadas a cabo en Reino Unido, Italia y Chile. El dinero recaudado de la venta de las fotografías en la plataforma web será gestionado por la ONG con sede en Barcelona Ruido Photo, que se encargará de entregarlo –deducidos los costes de producción y envío– a Médicos Sin Fronteras.

Las fotos de la campaña son de temática libre y, por lo tanto, muy variada. "Yo tengo fotos muy duras, pero como queremos conseguir el máximo de beneficios, he escogido una de unos castellers en la que se ve a dos chicos besándose. Para mí, significa un poco de esperanza en la humanidad, que no está todo perdido, que aún hay amor y nos podemos unir para hacer castillos o para hacer una campaña como esta", argumenta Comas, mientras Maysun explica que se dio libertad de elección a los participantes buscando que las imágenes fueran "cercanas" y cualquiera, esté concienciado políticamente o no, "pudiera querer ponerlas en su salón".

La venta de imágenes estará activa hasta el 27 de febrero en la página web del proyecto, www.fotosxpalestina.com. Cada compra es una donación de la que se puede solicitar certificado para su posterior desgravación. Entre los más de cien participantes se pueden encontrar, además de las dos mencionadas, autores como Judith Prat, Cristina García Rodero, Anna Surinyach, Hanna Jarzabek, Ofelia de Pablo, Ana Palacios, Chema Conesa, Clemente Bernad, Estela de Castro, Laia Abril, Navia, Santi Palacios, Sofia Moro o Ricard García Vilanova, entre otros.

Fotos por Palestina ha tenido una respuesta contundente y emocional desde su puesta en marcha este pasado 27 de diciembre. Los números casi nunca mienten y después de recaudar casi 6.000 euros en las primeras 24 horas, el ritmo no decayó para llegar hasta los 11.000 en los dos primeros días. "Estamos bastante abrumadas porque ha sido una avalancha de correos de fotógrafos que ahora quieren sumarse a la iniciativa, y también de venta de fotos", comenta Comas, quien aprovecha para recordar que la guerra allí sigue en marcha, por lo que es importante no dejar de hablar de ello para no normalizarlo desde la distancia: "Estamos más de medio mundo celebrando las navidades y allí les están matando. Es muy fuerte".

Y tercia Maysun: "Al fin y al cabo la situación en Palestina no es algo que sea de ahora ni se va a acabar cuando, entre comillas, se acabe la ofensiva israelí. Los palestinos llevamos muchas décadas en esta situación, por lo que la ayuda siempre va a ser necesaria. A través de esta iniciativa, aprovechando las navidades y este momento de hacernos tantos regalos, la gente puede ser más solidaria de alguna forma. No ya como periodistas o fotoperiodistas, como personas tenemos una responsabilidad de hacer algo por lo que está sucediendo. Sabemos que es una iniciativa muy pequeña, pero creo que todo suma al final, porque muchas iniciativas pequeñas también pueden hacer una diferencia sobre todo para las personas palestinas que ahora mismo no tienen nada, ni siquiera forma de salir de Gaza, o de Cisjordania, donde también está sucediendo esta ofensiva".

"Es importante no quitar el foco ni apartar la mirada porque no se puede dejar de hablar de lo que está pasando. Y es cierto también que hay muchas formas de llamar la atención sobre el tema y mantener el debate abierto en la sociedad", apunta Maysun, apostando acto seguido por ir más allá y pasar a la "acción directa" a través de cualquier canal: "Todos juntos tenemos una fuerza de cambio social que es importante y podemos hacer de esta sociedad algo mejor. En estos momentos Palestina necesita de nuestra ayuda. Con un gesto tan pequeño como comprar una fotografía se puede realmente marcar una diferencia en la vida de las personas".

En este momento crítico en Gaza, en el que de alguna manera nos hemos –trágicamente– acostumbrado desde la distancia a ver imágenes del espanto de la guerra, Fotos por Palestina nos propone poner la belleza por delante del horror y utilizar la imagen como herramienta para reivindicar un mundo mejor.